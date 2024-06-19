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У главы Минздрава Грузии новый заместитель
У главы Минздрава Грузии новый заместитель
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С 2022 года Цагареишвили был депутатом парламента X созыва и первым зампредседателя фракции "Грузинская мечта" 19.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-19T19:01+0400
2024-06-19T19:01+0400
2024-06-19T19:01+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июня — Sputnik. Депутат парламента Грузии Георгий Цагареишвили назначен заместителем министра по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Михаила Сарджвеладзе. С 2022 года по сегодняшний день Цагареишвили был депутатом парламента Грузии десятого созыва и первым заместителем председателя фракции "Грузинская мечта". В 2017-2018 годах занимал должность советника министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии. Что касается главы ведомства Сарджвеладзе, то он возглавил Минздрав Грузии 11 марта, заменив на посту Зураба Азарашвили. Последний подал в отставку 1 марта. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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минздрав, грузия, новости, политика, министерство здравоохранения грузии, министерство здравоохранения и социальной защиты аджарии
минздрав, грузия, новости, политика, министерство здравоохранения грузии, министерство здравоохранения и социальной защиты аджарии
У главы Минздрава Грузии новый заместитель
С 2022 года Цагареишвили был депутатом парламента X созыва и первым зампредседателя фракции "Грузинская мечта"
ТБИЛИСИ, 19 июня — Sputnik. Депутат парламента Грузии Георгий Цагареишвили назначен заместителем министра по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Михаила Сарджвеладзе.
С 2022 года по сегодняшний день Цагареишвили был депутатом парламента Грузии десятого созыва и первым заместителем председателя фракции "Грузинская мечта".
В 2004-2016 годах он был депутатом парламента Грузии шестого, седьмого и восьмого созывов. В разные годы Цагареишвили был членом комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов, комитета по юридическим вопросам и интеграции с Европой.
В 2017-2018 годах занимал должность советника министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.
Что касается главы ведомства Сарджвеладзе, то он возглавил Минздрав Грузии 11 марта, заменив на посту Зураба Азарашвили. Последний подал в отставку 1 марта.