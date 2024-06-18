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Тысячи жителей Тбилиси без воды - GWP вводит график из-за аварии

Тысячи жителей Тбилиси без воды - GWP вводит график из-за аварии

Sputnik Грузия

Устранить повреждение магистрального трубопровода не удается из-за того, что до него сложно добраться 18.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-18T01:27+0400

2024-06-18T01:27+0400

2024-06-18T01:28+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Десятки тысяч жителей Тбилиси, которые остались без воды из-за повреждения одной из главных магистралей системы водоснабжения столицы, в течение неопределенного времени будут получать воду по графику, говорится в сообщении водораспределительная компания Georgian Water and Power (GWP).В результате аварии, которая произошла на магистральной трубе близ села Цицамури (23 км от Тбилиси) в ущелье реки Арагви, без центрального водоснабжения c утра воскресенья 16 июня остались часть жителей столичных районов Ваке, Сабуртало и Глдани, а также жители города Мцхета. В понедельник благодаря альтернативному заполнению резервуаров удалось возобновить подачу воды населению, но лишь на короткое время. Причины поврежденияУстранить повреждение магистрального трубопровода не удается из-за того, что до него сложно добраться. В компании GWP заявили, что место повреждения находится под большой массой земли. Некие третьи лица, независимо от GWP в течение определенного времени сбрасывали на этом месте сыпучий материал, в результате чего образовался большой геологически нестабильный склон земли. Речь идет о большой площади земли, которая является оползневой и при любых манипуляциях начинает сыпаться. Сложно работать как с использованием техники, так и с использованием живой силы. График подачи водыСроки подачи воды в течение дня по конкретным адресам зависят от ресурсов в локальных резервуарах и распределения воды в сети, пояснили в GWP.Ареал 1Ежедневно с 07:30 до 10:30 водоснабжение будет восстановлено по следующим адресам: - I, II, III (1-19 корпусы) кварталы Важа-Пшавела, проспект Важа-Пшавела 43-71 (нечетные номера) и 52-70 (четные номера), ул. Нуцубидзе 1-131 (нечетные номера) и 2-82 (четные номера), проспект Казбеги 30-46 (четные номера), улицы Чахава, Магалашвили, Гегечкори, Бараташвили, Схиртладзе, Отар Лорткипанидзе, Кутателадзе, Чхеидзе, Тавадзе, Микеладзе, Ираклий Гамрекели, Гуриели, Надареишвили, Делиси I, II, III и улица Делиси, улица Иовела Джебашвили и 1 съезд, улицы Апхаидзе, Мегрелидзе, Газапхули, Тавхелидзе, Кавтарадзе 1-27 (нечетные номера) и 2-24 (четные номера), улицы Закариадзе, Буачидзе, Мирза Геловани, Залдастанишвили, Вахтанг Чиковани, Будапешта 28-46 (четные номера), 13-19 (нечетные номера), Аласания, Львова 83-97 (нечетные номера), 92-98 (четные номера), Ониашвили 61-89 (нечетные номера) и 64-80 (четные числа), М. Асатиани 9,10,11,14.Ареал 2Ежедневно с 10:30 до 14:00 водоснабжение будет восстановлено по следующим адресам: - улица Петре Кавтарадзе 32-42, 21-27, улица Нуцубидзе 131-179, 80-86, Маргиани, 3-й квартал Важа-Пшавела 8a, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, проспект Важа-Пшавела 75, 77, 79, проспект Важа-Пшавела 72-80 (четные номера), улицы Тавхелидзе и Мариджани, дом 25 в 7-м квартале Важа, улица Жгенти 2, Университетская, Пхакадзе, Цхнетское шоссе, улица Малхаза Долидзе и тупик, улица Саканделидзе и общежитие Багеби, проспект Чавчавадзе 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 82, 84, Тамарашвили 1, 2а, 3, 4, 9, улицы Георгия Церетели, Вахтанга Лежава, Солико Хабеишвили, Цицишвили, Таблиашвили, Амаглобели и проспект Чолокашвили.I, II микрорайоны Нуцубидзе, дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 10Б, 11, 12, 33, 34, 35, 36 микрорайона IV, склон Нуцубидзе, переулки и тупики улицы Пермцери, улицы Варази, Бандзеладзе, Квемо Ажара, Бесо Жгенти, Мхатварта, Капанели и Дзоци, улицы Нуцубидзе 211, 217, 221, 223, Шавгулидзе 7, 7А, Миндели 3, 5, Святого мученика Василиска, улицы А.