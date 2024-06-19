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Показательные командно-штабные учения "Шамкори-2024" прошли в Грузии – Минобороны

Показательные командно-штабные учения "Шамкори-2024" прошли в Грузии – Минобороны

Sputnik Грузия

Показательные учения направлены на углубление взаимодействия между подразделениями Сил обороны и МВД 19.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-19T16:09+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июня — Sputnik. Силы обороны Грузии и структурные подразделения МВД приняли участие в командно-штабных учениях "Шамкори-2024", которые в течение нескольких дней проходили на полигоне Вазиани недалеко от Тбилиси, сообщили в Минобороны Грузии. Военнослужащие 4-й стрелковой бригады провели полевые ситуационные учения при поддержке 5-й артиллерийской бригады, инженерно-боевого батальона, подразделений авиации и управления ПВО. Учения завершились боевыми стрельбами. Командно-штабной компонент "Шамкори-2024" провели в центре моделирования, связи и информационных систем Совместного учебно-оценочного центра НАТО-Грузия (JTEC) в Крцаниси. Показательные учения "Шамкори-2024" направлены на углубление взаимодействия между подразделениями Сил обороны и МВД, совместное планирование операций, согласованность и синхронизацию действий при проведении оборонительных операций. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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тбилиси, вазиани, новости, грузия, силы обороны грузии, оборона грузии, оборона, министерство обороны грузии, мвд грузии