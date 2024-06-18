https://sputnik-georgia.ru/20240618/vneshnie-sily-pytayutsya-vospolzovatsya-situatsiey-v-gruzii-i-armenii---politolog-288469635.html

Внешние силы пытаются воспользоваться ситуацией в Грузии и Армении – политолог

Внешние силы пытаются воспользоваться ситуацией в Грузии и Армении – политолог

Sputnik Грузия

Политические и общественные процессы в Армении и Грузии говорят о том, что обе страны борются за свой внешнеполитический курс – это единственное сходство между... 18.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-18T14:20+0400

2024-06-18T14:20+0400

2024-06-18T14:24+0400

пресс-центр sputnik грузия

мультимедиа

видео

видео-новости из грузии

грузия

политика

армения

ереван

тбилиси

пресс-центр

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/12/288469437_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d1e0d13b246a81afde03a41cda4f43b6.jpg

Об этом он заявил в ходе видеомоста Москва-Тбилиси, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Общее у тех протестов, которые проходили и в Ереване, и в Тбилиси – это попытка выбора стратегического пути и для Грузии, и для Армении, и вписывания себя в формат того или иного геополитического пути. Дальше идут сплошные расхождения", – считает Сафаров.По словам эксперта, обе страны сейчас переживают непростые времена – Армения оправляется после второй Карабахской войны, а Грузия погрязла во внутриполитических распрях, то есть сейчас именно тот период, когда оба государства очень уязвимы. И именно этим хотят воспользоваться внешние силы, чтобы укрепить свое влияние в этих странах.Зачем внешним силам это надо? Все очень просто, говорит Сафаров, ведь и Грузия, и Армения замыкают так называемый "Срединный коридор" Нового Великого Шелкового пути, ведь сегодня это единственные свободные от санкций пути.

армения

ереван

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, политика, армения, ереван, тбилиси, пресс-центр, видео