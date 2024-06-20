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Что будет дальше с курсом лари – мнение эксперта
Что будет дальше с курсом лари – мнение эксперта
Sputnik Грузия
Эксперт не ждет высоких валютных поступлений от сферы туризма, так же не растут в той мере, как в прошлые годы, денежные переводы 20.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-20T23:32+0400
2024-06-20T23:32+0400
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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Укрепление лари связано с возросшим поступлением валюты из разных источников, однако в долгосрочной перспективе стоит ждать обесценивания национальной валюты, считает эксперт Акакий Цомая. С начала недели лари укрепился в отношении к доллару на 2,4% и составил 2, 8001GEL/$1. По его словам, в долгосрочной перспективе к концу года стоит ожидать обесценивания национальной валюты Грузии. Национальный банк Грузии установил курс лари на 21 мая на уровне 2, 8001GEL/$1. Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, акакий цомая, лари, колебание курса лари
экономика, грузия, новости, акакий цомая, лари, колебание курса лари
Что будет дальше с курсом лари – мнение эксперта
23:32 20.06.2024 (обновлено: 23:55 20.06.2024)
Эксперт не ждет высоких валютных поступлений от сферы туризма, так же не растут в той мере, как в прошлые годы, денежные переводы
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Укрепление лари связано с возросшим поступлением валюты из разных источников, однако в долгосрочной перспективе стоит ждать обесценивания национальной валюты, считает эксперт Акакий Цомая.
С начала недели лари укрепился в отношении к доллару на 2,4% и составил 2, 8001GEL/$1.
"Как видно, была тенденция конвертирования депозитов в лари в иностранную валюту. А в эти дни возможно появился источник из экспорта или других каналов, что увеличило приток валюты, хозяйствам и экспортерам понадобились лари, чтобы осуществлять транзакции, появился спрос на лари, что и вызвало укрепление лари", – сказал Цомая.
По его словам, в долгосрочной перспективе к концу года стоит ожидать обесценивания национальной валюты Грузии.
"Если посмотреть на долгосрочную картину, я думаю, что к концу года у нас, если ничего не произойдет, будет тенденция к обесцениванию. Делать такие предположения мне дает картина снижения броней в туристический сезон и вероятное сокращение туристов из Европы. Таким образом, я не жду высоких валютных поступлений от сферы туризма, так же не растут в той мере, как в прошлые годы, денежные переводы, укрепить лари сможет только лучшая макроэкономическая ситуация", – сказал Цомая.
Национальный банк Грузии установил курс лари на 21 мая на уровне 2, 8001GEL/$1.
Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.