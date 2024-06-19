https://sputnik-georgia.ru/20240619/slushateli-zhdali-etogo-tselyy-god--tbilisi-open-air-2024-startuet-21-iyunya-288475881.html

Слушатели ждали этого целый год – Tbilisi Open Air 2024 стартует 21 июня

Слушатели ждали этого целый год – Tbilisi Open Air 2024 стартует 21 июня

Sputnik Грузия

Фестиваль Tbilisi Open Air проходит с 2009 года 19.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-19T15:45+0400

2024-06-19T15:45+0400

2024-06-19T15:45+0400

грузия

новости

культура

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/0b/267355059_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_744e43bf8c2c4ee4a84c525fdb1158e5.jpg

ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Самый масштабный музыкальный фестиваль в регионе Tbilisi Open Air 2024 откроется 21 июня на Lisi Wonderland, недалеко от озера Лиси – излюбленного горожанами места отдыха, сообщили организаторы. В течение трех дней на четырех сценах фестиваля выступят 60 артистов, среди них M.I.A., Aurora, Masego, Archive, Circus Mircus, Mokumoku, Atmos. Чтобы попасть на фестиваль, слушателям необходимо при входе на территорию Lisi Wonderland обменять билет или абонемент на специальный браслет. По словам организаторов, дети до 10 лет могут попасть на фестиваль бесплатно, но их должен сопровождать взрослый. Закрытие фестиваля состоится 23 июня.Приобрести билеты можно на сайте tkt.ge.Впервые фестиваль Tbilisi Open Air прошел в столице Грузии в 2009 году. Это самый масштабный музыкальный фестиваль под открытым небом в регионе. В разные годы гостями мероприятия становились такие известные исполнители, как группа "Ленинград", британские коллективы и исполнители – Placebo, Morcheeba и Tom Odell.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, культура, тбилиси