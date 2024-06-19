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Сложная игра – игроки сборной Грузии оценили первый матч на Евро-24
Сложная игра – игроки сборной Грузии оценили первый матч на Евро-24
Sputnik Грузия
Команда с нетерпением ждет следующей игры, в которой у них будет шанс победить и выйти в следующий раунд, сказал член сборной Грузии Лаша Двали 19.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-19T13:36+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июня — Sputnik. Первая игра сборной Грузии в дебютном матче чемпионата Европы получилась сложной, но тем не менее игроки обещают сделать максимум на последующих матчах и добиться лучшего результата. Сборная Грузии 18 июня проиграла сборной Турции в первом матче группы F со счетом 1:3. Единственный гол в ворота соперника забил Георгий (Жорж) Микаутадзе с подачи Георгия Кочорашвили. Во второй паре Португалия оказалась сильнее Чехии (2:1). Футболист считает, что команда сборной Грузии заслуживала лучшего результата с учетом игры. "Конечно, есть чувство разочарования, но первая игра всегда сложнее, и в следующих матчах мы постараемся лучше проявить себя и сделаем максимум, чтобы добиться успешного результата", – отметил Лочошвили. Команда с нетерпением ждет следующей игры, в которой у них будет шанс победить и выйти в следующий раунд, сказал в свою очередь член сборной Грузии Лаша Двали. Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль доверил место в основном составе в матче против Турции Георгию Мамардашвили, Отару Какабадзе, Гураму Кашия, Сабе Квирквелия, Джабе Двали, Георгию Цитаишвили, Анзору Меквабишвили, Георгию Кочорашвили, Георгию Чакветадзе, Хвиче Кварацхелия и Георгию Микаутадзе. Первыми счет в игре открыли соперники сборной Грузии. На 25-й минуте забил защитник Мерт Мюлдур. Буквально через пару минут турки забили второй мяч, но после видеоповтора аргентинский арбитр отменил гол из-за офсайда. На 32-й минуте счет сравнял Георгий (Жорж) Микаутадзе с подачи Георгия Кочорашвили. Второй тайм игроки сборной Турции начали с прессинга, и вскоре преимущество соперника отразилось на табло – 2:1. Гол на 65-й минуте забил игрок мадридского "Реала" Арда Гюлер. Вилли Саньоль после второго пропущенного гола выпустил на поле Зурико Давиташвили, Георгия Лочошвили, Буду Зивзивадзе и Сандро Алтунашвили. На третьей добавленной арбитром минуте шанс отличиться был у Георгия Микаутадзе, но нападающий пробил неточно. Спустя четыре минуты сборная Турции увеличила свое преимущество. По пустым воротам пробил Керем Актюркоглу (3:1). Георгий Мамардашвили не успел вернуться в защиту из штрафной соперника. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, турция, вилли саньоль
Сложная игра – игроки сборной Грузии оценили первый матч на Евро-24
13:36 19.06.2024 (обновлено: 14:58 19.06.2024)
Команда с нетерпением ждет следующей игры, в которой у них будет шанс победить и выйти в следующий раунд, сказал член сборной Грузии Лаша Двали
ТБИЛИСИ, 19 июня — Sputnik. Первая игра сборной Грузии в дебютном матче чемпионата Европы получилась сложной, но тем не менее игроки обещают сделать максимум на последующих матчах и добиться лучшего результата.
Сборная Грузии 18 июня проиграла сборной Турции в первом матче группы F со счетом 1:3. Единственный гол в ворота соперника забил Георгий (Жорж) Микаутадзе с подачи Георгия Кочорашвили. Во второй паре Португалия оказалась сильнее Чехии (2:1).
"Получилась сложная игра. На первых минутах чувствовалась нервность, так как это была наша первая игра на таком большом турнире", – сказал член сборной Грузии Лука Лочошвили после матча с Турцией.
Футболист считает, что команда сборной Грузии заслуживала лучшего результата с учетом игры.
"Конечно, есть чувство разочарования, но первая игра всегда сложнее, и в следующих матчах мы постараемся лучше проявить себя и сделаем максимум, чтобы добиться успешного результата", – отметил Лочошвили.
Команда с нетерпением ждет следующей игры, в которой у них будет шанс победить и выйти в следующий раунд, сказал в свою очередь член сборной Грузии Лаша Двали.
"Это была сложная игра. Первые 20 минут мы начали тяжело, затем нам удалось создать моменты, но реализовать их нам не удалось. Это футбол, такое бывает. К сожалению, сопернику удалось забить красивые голы", – сказал Двали.
Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль доверил место в основном составе в матче против Турции Георгию Мамардашвили, Отару Какабадзе, Гураму Кашия, Сабе Квирквелия, Джабе Двали, Георгию Цитаишвили, Анзору Меквабишвили, Георгию Кочорашвили, Георгию Чакветадзе, Хвиче Кварацхелия и Георгию Микаутадзе.
Первыми счет в игре открыли соперники сборной Грузии. На 25-й минуте забил защитник Мерт Мюлдур. Буквально через пару минут турки забили второй мяч, но после видеоповтора аргентинский арбитр отменил гол из-за офсайда.
На 32-й минуте счет сравнял Георгий (Жорж) Микаутадзе с подачи Георгия Кочорашвили.
Второй тайм игроки сборной Турции начали с прессинга, и вскоре преимущество соперника отразилось на табло – 2:1. Гол на 65-й минуте забил игрок мадридского "Реала" Арда Гюлер.
Вилли Саньоль после второго пропущенного гола выпустил на поле Зурико Давиташвили, Георгия Лочошвили, Буду Зивзивадзе и Сандро Алтунашвили.
На третьей добавленной арбитром минуте шанс отличиться был у Георгия Микаутадзе, но нападающий пробил неточно.
Спустя четыре минуты сборная Турции увеличила свое преимущество. По пустым воротам пробил Керем Актюркоглу (3:1). Георгий Мамардашвили не успел вернуться в защиту из штрафной соперника.