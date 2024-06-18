https://sputnik-georgia.ru/20240618/nazvana-data-zapuska-poezdov-po-marshrutu-erevan-batumi-288473163.html
Названа дата запуска поездов по маршруту Ереван-Батуми
Названа дата запуска поездов по маршруту Ереван-Батуми
Sputnik Грузия
На время летнего сезона движение по маршруту Ереван-Тбилиси-Ереван приостановлено 18.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-18T19:10+0400
2024-06-18T19:10+0400
2024-06-18T19:10+0400
грузия
новости
туризм
общество
ереван
батуми
юкжд
армения
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/12/252068806_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_387ddcc429542c7edb0cd64b8e4c356f.jpg
ТБИЛИСИ, 18 июн – Sputnik. Поезд из Еревана в Батуми начнет курсировать с 24 июня, сообщает пресс-служба ЮКЖД.Поезд будет курсировать до 1 октября, через день. На время летнего сезона движение по маршруту Ереван-Тбилиси-Ереван приостановлено, до Тбилиси можно будет доехать на батумском поезде, уточнили в компании.Напомним, железная дорога из Армении в Грузию была повреждена 25 мая из-за продолжительных осадков, переполнения и выхода из русел рек на севере Армении. Было размыто 1800 м пути, повреждено 45 опор контактной сети, нарушено электроснабжение. 14 июня удалось восстановить полотно, а 15 числа прошел первый контейнерный поезд из Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ереван
батуми
армения
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/12/252068806_230:0:1670:1080_1920x0_80_0_0_07db328ddb192f0bb0cb169fa80f0795.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, туризм, общество, ереван, батуми, юкжд, армения
грузия, новости, туризм, общество, ереван, батуми, юкжд, армения
Названа дата запуска поездов по маршруту Ереван-Батуми
На время летнего сезона движение по маршруту Ереван-Тбилиси-Ереван приостановлено
ТБИЛИСИ, 18 июн – Sputnik. Поезд из Еревана в Батуми начнет курсировать с 24 июня, сообщает пресс-служба ЮКЖД.
"Начиная с 24 июня через день будет курсировать поезд по маршруту Ереван-Батуми-Ереван", – говорится в сообщении.
Поезд будет курсировать до 1 октября, через день. На время летнего сезона движение по маршруту Ереван-Тбилиси-Ереван приостановлено, до Тбилиси можно будет доехать на батумском поезде, уточнили в компании.
Напомним, железная дорога из Армении в Грузию была повреждена 25 мая из-за продолжительных осадков, переполнения и выхода из русел рек на севере Армении. Было размыто 1800 м пути, повреждено 45 опор контактной сети, нарушено электроснабжение. 14 июня удалось восстановить полотно, а 15 числа прошел первый контейнерный поезд из Грузии.