https://sputnik-georgia.ru/20240619/buduschee-futbolista-reshayut-ne-ottsy-i-ne-agenty--rukovodstvo-napoli-ob-ukhode-kvaratskheliya-288504845.html
Будущее футболиста решают не отцы и не агенты – руководство "Наполи" об уходе Кварацхелия
Будущее футболиста решают не отцы и не агенты – руководство "Наполи" об уходе Кварацхелия
Sputnik Грузия
В СМИ периодически появляется информация о возможном переходе Квары в один из европейских грандов: каталонскую "Барселону" или французский "ПСЖ" 19.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-19T17:17+0400
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2024-06-19T17:17+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Руководство итальянского клуба "Наполи" не собирается продавать одного из лидеров команды, грузинского форварда Хвичу Кварацхелия и напоминает, что будущее футболистов определяют не их отцы или агенты, а непосредственно клубы, говорится в распространенном заявлении. Агент Кварацхелия Мамука Джугели в очередной раз затронул острую для руководства "Наполи" тему перехода футболиста в другой клуб. По его словам, Хвича не хочет оставаться в клубе в новом сезоне. Отец Хвичи Бадри Кварацхелия тоже подлил масло в огонь, высказавшись еще жестче: "Я не хочу, чтобы Хвича оставался в "Наполи". В прошлом сезоне сменилось три тренера, играть в такой ситуации очень сложно". Между тем, контракт Хвичи с командой рассчитан до 2027 года. Периодически в СМИ появляется информация о возможном переходе Квары в один из европейских грандов: каталонскую "Барселону" или французский "ПСЖ". Второй сезон Кварацхелия провел довольно неплохо, если учитывать нестабильную игру команды и смену трех наставников. Хвича сыграл в чемпионате 33 матча, забил 11 голов и сделал шесть результативных передач. В предпоследнем туре его гол в ворота "Фиорентины" был признан лучшим голом мая и футболиста дважды выбирали лучшим игроком месяца. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Кварацхелия составляет €80 млн. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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хвича кварацхелия, спорт, новости, грузия, италия, футбол
хвича кварацхелия, спорт, новости, грузия, италия, футбол
Будущее футболиста решают не отцы и не агенты – руководство "Наполи" об уходе Кварацхелия
В СМИ периодически появляется информация о возможном переходе Квары в один из европейских грандов: каталонскую "Барселону" или французский "ПСЖ"
ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Руководство итальянского клуба "Наполи" не собирается продавать одного из лидеров команды, грузинского форварда Хвичу Кварацхелия и напоминает, что будущее футболистов определяют не их отцы или агенты, а непосредственно клубы, говорится в распространенном заявлении.
Агент Кварацхелия Мамука Джугели в очередной раз затронул острую для руководства "Наполи" тему перехода футболиста в другой клуб. По его словам, Хвича не хочет оставаться в клубе в новом сезоне. Отец Хвичи Бадри Кварацхелия тоже подлил масло в огонь, высказавшись еще жестче: "Я не хочу, чтобы Хвича оставался в "Наполи". В прошлом сезоне сменилось три тренера, играть в такой ситуации очень сложно". Между тем, контракт Хвичи с командой рассчитан до 2027 года.
"Мы отвечаем на заявление агента Кварацхелия Мамуки Джугели и его отца Бадри. Повторяем, у игрока контракт с клубом еще на три года. Кварацхелия не продается. Будущее игрока решают не агенты и не отцы, а "Наполи", с которым он подписал контракт!!! Конец истории," – говорится в распространенном заявлении.
Периодически в СМИ появляется информация о возможном переходе Квары в один из европейских грандов: каталонскую "Барселону" или французский "ПСЖ".
Хвича Кварацхелия перешел в "Наполи" в июне 2022 года. Первый сезон в серии А оказался для грузинского футболиста богатым на трофеи: вместе с клубом он выиграл чемпионат Италии, стал самым ценным игроком серии А, автором наибольшего числа ассистов, а его гол в ворота "Аталанты" был признан лучшим голом 2023 года.
Второй сезон Кварацхелия провел довольно неплохо, если учитывать нестабильную игру команды и смену трех наставников. Хвича сыграл в чемпионате 33 матча, забил 11 голов и сделал шесть результативных передач. В предпоследнем туре его гол в ворота "Фиорентины" был признан лучшим голом мая и футболиста дважды выбирали лучшим игроком месяца.
Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Кварацхелия составляет €80 млн.