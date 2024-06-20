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Оппозиционер подвергся критике за дискриминационное заявление в адрес премьера Грузии
Оппозиционер подвергся критике за дискриминационное заявление в адрес премьера Грузии
Sputnik Грузия
Недопустимо использовать слово "аутист" для того, что принизить человека, считает Рати Ионатамишвили 20.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-20T11:06+0400
2024-06-20T11:06+0400
2024-06-20T11:46+0400
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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Заявление депутата, лидера оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгия Вашадзе о премьере Грузии Ираклии Кобахидзе, которого он назвал аутистом, – это крайняя низость, за что ему и его соратникам следует извиниться перед общественностью, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Рати Ионатамишвили. Ранее Вашадзе заявил, что с электоральной точки зрения премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе – это "человек-аутист", который не разговаривает с людьми, не подает руку и слишком изолирован. "Кобахидзе и контакт с людьми, я думаю, это трудно себе представить", – заявил Вашадзе в эфире оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели". Во-первых, как отметил Ионатамишвили, не существует "человека-аутиста", есть только расстройство аутистического спектра. Отдельной проблемой Ионатамишвили считает то, что журналист в прямом эфире никак не отреагировал на это. Аутизм – это расстройство, возникающее вследствие нарушения развития головного мозга и характеризующееся выраженным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения, ограниченными интересами и повторяющимися действиями, а также часто крайней неприязнью к определенным звукам, текстуре или вкусам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, георгий вашадзе, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия
политика, грузия, новости, георгий вашадзе, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия
Оппозиционер подвергся критике за дискриминационное заявление в адрес премьера Грузии
11:06 20.06.2024 (обновлено: 11:46 20.06.2024)
Недопустимо использовать слово "аутист" для того, что принизить человека, считает Рати Ионатамишвили
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Заявление депутата, лидера оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгия Вашадзе о премьере Грузии Ираклии Кобахидзе, которого он назвал аутистом, – это крайняя низость, за что ему и его соратникам следует извиниться перед общественностью, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Рати Ионатамишвили.
Ранее Вашадзе заявил, что с электоральной точки зрения премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе – это "человек-аутист", который не разговаривает с людьми, не подает руку и слишком изолирован. "Кобахидзе и контакт с людьми, я думаю, это трудно себе представить", – заявил Вашадзе в эфире оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели".
"Только этого заявления должно быть достаточно, чтобы такие, как Вашадзе, не могли осмелиться быть политиками в стране! Он хотел оскорбить Кобахидзе и оскорбляет всех людей с расстройством аутистического спектра!" – заявил депутат.
Во-первых, как отметил Ионатамишвили, не существует "человека-аутиста", есть только расстройство аутистического спектра.
"И потом, принижать человека и использовать слово "аутист" как ругательство – это крайняя низость и никчемность!" – отметил Ионатамишвили.
Отдельной проблемой Ионатамишвили считает то, что журналист в прямом эфире никак не отреагировал на это.
"Вашадзе и его соратники обязаны выйти, извиниться перед обществом и взять на себя ответственность за этот позорный язык ненависти!" – написала Ионатамишвили.
Аутизм – это расстройство, возникающее вследствие нарушения развития головного мозга и характеризующееся выраженным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения, ограниченными интересами и повторяющимися действиями, а также часто крайней неприязнью к определенным звукам, текстуре или вкусам.