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Грузия сыграет с Чехией еще лучше, чем с Турцией – Кецбая
Грузия сыграет с Чехией еще лучше, чем с Турцией – Кецбая
Sputnik Грузия
Свой дебютный матч на Евро Грузия уступила Турции со счетом 1:3 20.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-20T18:22+0400
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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Бывший тренер и полузащитник сборной Грузии Темур Кецбая считает, что национальная команда по футболу в последующих матчах чемпионата Евро 2024 сыграет лучше, чем в дебютном матче с Турцией. Сборная Грузии после проигрыша в дебютном матче команде Турции со счетом 1:3 сыграет в субботу, 22 июня, с командой Чехии. Чешские футболисты свой первый матч против Португалии тоже проиграли со счетом 1:2. Начало матча Грузия-Чехия в 17:00 по тбилисскому времени. Как написал главный тренер сборной Кипра, он гордится игрок сборной Грузии в матче против Турции. Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Свой дебютный матч на Евро Грузия уступила Турции со счетом 1:3. Автором единственного забитого Грузией гола стал нападающий Георгий (Жорж) Микаутадзе. Грузинским футболистам предстоят еще два матча: 22 июня – со сборной Чехии в Гамбурге, а 26 июня – с командой Португалии в Гельзенкирхене. Грузия вышла в финальную часть чемпионата Европы в Германии благодаря победе в финале плей-офф Лиги Наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, темур кецбая, турция, чехия, германия, футбол, сборная грузии по футболу
Грузия сыграет с Чехией еще лучше, чем с Турцией – Кецбая
18:22 20.06.2024 (обновлено: 18:44 20.06.2024)
Свой дебютный матч на Евро Грузия уступила Турции со счетом 1:3
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Бывший тренер и полузащитник сборной Грузии Темур Кецбая считает, что национальная команда по футболу в последующих матчах чемпионата Евро 2024 сыграет лучше, чем в дебютном матче с Турцией.
Сборная Грузии после проигрыша в дебютном матче команде Турции со счетом 1:3 сыграет в субботу, 22 июня, с командой Чехии. Чешские футболисты свой первый матч против Португалии тоже проиграли со счетом 1:2. Начало матча Грузия-Чехия в 17:00 по тбилисскому времени.
"Мы – участники исторического события, и верю, что в следующих матчах сыграем еще лучше. Мы сдали наш первый экзамен на высоком уровне и благодарим всех, кто сделал этот день таким запоминающимся", – написал Кецбая в социальной сети.
Как написал главный тренер сборной Кипра, он гордится игрок сборной Грузии в матче против Турции.
"Мы сыграли исправно и качественно, грузинские болельщики не останавливались на трибуне и, наверное, каждый привез в Германию голос члена своей семьи, родственника или друга", – написал Кецбая.
Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.
Свой дебютный матч на Евро Грузия уступила Турции со счетом 1:3. Автором единственного забитого Грузией гола стал нападающий Георгий (Жорж) Микаутадзе. Грузинским футболистам предстоят еще два матча: 22 июня – со сборной Чехии в Гамбурге, а 26 июня – с командой Португалии в Гельзенкирхене.
Грузия вышла в финальную часть чемпионата Европы в Германии благодаря победе в финале плей-офф Лиги Наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси.