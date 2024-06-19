https://sputnik-georgia.ru/20240619/slozhnaya-igra--igroki-sbornoy-gruzii-otsenili-pervuyu-igru-na-evro-24-288500307.html

Сложная игра – игроки сборной Грузии оценили первый матч на Евро-24

Сложная игра – игроки сборной Грузии оценили первый матч на Евро-24

Sputnik Грузия

Команда с нетерпением ждет следующей игры, в которой у них будет шанс победить и выйти в следующий раунд, сказал член сборной Грузии Лаша Двали 19.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-19T13:36+0400

2024-06-19T13:36+0400

2024-06-19T14:58+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июня — Sputnik. Первая игра сборной Грузии в дебютном матче чемпионата Европы получилась сложной, но тем не менее игроки обещают сделать максимум на последующих матчах и добиться лучшего результата. Сборная Грузии 18 июня проиграла сборной Турции в первом матче группы F со счетом 1:3. Единственный гол в ворота соперника забил Георгий (Жорж) Микаутадзе с подачи Георгия Кочорашвили. Во второй паре Португалия оказалась сильнее Чехии (2:1). Футболист считает, что команда сборной Грузии заслуживала лучшего результата с учетом игры. "Конечно, есть чувство разочарования, но первая игра всегда сложнее, и в следующих матчах мы постараемся лучше проявить себя и сделаем максимум, чтобы добиться успешного результата", – отметил Лочошвили. Команда с нетерпением ждет следующей игры, в которой у них будет шанс победить и выйти в следующий раунд, сказал в свою очередь член сборной Грузии Лаша Двали. Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль доверил место в основном составе в матче против Турции Георгию Мамардашвили, Отару Какабадзе, Гураму Кашия, Сабе Квирквелия, Джабе Двали, Георгию Цитаишвили, Анзору Меквабишвили, Георгию Кочорашвили, Георгию Чакветадзе, Хвиче Кварацхелия и Георгию Микаутадзе. Первыми счет в игре открыли соперники сборной Грузии. На 25-й минуте забил защитник Мерт Мюлдур. Буквально через пару минут турки забили второй мяч, но после видеоповтора аргентинский арбитр отменил гол из-за офсайда. На 32-й минуте счет сравнял Георгий (Жорж) Микаутадзе с подачи Георгия Кочорашвили. Второй тайм игроки сборной Турции начали с прессинга, и вскоре преимущество соперника отразилось на табло – 2:1. Гол на 65-й минуте забил игрок мадридского "Реала" Арда Гюлер. Вилли Саньоль после второго пропущенного гола выпустил на поле Зурико Давиташвили, Георгия Лочошвили, Буду Зивзивадзе и Сандро Алтунашвили. На третьей добавленной арбитром минуте шанс отличиться был у Георгия Микаутадзе, но нападающий пробил неточно. Спустя четыре минуты сборная Турции увеличила свое преимущество. По пустым воротам пробил Керем Актюркоглу (3:1). Георгий Мамардашвили не успел вернуться в защиту из штрафной соперника. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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