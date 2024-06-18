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Грузин возглавит Европейскую ассоциацию адвокатов
Грузин возглавит Европейскую ассоциацию адвокатов
Sputnik Грузия
Избрание Давида Асатиани прошло на Генеральной ассамблее и Совете директоров ассоциации 18.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-18T23:33+0400
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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Председатель Ассоциации адвокатов Грузии Давид Асатиани избран президентом Европейской ассоциации адвокатов, говорится в сообщении организации. Некоммерческая организация Европейская ассоциация адвокатов была основана в 1986 году бывшими членами Международной Ассоциации Молодых Юристов (AIJA), которые решили укреплять связи членов сообщества, делиться опытом в профессиональных вопросах в трансграничных областях, а также расширять знание европейского права. В нее входят как индивидуальные юристы, так и юридические фирмы и Ассоциации адвокатов. Избрание Давида Асатиани прошло на Генеральной ассамблее и Совете директоров ассоциации. Он будет возглавлять организацию в течение двух лет. До Асатиани ассоциацию возглавляла юрист из Польши Мария Шлезак. Помимо председателя Генассамблея и Совет директоров выбрали также вице-президентов – Кристофа фон Вилькена (Германия), Нильсона Санчеса-Стюарта (Испания) и Мишеля Форжеса (Бельгия). Ассоциация адвокатов Грузии – неправительственная организация, созданная в 2001 году. Она занимается как квалификацией адвокатов Грузии, так и предоставлением бесплатных адвокатских услуг.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, европа, ассоциация адвокатов грузии
грузия, новости, общество, европа, ассоциация адвокатов грузии
Грузин возглавит Европейскую ассоциацию адвокатов
23:33 18.06.2024 (обновлено: 23:50 18.06.2024)
Избрание Давида Асатиани прошло на Генеральной ассамблее и Совете директоров ассоциации
ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Председатель Ассоциации адвокатов Грузии Давид Асатиани избран президентом Европейской ассоциации адвокатов, говорится в сообщении организации.
Некоммерческая организация Европейская ассоциация адвокатов была основана в 1986 году бывшими членами Международной Ассоциации Молодых Юристов (AIJA), которые решили укреплять связи членов сообщества, делиться опытом в профессиональных вопросах в трансграничных областях, а также расширять знание европейского права. В нее входят как индивидуальные юристы, так и юридические фирмы и Ассоциации адвокатов.
Избрание Давида Асатиани прошло на Генеральной ассамблее и Совете директоров ассоциации. Он будет возглавлять организацию в течение двух лет. До Асатиани ассоциацию возглавляла юрист из Польши Мария Шлезак.
Помимо председателя Генассамблея и Совет директоров выбрали также вице-президентов – Кристофа фон Вилькена (Германия), Нильсона Санчеса-Стюарта (Испания) и Мишеля Форжеса (Бельгия).
Ассоциация адвокатов Грузии – неправительственная организация, созданная в 2001 году. Она занимается как квалификацией адвокатов Грузии, так и предоставлением бесплатных адвокатских услуг.