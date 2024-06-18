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Грузия на Евро-2024
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Каковы шансы Грузии на выход из группы F на Евро 2024?
Каковы шансы Грузии на выход из группы F на Евро 2024?
Sputnik Грузия
18.06.2024, Sputnik Грузия
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грузия, спорт, футбол, сборная грузии по футболу, опрос на сайте, опрос sputnik грузия, опросы
грузия, спорт, футбол, сборная грузии по футболу, опрос на сайте, опрос sputnik грузия, опросы

Каковы шансы Грузии на выход из группы F на Евро 2024?

15:40 18.06.2024
© Georgian Football Federation Сборная Грузии по футболу
Сборная Грузии по футболу - Sputnik Грузия, 1920, 18.06.2024
© Georgian Football Federation
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