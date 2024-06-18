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Враги вчера или друзья сегодня – Пипия об отношениях Грузии с Россией

Враги вчера или друзья сегодня – Пипия об отношениях Грузии с Россией

Sputnik Грузия

В мире сейчас сложная геополитическая ситуация, когда вчерашние друзья становятся врагами и наоборот, настало время Грузии и России перейти на новый уровень... 18.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-18T15:31+0400

2024-06-18T15:31+0400

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Об этом заявил международный секретарь партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия."Грузии и России в первую очередь нужно восстановить дипломатические отношения. Особенно учитывая очень сложное геополитическое положение, нам нужно быть начеку и искать союзников и друзей. Потому что, посмотрите, вчерашние друзья уже не друзья, и вчерашние враги могут быть друзьями. Поэтому надо действовать быстро. Очень сложный регион, и очень сложная ситуация в целом в мире", – заявил Пипия.По словам Пипия, партия "Солидарность во имя мира" делает все возможное для налаживания отношений на уровне народной дипломатии, но этого недостаточно для решения накопленных проблем между странами.Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.Однако представители "Грузинской мечты", которая пришла к власти по итогам парламентских выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ.Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и регулярных встреч представителя грузинского премьера по связям с РФ и главы комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, проходящих в Праге.

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