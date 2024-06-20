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Хотим сделать большее – игроки сборной Грузии о предстоящем матче с Чехией
Хотим сделать большее – игроки сборной Грузии о предстоящем матче с Чехией
Sputnik Грузия
Грузинские футболисты 22 июня сыграют с Чехией на стадионе в Гамбурге 20.06.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Игроки сборной Грузии по футболу оптимистично настроены перед матчем с Чехией на чемпионате Европы и заверяют болельщиков, что сделают все возможное, чтобы добиться желаемого результата – выхода из группы. Сборная Грузии после проигрыша в дебютном матче команде Турции со счетом 1:3 сыграет в субботу с командой Чехии. Чешские футболисты свой первый матч против Португалии тоже проиграли со счетом 1:2. По словам спортсмена, грузинские болельщики делают максимум на стадионе, он также отметил, что игроки сборной Грузии сделают все возможное, чтобы болельщики покинули стадион довольными. "Мы гордимся тем, что представляем Грузию на чемпионате Европы – для нас это беспрецедентное событие", – заявил в свою очередь защитник сборной Грузии Георгий Гвелесиани. При этом, как отметил футболист, сборная Грузии осознает свою ответственность и обязанность. По словам Гвелесиани, он безмерно счастлив, что в возрасте 33 лет ему представилась возможность быть со своей командой. Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Свой дебютный матч на Евро Грузия уступила Турции со счетом 1:3. Грузинским футболистам предстоят еще два матча: 22 июня – со сборной Чехии в Гамбурге, а 26 июня – с командой Португалии в Гельзенкирхене. Грузия вышла в финальную часть чемпионата Европы в Германии благодаря победе в финале плей-офф Лиги Наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, чехия, турция, георгий квилитая, футбол
спорт, грузия, новости, чехия, турция, георгий квилитая, футбол
Хотим сделать большее – игроки сборной Грузии о предстоящем матче с Чехией
Грузинские футболисты 22 июня сыграют с Чехией на стадионе в Гамбурге
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Игроки сборной Грузии по футболу оптимистично настроены перед матчем с Чехией на чемпионате Европы и заверяют болельщиков, что сделают все возможное, чтобы добиться желаемого результата – выхода из группы.
Сборная Грузии после проигрыша в дебютном матче команде Турции со счетом 1:3 сыграет в субботу с командой Чехии. Чешские футболисты свой первый матч против Португалии тоже проиграли со счетом 1:2.
"Все согласны с тем, что мы не приехали сюда как туристы и хотим добиться результата. Если мы хотим выйти из группы, нам нужно выиграть матч с Чехией, к которому мы начали готовиться сегодня", – заявил центральный нападающий Георгий Квилитая.
По словам спортсмена, грузинские болельщики делают максимум на стадионе, он также отметил, что игроки сборной Грузии сделают все возможное, чтобы болельщики покинули стадион довольными.
"Грузинских болельщиков на стадионе (на матче против Турции – ред.) было гораздо меньше, но поддержка болельщиков чувствовалась на протяжении всей игры", – добавил он.
"Мы гордимся тем, что представляем Грузию на чемпионате Европы – для нас это беспрецедентное событие", – заявил в свою очередь защитник сборной Грузии Георгий Гвелесиани.
"Несмотря на поражение с Турцией, я считаю, что мы проявили характер. Это хороший пример для будущих поколений. Сегодня сборная Грузии не является командой, с которой не следует считается. Это подтвердилось с Турцией, и я уверен, что Чехия и Португалия осознают это", – отметил Гвелесиани.
При этом, как отметил футболист, сборная Грузии осознает свою ответственность и обязанность.
"У нас есть амбиции, и мы хотим сделать большее. У нас есть преданные болельщики и качественные игроки, которые могут перейти на следующий этап", – сказал Гвелесиани.
По словам Гвелесиани, он безмерно счастлив, что в возрасте 33 лет ему представилась возможность быть со своей командой.
"Правда, я не участвовал в игре, но как рядовой солдат и любой гордый грузин я счастлив. Если я понадоблюсь тренеру, то я буду участвовать в следующих матчах с большой радостью и удовольствием", – сказал Гвелесиани.
Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.
Свой дебютный матч на Евро Грузия уступила Турции со счетом 1:3. Грузинским футболистам предстоят еще два матча: 22 июня – со сборной Чехии в Гамбурге, а 26 июня – с командой Португалии в Гельзенкирхене.
Грузия вышла в финальную часть чемпионата Европы в Германии благодаря победе в финале плей-офф Лиги Наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси.