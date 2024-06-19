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Нацбанк Грузии оставил ставку рефинансирования неизменной

Нацбанк Грузии оставил ставку рефинансирования неизменной

Sputnik Грузия

Нацбанк начал снижать ставку рефинансирования с мая 2023 года 19.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-19T14:09+0400

2024-06-19T14:09+0400

2024-06-19T15:21+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июн – Sputnik. Комитет монетарной политики Национального банка Грузии принял решение оставить ставку рефинансирования неизменной – на уровне 8%, говорится в сообщении регулятора. Нацбанк Грузии долгое время придерживался жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае 2023 года и составила 10,5%. В августе ставка снизилась до 10,25%, в сентябре – до 10%, в декабре – до 9,5%, в январе 2024 года – до 9%, в марте – до 8,25%, а в мае – до 8%. Нацбанк подчеркнул, что в последнее время на фоне внешних и внутренних вызовов возросла неопределенность, что повышает инфляционные риски. На этом фоне, исходя из больших колебаний обменного курса лари следует обратить внимание на инфляционное давление от импортированной инфляции."Надо отметить, что в последнее время мировые цены на нефть снизились, хотя международный индекс цен на продовольствие растет второй месяц", – отмечает Нацбанк. Как отметил Нацбанк, в Грузии сохраняется низкая инфляция, что является результатом сочетания как внутренних, так и внешних факторов. В апреле общий уровень цен увеличился на 2% в годовом исчислении, а базовая инфляция составила 1,7%. Как прогнозирует регулятор, при прочих равных условиях инфляция до конца года будет в пределах целевого уровня в 3%. "Если вновь будут выявлены факторы в плане инфляционных ожиданий, может возникнуть необходимость сохранения текущей жесткой позиции на длительный срок или дальнейшего ужесточения монетарной политики", – говорится в сообщении. Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе. Следующее заседание комитета по монетарной политике состоится 31 июля 2024 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, новости, грузия, национальный банк грузии