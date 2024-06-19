https://sputnik-georgia.ru/20240619/oblava-na-narkoprestupnikov-v-gruzii---sredi-zaderzhannykh-est-inostrantsy-288506742.html

Облава на наркопреступников в Грузии – среди задержанных есть иностранцы

Облава на наркопреступников в Грузии – среди задержанных есть иностранцы

Sputnik Грузия

Изъяты героин, кокаин, бупренорфин, морфин, метадон, альфа ПВП, мефедрон и другие наркотики в особо крупном размере 19.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-19T18:05+0400

2024-06-19T18:05+0400

2024-06-19T18:49+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июн – Sputnik. Полиция в рамках борьбы с наркопреступностью задержала в Тбилиси и пяти регионах Грузии 27 человек, из которых 15 – за реализацию наркотиков, говорится в сообщении МВД. Операция по задержанию проводилась как в столице, так и в Аджарской автономной республике и регионах Гурия, Самегрело - Земо Сванети, Кахети и Имерети. Среди задержанных – восемь иностранцев, чье гражданство МВД Грузии не уточняет. По данным МВД, 15 задержанных, включая четверых иностранцев, задержаны по факту незаконной продажи наркотиков в крупном и особо крупном размерах, незаконной продаже марихуаны и психотропных веществ, а также по факту подготовки и попытки продажи. Самому младшему из них 20 лет, а самому старшему – 51 год.Остальные 12 задержанных, включая четверых иностранцев, задержаны по факту незаконного ввоза и вывоза из Грузии наркотиков в крупном и особо крупном размерах, незаконного приобретения-хранения, а также незаконного приобретения-хранения, продажи и попытки продажи марихуаны и незаконного выращивания растения, содержащего наркотическое вещество. Самому младшему из них 20 лет, а самому старшему – 70 лет. После личного обыска и обыска домов задержанных, а также указанных ими мест, полиция изъяла наркотики в особо крупном размере, в том числе героин, кокаин, бупренорфин, морфин, тебаин, кодеин, метадон, альфа ПВП, мефедрон, клефедрон, метамфетамин, "Лирику" и марихуану.В случае подтверждения вины задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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наркотики, наркопреступления в грузии, наркополитика, грузия, происшествия, новости, тбилиси, гурия, самегрело-земо сванети