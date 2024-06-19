https://sputnik-georgia.ru/20240619/gruziya-dolzhna-derzhat-golovu-vysoko-podnyatoy--match-s-turtsiey-glazami-zarubezhnykh-smi-288500730.html
Грузия должна держать голову высоко поднятой – матч с Турцией глазами зарубежных СМИ
Грузия должна держать голову высоко поднятой – матч с Турцией глазами зарубежных СМИ
Sputnik Грузия
Команда Вилли Саньоля доказала, что ей место в чемпионате такого уровня, пишет Eurosport 19.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-19T14:51+0400
2024-06-19T14:51+0400
2024-06-19T14:51+0400
грузия на евро-2024
спорт
грузия
новости
турция
вилли саньоль
уефа
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/12/288480123_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9c221f6e4c691d2eb61314075b133cfd.jpg
ТБИЛИСИ, 19 июня — Sputnik. Турция победила, но все пишут об игре грузинских футболистов – исторический и в то же время дебютный матч сборной Грузии на Евро-2024, несмотря на проигрыш команде Турции (1:3), снискал немало положительных комментариев в иностранных СМИ в адрес грузинских футболистов. Сборная Грузии 18 июня проиграла сборной Турции в первом матче группы F со счетом 1:3. Единственный гол в ворота соперника забил Георгий (Жорж) Микаутадзе с подачи Георгия Кочорашвили. Во второй паре Португалия оказалась сильнее Чехии (2:1). "Команда Вилли Саньоля доказала, что ей место в чемпионате такого уровня", – пишет Eurosport, отмечая, что "дебют грузин все запомнят надолго"."Турция-Грузия – безусловно лучшая игра на Евро!" – отметил журналист ESPN Жюльен Лоуренс. "Сборная Грузии проиграла, но оставила неплохое впечатление. Есть первый гол, а главное – команда почувствовала атмосферу большого турнира. Правда, третий гол может подпортить перспективы команды – шанс выйти хотя бы с третьего места остается, а там уже надо будет считать мячи", – пишет sport-express. Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Свой дебютный матч на Евро Грузия уступила Турции со счетом 1:3. Грузинским футболистам предстоят еще два матча 22 июня – со сборной Чехии в Гамбурге, а 26 июня – с командой Португалии в Гельзенкирхене. Грузия вышла в финальную часть чемпионата Европы в Германии благодаря победе в финале плей-офф Лиги наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/12/288480123_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_d79c1c8fedfd38a99130b8f854ee3563.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, турция, вилли саньоль, уефа
спорт, грузия, новости, турция, вилли саньоль, уефа
Грузия должна держать голову высоко поднятой – матч с Турцией глазами зарубежных СМИ
Команда Вилли Саньоля доказала, что ей место в чемпионате такого уровня, пишет Eurosport
ТБИЛИСИ, 19 июня — Sputnik. Турция победила, но все пишут об игре грузинских футболистов – исторический и в то же время дебютный матч сборной Грузии на Евро-2024, несмотря на проигрыш команде Турции (1:3), снискал немало положительных комментариев в иностранных СМИ в адрес грузинских футболистов.
Сборная Грузии 18 июня проиграла сборной Турции в первом матче группы F со счетом 1:3. Единственный гол в ворота соперника забил Георгий (Жорж) Микаутадзе с подачи Георгия Кочорашвили. Во второй паре Португалия оказалась сильнее Чехии (2:1).
"Дебютантам следует держать голову высоко поднятой. Теперь они точно знают: их место на этой сцене", – говорится в статье, опубликованной на сайте УЕФА.
"Команда Вилли Саньоля доказала, что ей место в чемпионате такого уровня", – пишет Eurosport, отмечая, что "дебют грузин все запомнят надолго".
"Турция-Грузия – безусловно лучшая игра на Евро!" – отметил журналист ESPN Жюльен Лоуренс.
"Грузия, впервые играющая на Евро, сражалась мужественно и почти сравняла счет", – говорится в статье британской радиовещательной корпорации BBC.
"Сборная Грузии проиграла, но оставила неплохое впечатление. Есть первый гол, а главное – команда почувствовала атмосферу большого турнира. Правда, третий гол может подпортить перспективы команды – шанс выйти хотя бы с третьего места остается, а там уже надо будет считать мячи", – пишет sport-express.
"После того, как Георгий Микаутадзе на 25-й минуте сравнял счет, сборная Грузии выглядела лучше соперника. Грузины создали несколько хороших моментов, но им не повезло – в одном из эпизодов мяч попал в штангу, турецкую команду несколько раз спас вратарь", – пишет агентство "Франс Пресс".
Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Свой дебютный матч на Евро Грузия уступила Турции со счетом 1:3. Грузинским футболистам предстоят еще два матча 22 июня – со сборной Чехии в Гамбурге, а 26 июня – с командой Португалии в Гельзенкирхене.
Грузия вышла в финальную часть чемпионата Европы в Германии благодаря победе в финале плей-офф Лиги наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси.