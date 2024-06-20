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Хотим сделать большее – игроки сборной Грузии о предстоящем матче с Чехией

Хотим сделать большее – игроки сборной Грузии о предстоящем матче с Чехией

Sputnik Грузия

Грузинские футболисты 22 июня сыграют с Чехией на стадионе в Гамбурге 20.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-20T14:45+0400

2024-06-20T14:45+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Игроки сборной Грузии по футболу оптимистично настроены перед матчем с Чехией на чемпионате Европы и заверяют болельщиков, что сделают все возможное, чтобы добиться желаемого результата – выхода из группы. Сборная Грузии после проигрыша в дебютном матче команде Турции со счетом 1:3 сыграет в субботу с командой Чехии. Чешские футболисты свой первый матч против Португалии тоже проиграли со счетом 1:2. По словам спортсмена, грузинские болельщики делают максимум на стадионе, он также отметил, что игроки сборной Грузии сделают все возможное, чтобы болельщики покинули стадион довольными. "Мы гордимся тем, что представляем Грузию на чемпионате Европы – для нас это беспрецедентное событие", – заявил в свою очередь защитник сборной Грузии Георгий Гвелесиани. При этом, как отметил футболист, сборная Грузии осознает свою ответственность и обязанность. По словам Гвелесиани, он безмерно счастлив, что в возрасте 33 лет ему представилась возможность быть со своей командой. Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Свой дебютный матч на Евро Грузия уступила Турции со счетом 1:3. Грузинским футболистам предстоят еще два матча: 22 июня – со сборной Чехии в Гамбурге, а 26 июня – с командой Португалии в Гельзенкирхене. Грузия вышла в финальную часть чемпионата Европы в Германии благодаря победе в финале плей-офф Лиги Наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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