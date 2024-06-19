https://sputnik-georgia.ru/20240619/ezhenedelnyy-brifing-predstavitelya-mid-rossii-marii-zakharovoy-288502051.html

Еженедельный брифинг представителя МИД России Марии Захаровой

Еженедельный брифинг представителя МИД России Марии Захаровой

Sputnik Грузия

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова провела традиционный брифинг и ответила на вопросы журналистов 19.06.2024, Sputnik Грузия

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Смотрите в видео, что заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на своем традиционном еженедельном брифинге для прессы.

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