Иоселиани, Политковская (Джикия) и Пхакадзе, V квартал Важа-пшавела дом 4.Ареал 3Ежедневно с 14:00 до 19:00 водоснабжение будет восстановлено по следующим адресам: - III микрорайон Нуцубидзе, дома 1-10 I микрорайона Нуцубидзе, улицы Пикассо, Шавгулидзе, Жгенти, Надирадзе, Шавишвили, Сандро Эули, улицы Э. Миндели 1, 2, 3, 5, улицы Мамасахлисова и Топурия, улица Нуцубидзе 179-201, III квартал Важа-Пшавела 19- 27, IV, V, VI, VII кварталы Важа-Пшавела. Ареал 4Водоснабжение будет восстановлено ежедневно с 14:00 до 21:00 по следующим адресам:- IV микрорайон Нуцубидзе корпуса 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 19б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 38, плато Нуцубидзе V, озеро Лиси, Земо Лиси, Квемо Лиси, улицы Варази, Лео Квачадзе, Кечакмадзе, Амберки Табидзе, Н. Заалишвили, Твалчрелидзе, Э. Апхаидзе, Бицадзе, Кедровые улицы, село Тхинвала, дача Тхинвала 1 и 2, улицы Шуа миндори, Цминда цкали, Эрекле Данелия, Коста Майсурадзе, Коба Сергия, Георгий Берикашвили.Ареал 5 (верхние районы Тбилиси)Ежедневно с 07:30 до 11:00 водоснабжение будет восстановлено по следующим адресам: - Поселок Цкнети - улицы Дмитрия Амилахвари, Какуцы Чолокашвили, Саирме, Мераба Костава, Кетеван Цамебули, Паоло Иашвили, Михаила Джавахишвили, Леселидзе, Георгия Леонидзе, Верико Анджапаридзе, Кеткетеби, Софико Чиаурели, Мдзлети, Шоты Руставели, Ильи Чавчавадзе, Александра Чавчавадзе, Арсена, Иосеба Гришашвили, Эквтиме Такаишвили, ГалактионаТабидзе, Важа-Пшавела, 26 Мая, Георгия Саакадзе, Тамар Мепе, Дидгори, Ладо Гудиашвили, Майи Цхнетели, Сухуми, Зеленая, Гагры, зона "а", Георгия Шервашидзе, Бараташвили, Цабадзе, Нико Пиросмани, Якоба Гогебашвили, Цхнети, Давида Агмашенебели, Европы, 9 Апреля, Цотне Дадиани, Дмитрия Тавдадебули, Илико Сухишвили, Бату Кравеишвили, Ифнис баги, Алублебис баги и Вашлис баги.Ареал 6 (верхние районы Тбилиси)Ежедневно с 11:00 до 16:00 водоснабжение будет восстановлено по следующим адресам: - Поселок Цкнети - улицы Руставели 106-130 (четные номера), Церетели, Казбеги, Горгасали, Гурамишвили, Абхазети, Абашидзе, Гагры, Амилахвари 33-45 (нечетные номера), 3,4, 5, тупики Амилахвари, село Ахалдаба. Ареал 7 (верхние районы Тбилиси)Ежедневно с 16:00 до 21:00 водоснабжение будет восстановлено по следующим адресам:- Поселки Коджори, Кикети, села Бетания, Цавкиси, Квесети и Самадло.Ареал 8 (верхние районы Тбилиси)Водоснабжение полностью восстановлено с 20:00 17 июня. В связи с повреждением в сети водоснабжения в резервуаре Лило в районе Самгори водоснабжение будет ограничено до 10:00 18 июня по следующим адресам: - Улицы Чирнахули (Тиканадзе), Мепринвелеоба с переулками, Стуруа, Наморадзе, улица Апхазава с переулками, Гокиели, Леонтия Мровели, Ткемаладзе (Камо), улица Арсена Мекокишвили, поселок Сакнавти, вокзал поселения Лило, поселение Лочино, 1-й и 2-й микрорайоны поселения Лило, кварталы 1, 4, 5 и 1-8 дома 2-го квартала, Кахетинское шоссе 49, 51, улица Юмашева 2-12 (четные номера), село Гамарджвеба, пивоварня Castel Georgia.В связи с повреждением в сети водоснабжения у дома 2 микрорайона 1 Варкетили 3 в районе Самгори водоснабжение будет ограничено до 08:00 18 июня по следующим адресам:Варкетили, 3-й микрорайон полностью, улицы Борцов за единство Грузии, улицы Сухишвили, Котетишвили и Купрадзе.