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Внешние силы пытаются воспользоваться ситуацией в Грузии и Армении – политолог
Внешние силы пытаются воспользоваться ситуацией в Грузии и Армении – политолог
Sputnik Грузия
Политические и общественные процессы в Армении и Грузии говорят о том, что обе страны борются за свой внешнеполитический курс – это единственное сходство между... 18.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-18T14:20+0400
2024-06-18T14:20+0400
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Об этом он заявил в ходе видеомоста Москва-Тбилиси, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Общее у тех протестов, которые проходили и в Ереване, и в Тбилиси – это попытка выбора стратегического пути и для Грузии, и для Армении, и вписывания себя в формат того или иного геополитического пути. Дальше идут сплошные расхождения", – считает Сафаров.По словам эксперта, обе страны сейчас переживают непростые времена – Армения оправляется после второй Карабахской войны, а Грузия погрязла во внутриполитических распрях, то есть сейчас именно тот период, когда оба государства очень уязвимы. И именно этим хотят воспользоваться внешние силы, чтобы укрепить свое влияние в этих странах.Зачем внешним силам это надо? Все очень просто, говорит Сафаров, ведь и Грузия, и Армения замыкают так называемый "Срединный коридор" Нового Великого Шелкового пути, ведь сегодня это единственные свободные от санкций пути.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, политика, армения, ереван, тбилиси, пресс-центр, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, политика, армения, ереван, тбилиси, пресс-центр, видео
Внешние силы пытаются воспользоваться ситуацией в Грузии и Армении – политолог
14:20 18.06.2024 (обновлено: 14:24 18.06.2024)
Политические и общественные процессы в Армении и Грузии говорят о том, что обе страны борются за свой внешнеполитический курс – это единственное сходство между ними, считает политолог и эксперт Финансового Университета при Правительстве РФ Руслан Сафаров
Об этом он заявил в ходе видеомоста Москва-Тбилиси, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
"Общее у тех протестов, которые проходили и в Ереване, и в Тбилиси – это попытка выбора стратегического пути и для Грузии, и для Армении, и вписывания себя в формат того или иного геополитического пути. Дальше идут сплошные расхождения", – считает Сафаров.
По словам эксперта, обе страны сейчас переживают непростые времена – Армения оправляется после второй Карабахской войны, а Грузия погрязла во внутриполитических распрях, то есть сейчас именно тот период, когда оба государства очень уязвимы. И именно этим хотят воспользоваться внешние силы, чтобы укрепить свое влияние в этих странах.
Зачем внешним силам это надо? Все очень просто, говорит Сафаров, ведь и Грузия, и Армения замыкают так называемый "Срединный коридор" Нового Великого Шелкового пути, ведь сегодня это единственные свободные от санкций пути.