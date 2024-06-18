https://sputnik-georgia.ru/20240618/samye-opasnye-territorii-v-tbilisi--polnyy-spisok-288475523.html

Самые опасные территории в Тбилиси – полный список

Самые опасные территории в Тбилиси – полный список

Sputnik Грузия

Много опасных с геологической точки зрения мест в самых престижных районах столицы 18.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-18T18:01+0400

2024-06-18T18:01+0400

2024-06-18T18:01+0400

грузия

новости

тбилиси

национальное агентство окружающей среды

оползень

селевой поток

камнепад

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ТБИЛИСИ, 18 июня — Sputnik. В Тбилиси 49 опасных с точки зрения геологических процессов территорий, согласно данным Национального агентства окружающей среды Грузии на 2023 год.Ниже перечислены местности с высоким уровнем опасности. В этих местах уже произошли оползни, камнепады, обвалы или селевые потоки, которые могут повториться. Опасность они представляют как для автомобильных дорог, так и для жилых домов и разных инфраструктурных объектов.Много опасных с геологической точки зрения мест в самых престижных районах столицы – Ваке и Сабуртало.Улица Тициана Табидзе, первый переулок, 24 (оползень и обвал)Дорога Ваке-Сабуртало (камнепад)Улица Героев Марухи (оползень)Цхнетское шоссе, лесная территория (оползень)Два участка дороги Багеби-Цхнети (оползень)Три участка дороги Квесети-Бетания (оползень и обвал)Багеби, улица З. Саканделидзе (оползень)Четыре участка дороги Цхнети-Бетания (оползень)Поселок Цхнети, река Бегебисхеви (оползень, селевые потоки, смыв берега реки)Река Верес хеоба, шоссе имени Чабуа Амиреджиби (камнепад)Подъем Маро Макашвили (камнепад и обвал)Улица П. Какабадзе, 27 (камнепад)Правая набережная реки Мтквари, территории, прилегающие к мосту Вахушти и проспекту Тамар мепе (камнепад)Дорога Вашлиджвари-Лиси (улица М. Мачавариани) (оползень)Поселение Вашлиджвари, улица Арзакана Эмхуари (камнепад)Территория у улицы М. Мачавариани (оползень)Аллея Агмашенебели (камнепад)Поничальское шоссе (камнепад)Поничальское шоссе, прилегающая к кладбищу территория (камнепад и обвал)Набережная Николоза Бараташвили, железнодорожный коридор (камнепад и обвал)Надзаладеви, II тупик улицы Гогашени (оползень)Авчала, улица Либани (оползень)Глдани, около улицы Т. Шешелидзе (оползень)Глдани, коридор строящейся железной дороги (оползень)Район "большого" оползня Ахалдаба (оползень)Поселение "Кошигора" (оползень)Бассейн реки Вере (селевые потоки, смыв берега реки)Река Варазис хеви (селевые потоки, смыв берега реки)Река Глданис хеви (селевые потоки, смыв берега реки)Река Цавкисис хеви (Легвта хеви, Самарха хеви) (селевые потоки, смыв берега реки)Река Крцанисис хеви (селевые потоки, смыв берега реки)Река Чевдзмари (селевые потоки, смыв берега реки)Река Ахалдабис хеви (селевые потоки, смыв берега реки).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, тбилиси, национальное агентство окружающей среды, оползень, селевой поток, камнепад