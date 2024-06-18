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Пять оползней сошли на западе Грузии
Пять оползней сошли на западе Грузии
Sputnik Грузия
С утра на месте мобилизована спецтехника, за работами наблюдают представители местных властей 18.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-18T14:14+0400
2024-06-18T14:14+0400
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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Проливной дождь и град спровоцировали оползень в пяти местах на центральной дороге Лентехи-Цагери-Кутаиси на западе Грузии, в связи с чем временно было запрещено передвижение всех видов автотранспорта, говорится в сообщении администрации губернатора края Рача-Лечхуми и Квемо Сванети. По информации администрации, оползень сошел на территории Цагери-Лентехи. Кроме того, из-за выхода из строя столбов линии электропередач на центральной дороге несколько сел района остались без подачи электричества. С самого утра на месте мобилизованы пять единиц техники, которые ведут очистительные и восстановительные работы. К этому времени очищены все пять локаций, а движение восстановлено для автомобилей высокой проходимости. Также на месте мобилизованы технические группы энергораспределительной компании "Энерго про Джорджия". Ведутся восстановительные работы, и к концу дня электричество будет подано по всему району. За восстановительными работами на месте с утра следят заместитель губернатора Рача-Лечхуми в Квемо-Сванети Бердия Чанкселиани, заместитель мэра Лентехи Звиад Лобжанидзе, представители местных властей, полиции и пожарно-спасательной службы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, непогода в грузии
Пять оползней сошли на западе Грузии
14:14 18.06.2024 (обновлено: 14:21 18.06.2024)
С утра на месте мобилизована спецтехника, за работами наблюдают представители местных властей
ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Проливной дождь и град спровоцировали оползень в пяти местах на центральной дороге Лентехи-Цагери-Кутаиси на западе Грузии, в связи с чем временно было запрещено передвижение всех видов автотранспорта, говорится в сообщении администрации губернатора края Рача-Лечхуми и Квемо Сванети.
По информации администрации, оползень сошел на территории Цагери-Лентехи. Кроме того, из-за выхода из строя столбов линии электропередач на центральной дороге несколько сел района остались без подачи электричества.
С самого утра на месте мобилизованы пять единиц техники, которые ведут очистительные и восстановительные работы.
К этому времени очищены все пять локаций, а движение восстановлено для автомобилей высокой проходимости.
Также на месте мобилизованы технические группы энергораспределительной компании "Энерго про Джорджия". Ведутся восстановительные работы, и к концу дня электричество будет подано по всему району.
За восстановительными работами на месте с утра следят заместитель губернатора Рача-Лечхуми в Квемо-Сванети Бердия Чанкселиани, заместитель мэра Лентехи Звиад Лобжанидзе, представители местных властей, полиции и пожарно-спасательной службы.