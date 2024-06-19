https://sputnik-georgia.ru/20240619/interes-k-gruzii-ochen-velik-iz-za-transportnykh-koridorov--ekspert-288499985.html

Интерес к Грузии очень велик из-за транспортных коридоров – эксперт

Интерес к Грузии очень велик из-за транспортных коридоров – эксперт

Sputnik Грузия

Грузия является предметом интереса крупных держав из-за своего геополитического положения, иметь влияние в этой стране – это инвестиция в свое положение во... 19.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-19T13:25+0400

2024-06-19T13:25+0400

2024-06-19T13:25+0400

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Так, считает политолог, эксперт финансового университета при Правительстве РФ Руслан Сафаров.Об этом он заявил в ходе видеомоста, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Удастся ли Грузии, Азербайджану и Армении выстоять в схватке сверхдержав – от этого будет зависеть благополучие этих стран. Потому что транспортные коридоры, которые проходят через эти страны, они будут поддерживать благосостояние этих стран в течерие всего 21-го века", – считает Сафаров.По словам эксперта, у сверхдержав на это свой взгляд. Например, не в интересах США, чтобы Китай успешно вел сухопутную торговлю, так же как и Россия. Поэтому, по мнению политолога, необходимо, чтобы страны региона в первую очередь руководствовались своими интересами.

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мультимедиа, видео, грузия, политика, азербайджан, армения, сша, видео-новости из грузии, пресс-центр, видео