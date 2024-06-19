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Матч продули, воды нет

Матч продули, воды нет

Sputnik Грузия

Все началось утром 16 июня, когда под весом большой массы земли был поврежден магистральный трубопровод 19.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-19T00:03+0400

2024-06-19T00:03+0400

2024-06-19T00:52+0400

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Невозможно описать душевное состояние десятков тысяч жителей Тбилиси лучше, чем это сделала одна из пользователей соцсети: "Матч продули, воды нет". Всего четыре слова, а сколько в них заложено смысла и эмоций?!Понять героев этой истории сможет только тот, кто лично пережил те самые "темные 90-е", когда свой распорядок дня составлял не сам человек, а коммунальные службы, подающие электроэнергию и воду по графику либо как получится.Авария на магистральном водопроводе оставила без одного из самых важных источников жизни человека 110 тысяч абонентов в небольшом городке Мцхета и части Тбилиси. В основном это жители двух самых престижных районов столицы с самыми высокими ценами на жилье.Все началось утром 16 июня.Труба была повреждена неподалеку от столицы под весом огромной массы земли, которая, как оказалось, никто не знает, как появилась на том месте. В тот же день в водораспределительной компании GWP сказали, что во всем виноваты "третьи лица", и как решать проблему они пока не знают. Склон ползучий и опасный.А на дворе лето. Днем до 32-34 градусов.Большие бутылки воды в магазинах буквально смели за считанные часы.За два дня, пока GWP консультировалась с геологами и составляла план действий, жители престижных районов столицы прошли все пять стадий принятия неизбежного.И тут невольно вспоминаешь знаменитую фразу "юмор спасет мир", а особенно критиков властей. "Пусть теперь выводят водометы", "Во всем виноваты масоны. GWP (global war party)". Последнее – это отсыл к заявлениям властей о том, что некая "глобальная партия войны" пытается втянуть Грузию в российско-украинский конфликт.Политика политикой, а положительное нужно видеть во всем. "А смысл идти домой?!" – такую фразу можно услышать от многих, кто работает в районах, которые не затронула авария. Вывод: у людей появилось желание подольше оставаться на работе.Вот еще фраза, которую можно услышать от родных, друзей, знакомых и незнакомых в соцсетях: "За два часа все успела!". Вывод: вода по графику стимулирует людей не откладывать на потом домашние дела.Воду по графику начали давать с 17 июня благодаря заполнению резервуаров из альтернативных источников. При этом предупредили быть экономнее.Все эти дни радовало одно – 18 июня долгожданный матч, дебют сборной Грузии по футболу, впервые в истории страны заработавшей путевку на чемпионат Европы. А еще с утра GWP порадовала информацией о том, что работы по устранению аварию начались и в течение недели все будет как прежде.Вечер 18 июня. Грузинская сборная в жесточайшей битве уступила команде Турции. В кране опять нет воды.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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Лиза Шелия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/1c/264853727_186:0:1141:955_100x100_80_0_0_f89bd561915772b120b84cdeb54268bb.jpg

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грузия, новости, общество, тбилиси, мцхета, georgian water and power, вода, аналитика, колумнисты