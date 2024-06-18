https://sputnik-georgia.ru/20240618/gruzii-i-rossii-pora-perekhodit-na-novyy-uroven-otnosheniy--pipiya-288473370.html

Грузии и России пора переходить на новый уровень отношений – Пипия

Грузии и России пора переходить на новый уровень отношений – Пипия

Sputnik Грузия

Две страны связывают не только общие границы, но и родственные связи между народами, поэтому налаживание отношений крайне важно, считает политик 18.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-18T17:25+0400

2024-06-18T17:25+0400

2024-06-18T17:46+0400

политика

грузия

грузино-российские отношения

общество

россия

москва

абхазия

совет федерации рф

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/05/287192895_0:0:890:502_1920x0_80_0_0_b70ed3d480b1b9bd3622a56b7b390128.jpg

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Грузии и России пора переходить на новый уровень отношений и восстановить дипломатические связи, заявил международный секретарь партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после конфликта августа 2008 года и признания Москвой независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии), над которыми грузинские власти потеряли контроль еще в начале 1990-х годов."Грузии и России в первую очередь нужно восстановить дипломатические отношения. Особенно учитывая очень сложное геополитическое положение, нам нужно быть начеку и искать союзников и друзей. Потому что, посмотрите, вчерашние друзья уже не друзья, и вчерашние враги могут быть друзьями. Поэтому надо быстро действовать. Очень сложный регион, и очень сложная ситуация в целом в мире", – заявил Пипия. Пипия считает, что решать накопившиеся проблемы лишь на уровне народной дипломатии без прямого диалога не удастся."Без дипломатических отношений говорить о чем-то серьезном, на высшем уровне – это невозможно. Да, мы делаем все, что можем, на уровне народной дипломатии, но настал момент, чтобы обсудить все наши существующие проблемы на высшем уровне. И мы очень надеемся, что очень скоро это случится", – заявил Пипия. По словам политика, две страны связывают не только общие границы, но и родственные связи между народами, поэтому налаживание отношений крайне важно. Партия "Солидарность во имя мира" активно старается внести свою лепту в налаживание отношений двух стран. На съезде партии 15 июня она направила президенту России Владимиру Путину видеообращение с просьбой полностью отменить визовый режим для граждан Грузии, а также освободить от ответственности тех граждан страны, которые нарушили установленный законом срок пребывания на территории России. Кроме того, в обращении содержится предложение о том, чтобы у граждан Грузии не было проблем с трудоустройством на территории РФ.Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что соответствующие российские ведомства проанализируют обращение грузинской партии отменить визовый режим между РФ и Грузией.В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году.На данный момент граждане Грузии могут въезжать на территорию Российской Федерации через пограничные пункты пропуска, открытые для международного пассажирского сообщения, в безвизовом режиме на период до 90 дней из каждых 180 дней с дипломатическими, служебными, частными, деловыми, туристическими, гуманитарными целями, а также для краткосрочного обучения.Представители партии "Грузинская мечта", которая пришла к власти по итогам парламентских выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ.Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и регулярных встреч представителя грузинского премьера по связям с РФ и главы комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, проходящих в Праге.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

москва

абхазия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, грузино-российские отношения, общество, россия, москва, абхазия, совет федерации рф