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Пять оползней сошли на западе Грузии

Пять оползней сошли на западе Грузии

Sputnik Грузия

С утра на месте мобилизована спецтехника, за работами наблюдают представители местных властей 18.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-18T14:14+0400

2024-06-18T14:14+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Проливной дождь и град спровоцировали оползень в пяти местах на центральной дороге Лентехи-Цагери-Кутаиси на западе Грузии, в связи с чем временно было запрещено передвижение всех видов автотранспорта, говорится в сообщении администрации губернатора края Рача-Лечхуми и Квемо Сванети. По информации администрации, оползень сошел на территории Цагери-Лентехи. Кроме того, из-за выхода из строя столбов линии электропередач на центральной дороге несколько сел района остались без подачи электричества. С самого утра на месте мобилизованы пять единиц техники, которые ведут очистительные и восстановительные работы. К этому времени очищены все пять локаций, а движение восстановлено для автомобилей высокой проходимости. Также на месте мобилизованы технические группы энергораспределительной компании "Энерго про Джорджия". Ведутся восстановительные работы, и к концу дня электричество будет подано по всему району. За восстановительными работами на месте с утра следят заместитель губернатора Рача-Лечхуми в Квемо-Сванети Бердия Чанкселиани, заместитель мэра Лентехи Звиад Лобжанидзе, представители местных властей, полиции и пожарно-спасательной службы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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