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Курс лари на среду – 2,8625 GEL/$
Курс лари на среду – 2,8625 GEL/$
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0064 лари по отношению к доллару 19.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-19T09:41+0400
2024-06-19T09:41+0400
2024-06-19T09:41+0400
грузия
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национальный банк грузии
доллар
курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 19 июня в размере 2,8689 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0064 лари по отношению к доллару.
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грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Курс лари на среду – 2,8625 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0064 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 19 июня в размере 2,8689 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0064 лари по отношению к доллару.