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Евро-2024: как грузинские болельщики поддерживали свою команду из Тбилиси – фото
Евро-2024: как грузинские болельщики поддерживали свою команду из Тбилиси – фото
Sputnik Грузия
Грузинские футбольные фанаты и болельщики собрались на стадионе Михаила Месхи в Тбилиси, чтобы поддержать свою сборную 18.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-18T21:52+0400
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Команда Грузии свой первый матч в рамках Евро-2024 провела против Турции 18 июня в Дортмунде.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, болельщики, футбольные фанаты, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, болельщики, футбольные фанаты, фото
Евро-2024: как грузинские болельщики поддерживали свою команду из Тбилиси – фото
21:52 18.06.2024 (обновлено: 21:56 18.06.2024)
Грузинские футбольные фанаты и болельщики собрались на стадионе Михаила Месхи в Тбилиси, чтобы поддержать свою сборную
Команда Грузии свой первый матч в рамках Евро-2024 провела против Турции 18 июня в Дортмунде.
© photo: Sputnik / Stringer
Десятки тысяч грузинских болельщиков собрались на стадионе Михаила Месхи.
Десятки тысяч грузинских болельщиков собрались на стадионе Михаила Месхи.
© photo: Sputnik / Stringer
Так они из Тбилиси поддерживали родную команду, которая 18 июня сыграла свой первый матч.
Так они из Тбилиси поддерживали родную команду, которая 18 июня сыграла свой первый матч.
© photo: Sputnik / Stringer
Грузия впервые также участвует в Евро-2024, и для истории спорта страны это огромное событие.
Грузия впервые также участвует в Евро-2024, и для истории спорта страны это огромное событие.
© video: Sputnik / Stringer
Первый матч 18 июня Грузия сыграла против Турции.
Первый матч 18 июня Грузия сыграла против Турции.
© video: Sputnik / Stringer
Болельщики на трибунах из Тбилиси оказывали своей команде максимальную поддержку.
Болельщики на трибунах из Тбилиси оказывали своей команде максимальную поддержку.
© photo: Sputnik / Stringer
Все желали своей команде победы и успеха на этом футбольном чемпионате.
Все желали своей команде победы и успеха на этом футбольном чемпионате.
© video: Sputnik / Stringer
Среди собравшихся было много девушек, они болели даже активнее, чем мужчины.
Среди собравшихся было много девушек, они болели даже активнее, чем мужчины.
© photo: Sputnik / Stringer
Многие принесли с собой флаги, транспаранты, баннеры.
Многие принесли с собой флаги, транспаранты, баннеры.
© video: Sputnik / Stringer
Затаив дыхание, зрители с трибун тбилисского стадиона следили за ходом игры.
Затаив дыхание, зрители с трибун тбилисского стадиона следили за ходом игры.
© photo: Sputnik / Stringer
Перед началом встречи эмоции болельщиков были максимально позитивными.
Перед началом встречи эмоции болельщиков были максимально позитивными.
© photo: Sputnik / Stringer
Казалось, что тут, на стадионе Михаила Месхи, собрался весь Тбилиси.
Казалось, что тут, на стадионе Михаила Месхи, собрался весь Тбилиси.
© video: Sputnik / Stringer
И вокруг царила живая единая атмосфера людей, желающих победы своей сборной.
И вокруг царила живая единая атмосфера людей, желающих победы своей сборной.