https://sputnik-georgia.ru/20240619/kurs-lari-dollar-288493651.html

Курс лари на среду – 2,8625 GEL/$

Курс лари на среду – 2,8625 GEL/$

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0064 лари по отношению к доллару 19.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-19T09:41+0400

2024-06-19T09:41+0400

2024-06-19T09:41+0400

грузия

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 19 июня в размере 2,8689 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0064 лари по отношению к доллару.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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