Прерванное из-за повреждения в сети на водоносной станции Каишаури водоснабжение будет ограничено до 08:00 18 июня по следующим адресам:Улицы Бабис хеви (Муджиришвили), Шилда, Беглети, Кайшаури, Жонети, Кикети, Ниаби, Цискари, Бзыпи, Сомхети, Пшави, Мревлишвили, Квесети, Накерала, Сатемо, Абули, Квалети, Ахалубани и Шакриани.Прерванное из-за повреждения на насосной станции на улице Худадова водоснабжение будет ограничено до 03:00 18 июня по следующим адресам:Улицы Уиараго, Носте, Кахиани, Дзмоба, Мушата, Цроми, Келаптришвили, Аскурава, Стуруа, Кисисхеви, Цагвери, Качрети, Кондоли (Леван Тигишвили), Магаро, Кодало, Лоткиним хеви, Энисели, Месхи, Гудушаури, Митинги и Картлелишвили, Уридия (бывшая Чодришвили), Реваза Инанишвили, питомник растений (Ивертубани), подъем на гору Махата, улица Рехи, дома 1, 2, 3, 4, 5, 6 на улице Худадова 173, военный городок Махата.В связи со сложными техническими работами на поврежденной магистральной сети водоснабжение будет прервано до 08:00 18 июня по следующим адресам:Район Мцминда - улицы Поликарпа Какабадзе, братьев Какабадзе, Залдастанашвили, Зандукели, З. Боцмана, Э. Габашвили, В. Сараджишвили, 8 Марта, Киачели, Човелидзе, Макашвили, подъем Макашвили, Кереселидзе, Гогебашвили, Иакоба Николадзе, Шио Мгвимели, Родена, Варазисхеви, Котэ Махарадзе, Верико Анджапаридзе, Софико Чиаурели, Михаила Туманишвили, Шарашидзе, Меликишвили, Кучишвили, Гамбашидзе, 1-1 переулок Костава, 2-й переулок Костава, Медеи (Мзии) Джугели, Сативе, Хорава, Шанидзе, Бакрадзе, Габуния, Умикашвили, Ларси (Резо Чхеидзе), Гали, Терги, Рчеулишвили, Джапаридзе, Н. Жвания, Белинского, Башалеишвили, Г. Ахвледиани, Экаладзе, Вашловани, Миминошвили, Кобахидзе, М. Джавахишвили, Месхия, Грибоедова, Зубалашвили, проспект Руставели, площадь Свободы, площадь Гудиашвили, улицы Пурцеладзе, Джорджадзе, Вачнадзе, Гр. Абашидзе, Ал. Чавчавадзе, М. Лагидзе, Р. Лагидзе, Абакелия, Цхеми, Тариели, Борбало, Рица, К. Месхи, С. Месхи, Мтацминда, Кипиани, Арсена, З.Кикодзе, Ведзини, Гигаури, Лихи, Бесики, Шевченко, Жордания, Ингороква, Зича, Котетишвили, З. Жвания, Чичинадзе, Леси Украинки, В. Абашидзе, Ниагвари, Гергети, Чонкадзе, Саванели, В. Беридзе, Амаглеба, З.Думбадзе, Леонидзе, Иашвили, Лермонтова, Сулхан-Саба, Геронти Кикодзе, Мачабели, Г.Табидзе, Ш.Дадиани, Эристави-Хоштария, Гудаури, Тархнишвили, Джанашия, Татишвили, Милорава, Чиргадзе, Гургулия, А. Мачавариани, Нишнианидзе, Цавкиси, Окрокана, Шиндиси, Боло агмарти, Шхепи, Петриашвили, Читадзе, 9 Апреля, Чайковского, Табукашвили 30-48 (четные номера), 25-53 (нечетные номера), Коджори, А. Кутателадзе, Санапиро, С.Жгенти,В.Мосидзе, К.Уклеба, Л. Боцвадзе, Гуния, Бросе, улица и переулок Джамбули, Окрокана, улица Гогебашвили с ее переулками, улицы Гали, Терги, Кереселидзе, Белинского, Макашвили, Гуния, Умикашвили и Ларси, улица Рчеулишвили с тупиками и переулками, улица и переулок Р.Джапаридзе и улица Жвания.Район Крцаниси – улицы Пушкина, Абесадзе, Ахоспиели, Куфтини, В. Ивериели, Саятнива, А. Католикоси, Гр. Хандзтели, Абовяна, Иерусалима, площадь Пури, переулок Пури, переулок Они, улицы Баазова, Ладо Асатиани, Бетлеми, Салами, Зданевичей, Аджиашвили, Саади, Гоми, переулок Джваредини, Джибладзе, Туманяна, Аскани, Оперы, Самгебро, Иргвливи, Горгасали, Винный подъем, Котэ Абхази 1-25 (нечетные номера),2-22 (четные номера), тупики I, II, III, IV, V улицы Ортачала, Або Тбилели, Абано, Дабахани, Ботаникури, подъем Давида Гулуа, улицы Гришашвили 11 и Ахундова.

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