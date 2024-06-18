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Враги вчера или друзья сегодня – Пипия об отношениях Грузии с Россией
Враги вчера или друзья сегодня – Пипия об отношениях Грузии с Россией
Sputnik Грузия
В мире сейчас сложная геополитическая ситуация, когда вчерашние друзья становятся врагами и наоборот, настало время Грузии и России перейти на новый уровень... 18.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-18T15:31+0400
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Об этом заявил международный секретарь партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия."Грузии и России в первую очередь нужно восстановить дипломатические отношения. Особенно учитывая очень сложное геополитическое положение, нам нужно быть начеку и искать союзников и друзей. Потому что, посмотрите, вчерашние друзья уже не друзья, и вчерашние враги могут быть друзьями. Поэтому надо действовать быстро. Очень сложный регион, и очень сложная ситуация в целом в мире", – заявил Пипия.По словам Пипия, партия "Солидарность во имя мира" делает все возможное для налаживания отношений на уровне народной дипломатии, но этого недостаточно для решения накопленных проблем между странами.Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.Однако представители "Грузинской мечты", которая пришла к власти по итогам парламентских выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ.Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и регулярных встреч представителя грузинского премьера по связям с РФ и главы комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, проходящих в Праге.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, политика, москва, абхазия, григорий карасин, совет федерации рф, грузино-российские отношения, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, политика, москва, абхазия, григорий карасин, совет федерации рф, грузино-российские отношения, видео
Враги вчера или друзья сегодня – Пипия об отношениях Грузии с Россией
15:31 18.06.2024 (обновлено: 18:11 18.06.2024)
В мире сейчас сложная геополитическая ситуация, когда вчерашние друзья становятся врагами и наоборот, настало время Грузии и России перейти на новый уровень отношений и восстановить дипломатические связи
Об этом заявил международный секретарь партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия
.
"Грузии и России в первую очередь нужно восстановить дипломатические отношения. Особенно учитывая очень сложное геополитическое положение, нам нужно быть начеку и искать союзников и друзей. Потому что, посмотрите, вчерашние друзья уже не друзья, и вчерашние враги могут быть друзьями. Поэтому надо действовать быстро. Очень сложный регион, и очень сложная ситуация в целом в мире", – заявил Пипия.
По словам Пипия, партия "Солидарность во имя мира" делает все возможное для налаживания отношений на уровне народной дипломатии, но этого недостаточно для решения накопленных проблем между странами.
Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
Однако представители "Грузинской мечты", которая пришла к власти по итогам парламентских выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ.
Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и регулярных встреч представителя грузинского премьера по связям с РФ и главы комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, проходящих в Праге.