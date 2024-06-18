https://sputnik-georgia.ru/20240618/kakovy-shansy-gruzii-na-vykhod-iz-gruppy-f-na-evro-2024-288471880.html
Каковы шансы Грузии на выход из группы F на Евро 2024?
Каковы шансы Грузии на выход из группы F на Евро 2024?
Sputnik Грузия
18.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-18T15:40+0400
2024-06-18T15:40+0400
2024-06-18T15:40+0400
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2024
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Sputnik Грузия
грузия, спорт, футбол, сборная грузии по футболу, опрос на сайте, опрос sputnik грузия, опросы
грузия, спорт, футбол, сборная грузии по футболу, опрос на сайте, опрос sputnik грузия, опросы
Каковы шансы Грузии на выход из группы F на Евро 2024?
© Georgian Football Federation Сборная Грузии по футболу
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