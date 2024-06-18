https://sputnik-georgia.ru/20240618/operatsiya-po-smene-pola-v-gruzii-stanet-ugolovnym-prestupleniem-288485970.html

Операция по смене пола в Грузии станет уголовным преступлением

Операция по смене пола в Грузии станет уголовным преступлением

Sputnik Грузия

Проведение хирургической операции или медицинских манипуляций, направленных на изменение биологического пола, будут караться штрафом либо лишением права... 18.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-18T21:57+0400

2024-06-18T21:57+0400

2024-06-18T21:57+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Хирургические операции по смене пола, а также любые медицинские манипуляции, связанные с изменением биологического пола, будут уголовным преступлением в Грузии. Соответствующие поправки вносятся в Уголовный кодекс Грузии и являются частью пакета из 18 законопроектов, исходящих из нового конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", к рассмотрению которых юридический комитет парламента Грузии приступит на этой неделе. Согласно поправкам, проведение хирургической операции или медицинских манипуляций, направленных на изменение биологического пола, будут караться штрафом либо лишением права занимать должность или заниматься деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от года до четырех лет. Смена пола в медицине включает в себя психо-неврологическое обследование, гормональную терапию и непосредственно само хирургическое вмешательство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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