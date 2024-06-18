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Операция по смене пола в Грузии станет уголовным преступлением
Операция по смене пола в Грузии станет уголовным преступлением
Sputnik Грузия
Проведение хирургической операции или медицинских манипуляций, направленных на изменение биологического пола, будут караться штрафом либо лишением права... 18.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-18T21:57+0400
2024-06-18T21:57+0400
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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Хирургические операции по смене пола, а также любые медицинские манипуляции, связанные с изменением биологического пола, будут уголовным преступлением в Грузии. Соответствующие поправки вносятся в Уголовный кодекс Грузии и являются частью пакета из 18 законопроектов, исходящих из нового конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", к рассмотрению которых юридический комитет парламента Грузии приступит на этой неделе. Согласно поправкам, проведение хирургической операции или медицинских манипуляций, направленных на изменение биологического пола, будут караться штрафом либо лишением права занимать должность или заниматься деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от года до четырех лет. Смена пола в медицине включает в себя психо-неврологическое обследование, гормональную терапию и непосредственно само хирургическое вмешательство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, общество, новости
грузия, общество, новости

Операция по смене пола в Грузии станет уголовным преступлением

21:57 18.06.2024
© photo: Sputnik / Sergey Guneev / Перейти в фотобанкХирург
Хирург - Sputnik Грузия, 1920, 18.06.2024
© photo: Sputnik / Sergey Guneev
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Проведение хирургической операции или медицинских манипуляций, направленных на изменение биологического пола, будут караться штрафом либо лишением права занимать должность
ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Хирургические операции по смене пола, а также любые медицинские манипуляции, связанные с изменением биологического пола, будут уголовным преступлением в Грузии.
Соответствующие поправки вносятся в Уголовный кодекс Грузии и являются частью пакета из 18 законопроектов, исходящих из нового конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", к рассмотрению которых юридический комитет парламента Грузии приступит на этой неделе.
Согласно поправкам, проведение хирургической операции или медицинских манипуляций, направленных на изменение биологического пола, будут караться штрафом либо лишением права занимать должность или заниматься деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от года до четырех лет.
Смена пола в медицине включает в себя психо-неврологическое обследование, гормональную терапию и непосредственно само хирургическое вмешательство.
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