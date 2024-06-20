https://sputnik-georgia.ru/20240620/potrebitelskie-tarify-na-elektroenergiyu-v-gruzii-ostalis-neizmennymi-288524954.html

Потребительские тарифы на электроэнергию в Грузии остались неизменными

Потребительские тарифы на электроэнергию в Грузии остались неизменными

Sputnik Грузия

Таким образом тариф в Тбилиси при расходе до 101 киловатта электроэнергии составит 0,15 лари за киловатт 20.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-20T20:01+0400

2024-06-20T20:01+0400

2024-06-20T20:01+0400

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национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии

тарифы на электроэнергию

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Национальная комиссия регулирования энергетики и водоснабжения на заседании 20 июня приняла решение оставить неизменными потребительские тарифы на электроэнергию, говорится в сообщении регулятора. Таким образом тариф в Тбилиси при расходе до 101 киловатта электроэнергии составит 0,15 лари, до 301 киловатта – 0,19 лари. Для абонентов, потребляющих более 301 киловатта электроэнергии, тариф составит 0,235 лари. Кроме того, тариф для регионов при расходе до 101 киловатта электроэнергии составит 0,14731 лари, до 301 киловатта – 0,15707 лари. Для абонентов, потребляющих более 301 киловатта электроэнергии, тариф составит 0,23227 лари. Обменный курс лари по отношению к доллару США на 21 июня составляет 2, 8001GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, тбилиси, общество, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии, тарифы на электроэнергию