Каковы шансы Грузии на выход из группы F на Евро 2024?

Cборная Грузии по футболу доказала, что может играть наравне с сильными командами, поэтому у нее есть все шансы выйти из группы

Cборная Грузии по футболу пока не доросла до уровня команд, играющих на чемпионатах Европы и мира, поэтому шансов в этом году нет