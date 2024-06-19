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Слушатели ждали этого целый год – Tbilisi Open Air 2024 стартует 21 июня
Слушатели ждали этого целый год – Tbilisi Open Air 2024 стартует 21 июня
Sputnik Грузия
Фестиваль Tbilisi Open Air проходит с 2009 года 19.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-19T15:45+0400
2024-06-19T15:45+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Самый масштабный музыкальный фестиваль в регионе Tbilisi Open Air 2024 откроется 21 июня на Lisi Wonderland, недалеко от озера Лиси – излюбленного горожанами места отдыха, сообщили организаторы. В течение трех дней на четырех сценах фестиваля выступят 60 артистов, среди них M.I.A., Aurora, Masego, Archive, Circus Mircus, Mokumoku, Atmos. Чтобы попасть на фестиваль, слушателям необходимо при входе на территорию Lisi Wonderland обменять билет или абонемент на специальный браслет. По словам организаторов, дети до 10 лет могут попасть на фестиваль бесплатно, но их должен сопровождать взрослый. Закрытие фестиваля состоится 23 июня.Приобрести билеты можно на сайте tkt.ge.Впервые фестиваль Tbilisi Open Air прошел в столице Грузии в 2009 году. Это самый масштабный музыкальный фестиваль под открытым небом в регионе. В разные годы гостями мероприятия становились такие известные исполнители, как группа "Ленинград", британские коллективы и исполнители – Placebo, Morcheeba и Tom Odell.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, культура, тбилиси
грузия, новости, культура, тбилиси
Слушатели ждали этого целый год – Tbilisi Open Air 2024 стартует 21 июня
Фестиваль Tbilisi Open Air проходит с 2009 года
ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Самый масштабный музыкальный фестиваль в регионе Tbilisi Open Air 2024 откроется 21 июня на Lisi Wonderland, недалеко от озера Лиси – излюбленного горожанами места отдыха, сообщили организаторы.
В течение трех дней на четырех сценах фестиваля выступят 60 артистов, среди них M.I.A., Aurora, Masego, Archive, Circus Mircus, Mokumoku, Atmos.
Чтобы попасть на фестиваль, слушателям необходимо при входе на территорию Lisi Wonderland обменять билет или абонемент на специальный браслет.
По словам организаторов, дети до 10 лет могут попасть на фестиваль бесплатно, но их должен сопровождать взрослый. Закрытие фестиваля состоится 23 июня.
Приобрести билеты можно на сайте tkt.ge.
Впервые фестиваль Tbilisi Open Air прошел в столице Грузии в 2009 году. Это самый масштабный музыкальный фестиваль под открытым небом в регионе.
В разные годы гостями мероприятия становились такие известные исполнители, как группа "Ленинград", британские коллективы и исполнители – Placebo, Morcheeba и Tom Odell.