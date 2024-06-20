https://sputnik-georgia.ru/20240620/chto-budet-dalshe-s-kursom-lari--mnenie-eksperta-288527018.html

Что будет дальше с курсом лари – мнение эксперта

Что будет дальше с курсом лари – мнение эксперта

Sputnik Грузия

Эксперт не ждет высоких валютных поступлений от сферы туризма, так же не растут в той мере, как в прошлые годы, денежные переводы 20.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-20T23:32+0400

2024-06-20T23:32+0400

2024-06-20T23:55+0400

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колебание курса лари

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Укрепление лари связано с возросшим поступлением валюты из разных источников, однако в долгосрочной перспективе стоит ждать обесценивания национальной валюты, считает эксперт Акакий Цомая. С начала недели лари укрепился в отношении к доллару на 2,4% и составил 2, 8001GEL/$1. По его словам, в долгосрочной перспективе к концу года стоит ожидать обесценивания национальной валюты Грузии. Национальный банк Грузии установил курс лари на 21 мая на уровне 2, 8001GEL/$1. Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, акакий цомая, лари, колебание курса лари