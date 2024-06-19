https://sputnik-georgia.ru/20240619/buduschee-futbolista-reshayut-ne-ottsy-i-ne-agenty--rukovodstvo-napoli-ob-ukhode-kvaratskheliya-288504845.html

Будущее футболиста решают не отцы и не агенты – руководство "Наполи" об уходе Кварацхелия

Будущее футболиста решают не отцы и не агенты – руководство "Наполи" об уходе Кварацхелия

Sputnik Грузия

В СМИ периодически появляется информация о возможном переходе Квары в один из европейских грандов: каталонскую "Барселону" или французский "ПСЖ" 19.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-19T17:17+0400

2024-06-19T17:17+0400

2024-06-19T17:17+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Руководство итальянского клуба "Наполи" не собирается продавать одного из лидеров команды, грузинского форварда Хвичу Кварацхелия и напоминает, что будущее футболистов определяют не их отцы или агенты, а непосредственно клубы, говорится в распространенном заявлении. Агент Кварацхелия Мамука Джугели в очередной раз затронул острую для руководства "Наполи" тему перехода футболиста в другой клуб. По его словам, Хвича не хочет оставаться в клубе в новом сезоне. Отец Хвичи Бадри Кварацхелия тоже подлил масло в огонь, высказавшись еще жестче: "Я не хочу, чтобы Хвича оставался в "Наполи". В прошлом сезоне сменилось три тренера, играть в такой ситуации очень сложно". Между тем, контракт Хвичи с командой рассчитан до 2027 года. Периодически в СМИ появляется информация о возможном переходе Квары в один из европейских грандов: каталонскую "Барселону" или французский "ПСЖ". Второй сезон Кварацхелия провел довольно неплохо, если учитывать нестабильную игру команды и смену трех наставников. Хвича сыграл в чемпионате 33 матча, забил 11 голов и сделал шесть результативных передач. В предпоследнем туре его гол в ворота "Фиорентины" был признан лучшим голом мая и футболиста дважды выбирали лучшим игроком месяца. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Кварацхелия составляет €80 млн. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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