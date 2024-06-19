https://sputnik-georgia.ru/20240619/pochemu-natsbank-gruzii-reshil-poka-ne-snizhat-stavku-refinansirovaniya-288503229.html
Почему Нацбанк Грузии решил пока не снижать ставку рефинансирования?
Почему Нацбанк Грузии решил пока не снижать ставку рефинансирования?
Sputnik Грузия
Монетарная политика смягчалась в Грузии с мая 2023 года 19.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-19T16:47+0400
2024-06-19T16:47+0400
2024-06-19T16:47+0400
экономика
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натия турнава
ставка рефинансирования
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ТБИЛИСИ, 19 июня — Sputnik. Решение оставить ставку рефинансирования на прежнем уровне связано с колебаниями на финансовых рынках, которое ухудшило инфляционные ожидания, заявила исполняющая обязанности президента Национального банка Грузии Натия Турнава. Комитет монетарной политики Нацбанка 19 июня принял решение оставить ставку рефинансирования на уровне 8%, приостановив длящуюся с начала года тенденцию к смягчению монетарной политики. При этом она отметила, что макроэкономические фундаментальные факторы остаются сильными. "Это касается всех составляющих частей, начиная с экономического роста и закачивая денежными переводами, туризмом и так далее. Исходя из этого, у нас есть все основания полагать, что при прочих равных условиях мы продолжим путь смягчения монетарной политики", – сказала Турнава. Согласно прогнозу Нацбанка, при прочих равных условиях инфляция в Грузии до конца года будет в пределах целевого уровня в 3%. Еще в мае прогнозировалось, что инфляция в 2024 году будет ниже целевого уровня. Нацбанк Грузии долгое время придерживался жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае 2023 года и составила 10,5%. В августе ставка снизилась до 10,25%, в сентябре – до 10%, в декабре – до 9,5%, в январе 2024 года – до 9%, в марте – до 8,25%, а в мае – до 8%. Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, натия турнава, ставка рефинансирования
экономика, грузия, новости, натия турнава, ставка рефинансирования
Почему Нацбанк Грузии решил пока не снижать ставку рефинансирования?
Монетарная политика смягчалась в Грузии с мая 2023 года
ТБИЛИСИ, 19 июня — Sputnik. Решение оставить ставку рефинансирования на прежнем уровне связано с колебаниями на финансовых рынках, которое ухудшило инфляционные ожидания, заявила исполняющая обязанности президента Национального банка Грузии Натия Турнава.
Комитет монетарной политики Нацбанка 19 июня принял решение оставить ставку рефинансирования на уровне 8%, приостановив длящуюся с начала года тенденцию к смягчению монетарной политики.
"Исходя из того, что в последний период на финансовых рынках зафиксированы колебания, которые были в большей степени вызваны искусственным ажиотажем, это вызвало определенное ухудшение инфляционных ожиданий. Мы на этом этапе приняли решение оставить ставку рефинансирования на прежнем уровне", – сказала Турнава.
При этом она отметила, что макроэкономические фундаментальные факторы остаются сильными.
"Это касается всех составляющих частей, начиная с экономического роста и закачивая денежными переводами, туризмом и так далее. Исходя из этого, у нас есть все основания полагать, что при прочих равных условиях мы продолжим путь смягчения монетарной политики", – сказала Турнава.
Согласно прогнозу Нацбанка, при прочих равных условиях инфляция в Грузии до конца года будет в пределах целевого уровня в 3%. Еще в мае прогнозировалось, что инфляция в 2024 году будет ниже целевого уровня.
Нацбанк Грузии долгое время придерживался жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае 2023 года и составила 10,5%. В августе ставка снизилась до 10,25%, в сентябре – до 10%, в декабре – до 9,5%, в январе 2024 года – до 9%, в марте – до 8,25%, а в мае – до 8%.
Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.