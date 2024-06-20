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Грузия сыграет с Чехией еще лучше, чем с Турцией – Кецбая

Грузия сыграет с Чехией еще лучше, чем с Турцией – Кецбая

Sputnik Грузия

Свой дебютный матч на Евро Грузия уступила Турции со счетом 1:3 20.06.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Бывший тренер и полузащитник сборной Грузии Темур Кецбая считает, что национальная команда по футболу в последующих матчах чемпионата Евро 2024 сыграет лучше, чем в дебютном матче с Турцией. Сборная Грузии после проигрыша в дебютном матче команде Турции со счетом 1:3 сыграет в субботу, 22 июня, с командой Чехии. Чешские футболисты свой первый матч против Португалии тоже проиграли со счетом 1:2. Начало матча Грузия-Чехия в 17:00 по тбилисскому времени. Как написал главный тренер сборной Кипра, он гордится игрок сборной Грузии в матче против Турции. Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Свой дебютный матч на Евро Грузия уступила Турции со счетом 1:3. Автором единственного забитого Грузией гола стал нападающий Георгий (Жорж) Микаутадзе. Грузинским футболистам предстоят еще два матча: 22 июня – со сборной Чехии в Гамбурге, а 26 июня – с командой Португалии в Гельзенкирхене. Грузия вышла в финальную часть чемпионата Европы в Германии благодаря победе в финале плей-офф Лиги Наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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