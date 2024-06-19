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Матч продули, воды нет
Матч продули, воды нет
Sputnik Грузия
Все началось утром 16 июня, когда под весом большой массы земли был поврежден магистральный трубопровод 19.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-19T00:03+0400
2024-06-19T00:03+0400
2024-06-19T00:52+0400
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Невозможно описать душевное состояние десятков тысяч жителей Тбилиси лучше, чем это сделала одна из пользователей соцсети: "Матч продули, воды нет". Всего четыре слова, а сколько в них заложено смысла и эмоций?!Понять героев этой истории сможет только тот, кто лично пережил те самые "темные 90-е", когда свой распорядок дня составлял не сам человек, а коммунальные службы, подающие электроэнергию и воду по графику либо как получится.Авария на магистральном водопроводе оставила без одного из самых важных источников жизни человека 110 тысяч абонентов в небольшом городке Мцхета и части Тбилиси. В основном это жители двух самых престижных районов столицы с самыми высокими ценами на жилье.Все началось утром 16 июня.Труба была повреждена неподалеку от столицы под весом огромной массы земли, которая, как оказалось, никто не знает, как появилась на том месте. В тот же день в водораспределительной компании GWP сказали, что во всем виноваты "третьи лица", и как решать проблему они пока не знают. Склон ползучий и опасный.А на дворе лето. Днем до 32-34 градусов.Большие бутылки воды в магазинах буквально смели за считанные часы.За два дня, пока GWP консультировалась с геологами и составляла план действий, жители престижных районов столицы прошли все пять стадий принятия неизбежного.И тут невольно вспоминаешь знаменитую фразу "юмор спасет мир", а особенно критиков властей. "Пусть теперь выводят водометы", "Во всем виноваты масоны. GWP (global war party)". Последнее – это отсыл к заявлениям властей о том, что некая "глобальная партия войны" пытается втянуть Грузию в российско-украинский конфликт.Политика политикой, а положительное нужно видеть во всем. "А смысл идти домой?!" – такую фразу можно услышать от многих, кто работает в районах, которые не затронула авария. Вывод: у людей появилось желание подольше оставаться на работе.Вот еще фраза, которую можно услышать от родных, друзей, знакомых и незнакомых в соцсетях: "За два часа все успела!". Вывод: вода по графику стимулирует людей не откладывать на потом домашние дела.Воду по графику начали давать с 17 июня благодаря заполнению резервуаров из альтернативных источников. При этом предупредили быть экономнее.Все эти дни радовало одно – 18 июня долгожданный матч, дебют сборной Грузии по футболу, впервые в истории страны заработавшей путевку на чемпионат Европы. А еще с утра GWP порадовала информацией о том, что работы по устранению аварию начались и в течение недели все будет как прежде.Вечер 18 июня. Грузинская сборная в жесточайшей битве уступила команде Турции. В кране опять нет воды.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции
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Лиза Шелия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Шелия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/1c/264853727_186:0:1141:955_100x100_80_0_0_f89bd561915772b120b84cdeb54268bb.jpg
грузия, новости, общество, тбилиси, мцхета, georgian water and power, вода, аналитика, колумнисты
грузия, новости, общество, тбилиси, мцхета, georgian water and power, вода, аналитика, колумнисты
Матч продули, воды нет
00:03 19.06.2024 (обновлено: 00:52 19.06.2024)
Все началось утром 16 июня, когда под весом большой массы земли был поврежден магистральный трубопровод
Невозможно описать душевное состояние десятков тысяч жителей Тбилиси лучше, чем это сделала одна из пользователей соцсети: "Матч продули, воды нет". Всего четыре слова, а сколько в них заложено смысла и эмоций?!
Понять героев этой истории сможет только тот, кто лично пережил те самые "темные 90-е", когда свой распорядок дня составлял не сам человек, а коммунальные службы, подающие электроэнергию и воду по графику либо как получится.
Авария на магистральном водопроводе оставила без одного из самых важных источников жизни человека 110 тысяч абонентов в небольшом городке Мцхета и части Тбилиси. В основном это жители двух самых престижных районов столицы с самыми высокими ценами на жилье.
Все началось утром 16 июня.
Труба была повреждена неподалеку от столицы под весом огромной массы земли, которая, как оказалось, никто не знает, как появилась на том месте. В тот же день в водораспределительной компании GWP сказали, что во всем виноваты "третьи лица", и как решать проблему они пока не знают. Склон ползучий и опасный.
А на дворе лето. Днем до 32-34 градусов.
Большие бутылки воды в магазинах буквально смели за считанные часы.
За два дня, пока GWP консультировалась с геологами и составляла план действий, жители престижных районов столицы прошли все пять стадий принятия неизбежного.
И тут невольно вспоминаешь знаменитую фразу "юмор спасет мир", а особенно критиков властей. "Пусть теперь выводят водометы", "Во всем виноваты масоны. GWP (global war party)". Последнее – это отсыл к заявлениям властей о том, что некая "глобальная партия войны" пытается втянуть Грузию в российско-украинский конфликт.
Политика политикой, а положительное нужно видеть во всем. "А смысл идти домой?!" – такую фразу можно услышать от многих, кто работает в районах, которые не затронула авария. Вывод: у людей появилось желание подольше оставаться на работе.
Вот еще фраза, которую можно услышать от родных, друзей, знакомых и незнакомых в соцсетях: "За два часа все успела!". Вывод: вода по графику стимулирует людей не откладывать на потом домашние дела.
Воду по графику начали давать с 17 июня благодаря заполнению резервуаров из альтернативных источников. При этом предупредили быть экономнее.
Все эти дни радовало одно – 18 июня долгожданный матч, дебют сборной Грузии по футболу, впервые в истории страны заработавшей путевку на чемпионат Европы. А еще с утра GWP порадовала информацией о том, что работы по устранению аварию начались и в течение недели все будет как прежде.
Вечер 18 июня. Грузинская сборная в жесточайшей битве уступила команде Турции. В кране опять нет воды.
Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции