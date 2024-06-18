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Сборная Грузии проиграла команде Турции в дебютном матче на Евро-2024
Сборная Грузии проиграла команде Турции в дебютном матче на Евро-2024
Sputnik Грузия
Во втором матче группы F этим вечером встретятся сборные Португалии и Чехии. Начало игры в 23:00 по Тбилиси 18.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-18T22:05+0400
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ТБИЛИСИ, 18 июня — Sputnik. Сборная Грузии в дебютном матче чемпионата Европы по футболу в Германии проиграла команде Турции со счетом 3:1. Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль доверил место в основном составе в матче против Турции Георгию Мамардашвили, Отару Какабадзе, Гураму Кашия, Сабе Квирквелия, Джабе Двали, Георгию Цитаишвили, Анзору Меквабишвили, Георгию Кочорашвили, Георгию Чакветадзе, Хвиче Кварацхелия и Георгию Микаутадзе. Первыми счет в игре открыли соперники сборной Грузии. На 25-й минуте забил защитник Мерт Мюлдур. Буквально через пару минут турки забили второй мяч, но после видеоповтора аргентинский арбитр отменил гол из-за офсайда. На 32-й минуте счет сравнял Георгий (Жорж) Микаутадзе с подачи Георгия Кочорашвили. Второй тайм игроки сборной Турции начали с прессинга, и вскоре преимущество соперника отразилось на табло – 2:1. Гол на 65-й минуте забил игрок мадридского "Реала" Арда Гюлер. Вилли Саньоль после второго пропущенного гола выпустил на поле Зурико Давиташвили, Георгия Лочошвили, Буду Зивзивадзе и Сандро Алтунашвили. На третьей добавленной арбитром минуте шанс отличиться был у Георгия Микаутадзе, но нападающий пробил неточно. Спустя четыре минуты сборная Турции увеличила свое преимущество. По пустым воротам пробил Керем Актюркоглу (3:1). Георгий Мамардашвили не успел вернуться в защиту из штрафной соперника. Во втором матче группы F этим вечером встретятся сборные Португалии и Чехии. Начало игры в 23:00 по Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, турция, георгий микаутадзе, вилли саньоль, отар какабадзе, футбол, сборная грузии по футболу
спорт, новости, грузия, турция, георгий микаутадзе, вилли саньоль, отар какабадзе, футбол, сборная грузии по футболу
Сборная Грузии проиграла команде Турции в дебютном матче на Евро-2024
22:05 18.06.2024 (обновлено: 23:12 18.06.2024)
Во втором матче группы F этим вечером встретятся сборные Португалии и Чехии. Начало игры в 23:00 по Тбилиси
ТБИЛИСИ, 18 июня — Sputnik. Сборная Грузии в дебютном матче чемпионата Европы по футболу в Германии проиграла команде Турции со счетом 3:1.
Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль доверил место в основном составе в матче против Турции Георгию Мамардашвили, Отару Какабадзе, Гураму Кашия, Сабе Квирквелия, Джабе Двали, Георгию Цитаишвили, Анзору Меквабишвили, Георгию Кочорашвили, Георгию Чакветадзе, Хвиче Кварацхелия и Георгию Микаутадзе.
Первыми счет в игре открыли соперники сборной Грузии. На 25-й минуте забил защитник Мерт Мюлдур. Буквально через пару минут турки забили второй мяч, но после видеоповтора аргентинский арбитр отменил гол из-за офсайда.
На 32-й минуте счет сравнял Георгий (Жорж) Микаутадзе с подачи Георгия Кочорашвили.
Второй тайм игроки сборной Турции начали с прессинга, и вскоре преимущество соперника отразилось на табло – 2:1. Гол на 65-й минуте забил игрок мадридского "Реала" Арда Гюлер.
Вилли Саньоль после второго пропущенного гола выпустил на поле Зурико Давиташвили, Георгия Лочошвили, Буду Зивзивадзе и Сандро Алтунашвили.
На третьей добавленной арбитром минуте шанс отличиться был у Георгия Микаутадзе, но нападающий пробил неточно.
Спустя четыре минуты сборная Турции увеличила свое преимущество. По пустым воротам пробил Керем Актюркоглу (3:1). Георгий Мамардашвили не успел вернуться в защиту из штрафной соперника.
Во втором матче группы F этим вечером встретятся сборные Португалии и Чехии. Начало игры в 23:00 по Тбилиси.