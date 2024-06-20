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"Легко точно не будет" – президент федерации футбола Грузии о матче с Чехией

"Легко точно не будет" – президент федерации футбола Грузии о матче с Чехией

Sputnik Грузия

Сборная Грузии по футболу впервые участвует в чемпионате Европы 20.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-20T11:28+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Чехия компактная и сильная команда, поэтому грузинской сборной точно не будет легко в субботнем матче, заявил президент федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили в эфире телекомпании "Рустави 2". Сборная Грузии после проигрыша в дебютном матче команде Турции со счетом 1:3 сыграет в субботу с командой Чехии. Чешские футболисты свой первый матч против Португалии тоже проиграли со счётом 1:2. По словам Кобиашвили, который является рекордсменом сборной Грузии по футболу по числу проведенных за нее матчей (100), с первых минут важно иметь максимальную концентрацию на поле. Это будет непросто, но команда к этому готова, добавил президент ФФГ. Что касается проигранного матча против Турции, то, по словам Кобиашвили, сборная Грузии доказала, что неслучайно попала на Евро-2024. Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Свой дебютный матч на Евро Грузия уступила Турции со счетом 1:3. Грузинским футболистам предстоят еще два матча: 22 июня – со сборной Чехии в Гамбурге, а 26 июня – с командой Португалии в Гельзенкирхене. Грузия вышла в финальную часть чемпионата Европы в Германии благодаря победе в финале плей-офф Лиги Наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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