https://sputnik-georgia.ru/20240618/sbornaya-gruzii-proigrala-komande-turtsii-v-debyutnom-matche-na-evro-2024-288491030.html

Сборная Грузии проиграла команде Турции в дебютном матче на Евро-2024

Сборная Грузии проиграла команде Турции в дебютном матче на Евро-2024

Sputnik Грузия

Во втором матче группы F этим вечером встретятся сборные Португалии и Чехии. Начало игры в 23:00 по Тбилиси 18.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-18T22:05+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июня — Sputnik. Сборная Грузии в дебютном матче чемпионата Европы по футболу в Германии проиграла команде Турции со счетом 3:1. Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль доверил место в основном составе в матче против Турции Георгию Мамардашвили, Отару Какабадзе, Гураму Кашия, Сабе Квирквелия, Джабе Двали, Георгию Цитаишвили, Анзору Меквабишвили, Георгию Кочорашвили, Георгию Чакветадзе, Хвиче Кварацхелия и Георгию Микаутадзе. Первыми счет в игре открыли соперники сборной Грузии. На 25-й минуте забил защитник Мерт Мюлдур. Буквально через пару минут турки забили второй мяч, но после видеоповтора аргентинский арбитр отменил гол из-за офсайда. На 32-й минуте счет сравнял Георгий (Жорж) Микаутадзе с подачи Георгия Кочорашвили. Второй тайм игроки сборной Турции начали с прессинга, и вскоре преимущество соперника отразилось на табло – 2:1. Гол на 65-й минуте забил игрок мадридского "Реала" Арда Гюлер. Вилли Саньоль после второго пропущенного гола выпустил на поле Зурико Давиташвили, Георгия Лочошвили, Буду Зивзивадзе и Сандро Алтунашвили. На третьей добавленной арбитром минуте шанс отличиться был у Георгия Микаутадзе, но нападающий пробил неточно. Спустя четыре минуты сборная Турции увеличила свое преимущество. По пустым воротам пробил Керем Актюркоглу (3:1). Георгий Мамардашвили не успел вернуться в защиту из штрафной соперника. Во втором матче группы F этим вечером встретятся сборные Португалии и Чехии. Начало игры в 23:00 по Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, турция, георгий микаутадзе, вилли саньоль, отар какабадзе, футбол, сборная грузии по футболу