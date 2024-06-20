https://sputnik-georgia.ru/20240620/oppozitsioner-podvergsya-kritike-za-diskriminatsionnoe-zayavlenie-v-adres-premera-gruzii-288515563.html

Оппозиционер подвергся критике за дискриминационное заявление в адрес премьера Грузии

Оппозиционер подвергся критике за дискриминационное заявление в адрес премьера Грузии

Sputnik Грузия

Недопустимо использовать слово "аутист" для того, что принизить человека, считает Рати Ионатамишвили 20.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-20T11:06+0400

2024-06-20T11:06+0400

2024-06-20T11:46+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Заявление депутата, лидера оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгия Вашадзе о премьере Грузии Ираклии Кобахидзе, которого он назвал аутистом, – это крайняя низость, за что ему и его соратникам следует извиниться перед общественностью, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Рати Ионатамишвили. Ранее Вашадзе заявил, что с электоральной точки зрения премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе – это "человек-аутист", который не разговаривает с людьми, не подает руку и слишком изолирован. "Кобахидзе и контакт с людьми, я думаю, это трудно себе представить", – заявил Вашадзе в эфире оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели". Во-первых, как отметил Ионатамишвили, не существует "человека-аутиста", есть только расстройство аутистического спектра. Отдельной проблемой Ионатамишвили считает то, что журналист в прямом эфире никак не отреагировал на это. Аутизм – это расстройство, возникающее вследствие нарушения развития головного мозга и характеризующееся выраженным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения, ограниченными интересами и повторяющимися действиями, а также часто крайней неприязнью к определенным звукам, текстуре или вкусам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, георгий вашадзе, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия