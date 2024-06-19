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Еженедельный брифинг представителя МИД России Марии Захаровой
Еженедельный брифинг представителя МИД России Марии Захаровой
Sputnik Грузия
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова провела традиционный брифинг и ответила на вопросы журналистов 19.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-19T12:30+0400
2024-06-19T12:30+0400
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Смотрите в видео, что заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на своем традиционном еженедельном брифинге для прессы.
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мультимедиа, видео, россия, в мире, мария захарова, мид россии, видео
мультимедиа, видео, россия, в мире, мария захарова, мид россии, видео
Еженедельный брифинг представителя МИД России Марии Захаровой
12:30 19.06.2024 (обновлено: 15:23 19.06.2024)
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова провела традиционный брифинг и ответила на вопросы журналистов
Смотрите в видео, что заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на своем традиционном еженедельном брифинге для прессы.