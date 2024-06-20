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"Легко точно не будет" – президент федерации футбола Грузии о матче с Чехией
"Легко точно не будет" – президент федерации футбола Грузии о матче с Чехией
Sputnik Грузия
Сборная Грузии по футболу впервые участвует в чемпионате Европы 20.06.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Чехия компактная и сильная команда, поэтому грузинской сборной точно не будет легко в субботнем матче, заявил президент федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили в эфире телекомпании "Рустави 2". Сборная Грузии после проигрыша в дебютном матче команде Турции со счетом 1:3 сыграет в субботу с командой Чехии. Чешские футболисты свой первый матч против Португалии тоже проиграли со счётом 1:2. По словам Кобиашвили, который является рекордсменом сборной Грузии по футболу по числу проведенных за нее матчей (100), с первых минут важно иметь максимальную концентрацию на поле. Это будет непросто, но команда к этому готова, добавил президент ФФГ. Что касается проигранного матча против Турции, то, по словам Кобиашвили, сборная Грузии доказала, что неслучайно попала на Евро-2024. Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Свой дебютный матч на Евро Грузия уступила Турции со счетом 1:3. Грузинским футболистам предстоят еще два матча: 22 июня – со сборной Чехии в Гамбурге, а 26 июня – с командой Португалии в Гельзенкирхене. Грузия вышла в финальную часть чемпионата Европы в Германии благодаря победе в финале плей-офф Лиги Наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, чехия, леван кобиашвили, криштиану роналду, турция, тбилиси, футбол
"Легко точно не будет" – президент федерации футбола Грузии о матче с Чехией
11:28 20.06.2024 (обновлено: 12:01 20.06.2024)
Сборная Грузии по футболу впервые участвует в чемпионате Европы
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Чехия компактная и сильная команда, поэтому грузинской сборной точно не будет легко в субботнем матче, заявил президент федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили в эфире телекомпании "Рустави 2".
Сборная Грузии после проигрыша в дебютном матче команде Турции со счетом 1:3 сыграет в субботу с командой Чехии. Чешские футболисты свой первый матч против Португалии тоже проиграли со счётом 1:2.
"Легко точно не будет, мы в этом уверены, это компактная команда, сильная команда, у чехов хорошие индивидуальные футболисты. Так что игра точно не будет легкой", – заявил Кобиашвили.
По словам Кобиашвили, который является рекордсменом сборной Грузии по футболу по числу проведенных за нее матчей (100), с первых минут важно иметь максимальную концентрацию на поле.
"Будь то Чехия или любой другой соперник, я думаю, у нашей команды есть ресурсы, чтобы достойно сыграть с любой командой, самое главное – это очки в матче против Чехии и в следующей игре, которые необходимы, чтобы появилась перспектива преодоления группового этапа в будущем", – сказал Кобиашвили.
Это будет непросто, но команда к этому готова, добавил президент ФФГ.
Что касается проигранного матча против Турции, то, по словам Кобиашвили, сборная Грузии доказала, что неслучайно попала на Евро-2024.
Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.
Свой дебютный матч на Евро Грузия уступила Турции со счетом 1:3. Грузинским футболистам предстоят еще два матча: 22 июня – со сборной Чехии в Гамбурге, а 26 июня – с командой Португалии в Гельзенкирхене.
Грузия вышла в финальную часть чемпионата Европы в Германии благодаря победе в финале плей-офф Лиги Наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси.