https://sputnik-georgia.ru/20240619/gruziya-dolzhna-derzhat-golovu-vysoko-podnyatoy--match-s-turtsiey-glazami-zarubezhnykh-smi-288500730.html

Грузия должна держать голову высоко поднятой – матч с Турцией глазами зарубежных СМИ

Грузия должна держать голову высоко поднятой – матч с Турцией глазами зарубежных СМИ

Sputnik Грузия

Команда Вилли Саньоля доказала, что ей место в чемпионате такого уровня, пишет Eurosport 19.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-19T14:51+0400

2024-06-19T14:51+0400

2024-06-19T14:51+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июня — Sputnik. Турция победила, но все пишут об игре грузинских футболистов – исторический и в то же время дебютный матч сборной Грузии на Евро-2024, несмотря на проигрыш команде Турции (1:3), снискал немало положительных комментариев в иностранных СМИ в адрес грузинских футболистов. Сборная Грузии 18 июня проиграла сборной Турции в первом матче группы F со счетом 1:3. Единственный гол в ворота соперника забил Георгий (Жорж) Микаутадзе с подачи Георгия Кочорашвили. Во второй паре Португалия оказалась сильнее Чехии (2:1). "Команда Вилли Саньоля доказала, что ей место в чемпионате такого уровня", – пишет Eurosport, отмечая, что "дебют грузин все запомнят надолго"."Турция-Грузия – безусловно лучшая игра на Евро!" – отметил журналист ESPN Жюльен Лоуренс. "Сборная Грузии проиграла, но оставила неплохое впечатление. Есть первый гол, а главное – команда почувствовала атмосферу большого турнира. Правда, третий гол может подпортить перспективы команды – шанс выйти хотя бы с третьего места остается, а там уже надо будет считать мячи", – пишет sport-express. Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Свой дебютный матч на Евро Грузия уступила Турции со счетом 1:3. Грузинским футболистам предстоят еще два матча 22 июня – со сборной Чехии в Гамбурге, а 26 июня – с командой Португалии в Гельзенкирхене. Грузия вышла в финальную часть чемпионата Европы в Германии благодаря победе в финале плей-офф Лиги наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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