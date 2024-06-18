https://sputnik-georgia.ru/20240618/evro-2024-kak-gruzinskie-bolelschiki-podderzhivali-svoyu-komandu-iz-tbilisi---foto-288490722.html

Евро-2024: как грузинские болельщики поддерживали свою команду из Тбилиси – фото

Евро-2024: как грузинские болельщики поддерживали свою команду из Тбилиси – фото

Sputnik Грузия

Грузинские футбольные фанаты и болельщики собрались на стадионе Михаила Месхи в Тбилиси, чтобы поддержать свою сборную 18.06.2024, Sputnik Грузия

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Команда Грузии свой первый матч в рамках Евро-2024 провела против Турции 18 июня в Дортмунде.

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