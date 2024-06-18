https://sputnik-georgia.ru/20240618/nazvana-data-zapuska-poezdov-po-marshrutu-erevan-batumi-288473163.html

Названа дата запуска поездов по маршруту Ереван-Батуми

Названа дата запуска поездов по маршруту Ереван-Батуми

Sputnik Грузия

На время летнего сезона движение по маршруту Ереван-Тбилиси-Ереван приостановлено 18.06.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 июн – Sputnik. Поезд из Еревана в Батуми начнет курсировать с 24 июня, сообщает пресс-служба ЮКЖД.Поезд будет курсировать до 1 октября, через день. На время летнего сезона движение по маршруту Ереван-Тбилиси-Ереван приостановлено, до Тбилиси можно будет доехать на батумском поезде, уточнили в компании.Напомним, железная дорога из Армении в Грузию была повреждена 25 мая из-за продолжительных осадков, переполнения и выхода из русел рек на севере Армении. Было размыто 1800 м пути, повреждено 45 опор контактной сети, нарушено электроснабжение. 14 июня удалось восстановить полотно, а 15 числа прошел первый контейнерный поезд из Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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