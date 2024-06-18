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Грузия на Евро-2024
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Евро-2024: как грузинские болельщики поддерживали свою команду из Тбилиси – фото
Евро-2024: как грузинские болельщики поддерживали свою команду из Тбилиси – фото
Sputnik Грузия
Грузинские футбольные фанаты и болельщики собрались на стадионе Михаила Месхи в Тбилиси, чтобы поддержать свою сборную 18.06.2024, Sputnik Грузия
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Команда Грузии свой первый матч в рамках Евро-2024 провела против Турции 18 июня в Дортмунде.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, болельщики, футбольные фанаты, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, болельщики, футбольные фанаты, фото

Евро-2024: как грузинские болельщики поддерживали свою команду из Тбилиси – фото

21:52 18.06.2024 (обновлено: 21:56 18.06.2024)
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Грузинские футбольные фанаты и болельщики собрались на стадионе Михаила Месхи в Тбилиси, чтобы поддержать свою сборную
Команда Грузии свой первый матч в рамках Евро-2024 провела против Турции 18 июня в Дортмунде.
© photo: Sputnik / Stringer

Десятки тысяч грузинских болельщиков собрались на стадионе Михаила Месхи.

Десятки тысяч грузинских болельщиков собрались на стадионе Михаила Месхи. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Десятки тысяч грузинских болельщиков собрались на стадионе Михаила Месхи.

© photo: Sputnik / Stringer

Так они из Тбилиси поддерживали родную команду, которая 18 июня сыграла свой первый матч.

Так они из Тбилиси поддерживали родную команду, которая 18 июня сыграла свой первый матч. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Так они из Тбилиси поддерживали родную команду, которая 18 июня сыграла свой первый матч.

© photo: Sputnik / Stringer

Грузия впервые также участвует в Евро-2024, и для истории спорта страны это огромное событие.

Грузия впервые также участвует в Евро-2024, и для истории спорта страны это огромное событие. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Грузия впервые также участвует в Евро-2024, и для истории спорта страны это огромное событие.

© video: Sputnik / Stringer

Первый матч 18 июня Грузия сыграла против Турции.

Первый матч 18 июня Грузия сыграла против Турции. - Sputnik Грузия
4/12
© video: Sputnik / Stringer

Первый матч 18 июня Грузия сыграла против Турции.

© video: Sputnik / Stringer

Болельщики на трибунах из Тбилиси оказывали своей команде максимальную поддержку.

Болельщики на трибунах из Тбилиси оказывали своей команде максимальную поддержку. - Sputnik Грузия
5/12
© video: Sputnik / Stringer

Болельщики на трибунах из Тбилиси оказывали своей команде максимальную поддержку.

© photo: Sputnik / Stringer

Все желали своей команде победы и успеха на этом футбольном чемпионате.

Все желали своей команде победы и успеха на этом футбольном чемпионате. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

Все желали своей команде победы и успеха на этом футбольном чемпионате.

© video: Sputnik / Stringer

Среди собравшихся было много девушек, они болели даже активнее, чем мужчины.

Среди собравшихся было много девушек, они болели даже активнее, чем мужчины. - Sputnik Грузия
7/12
© video: Sputnik / Stringer

Среди собравшихся было много девушек, они болели даже активнее, чем мужчины.

© photo: Sputnik / Stringer

Многие принесли с собой флаги, транспаранты, баннеры.

Многие принесли с собой флаги, транспаранты, баннеры. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Многие принесли с собой флаги, транспаранты, баннеры.

© video: Sputnik / Stringer

Затаив дыхание, зрители с трибун тбилисского стадиона следили за ходом игры.

Затаив дыхание, зрители с трибун тбилисского стадиона следили за ходом игры. - Sputnik Грузия
9/12
© video: Sputnik / Stringer

Затаив дыхание, зрители с трибун тбилисского стадиона следили за ходом игры.

© photo: Sputnik / Stringer

Перед началом встречи эмоции болельщиков были максимально позитивными.

Перед началом встречи эмоции болельщиков были максимально позитивными. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

Перед началом встречи эмоции болельщиков были максимально позитивными.

© photo: Sputnik / Stringer

Казалось, что тут, на стадионе Михаила Месхи, собрался весь Тбилиси.

Казалось, что тут, на стадионе Михаила Месхи, собрался весь Тбилиси. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Казалось, что тут, на стадионе Михаила Месхи, собрался весь Тбилиси.

© video: Sputnik / Stringer

И вокруг царила живая единая атмосфера людей, желающих победы своей сборной.

И вокруг царила живая единая атмосфера людей, желающих победы своей сборной. - Sputnik Грузия
12/12
© video: Sputnik / Stringer

И вокруг царила живая единая атмосфера людей, желающих победы своей сборной.

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