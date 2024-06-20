https://sputnik-georgia.ru/20240620/problema-s-podachey-vody-v-tbilisi---nazvany-sroki-vosstanovleniya-vodosnabzheniya-288525579.html

Проблема с подачей воды в Тбилиси – названы сроки восстановления водоснабжения

Проблема с подачей воды в Тбилиси – названы сроки восстановления водоснабжения

Sputnik Грузия

В GWP заявили, что работы на месте ведутся непрерывно в 24-часовом режиме с 17 июня 20.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-20T20:43+0400

2024-06-20T20:43+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Водоснабжение части жителей Тбилиси и Мцхета, оставшихся без воды из-за аварии, будет полностью восстановлено ко вторнику, 25 июня, заявил директор по управлению активами водораспределительной компании Georgian Water Power Гига Надирадзе в эфире телекомпании "Рустави 2". Авария произошла на магистральной трубе близ села Цицамури (23 км от Тбилиси) утром 16 июня. Своевременно устранить повреждение не удалось из-за того, что место поломки находится под большой массой земли. Кто-то бесконтрольно сбрасывал там сыпучий материал, в результате чего образовался большой геологически нестабильный склон земли. По его словам, затем в компании планируют разрезать поврежденный участок. После этого трубопровод осмотрят изнутри как с правой, так и с левой стороны поврежденного участка и просканируют его специальным оборудованием, чтобы определить, нет ли проблем с трубопроводом в отдельном шве. Эти повреждения могут стать причиной дальнейших задержек после восстановления. В GWP заявили, что работы на месте ведутся непрерывно в 24-часовом режиме с 17 июня. Специалисты с использованием техники срезают оползневый склон земли и создают ступенчатые террасы. МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту повреждения магистрального трубопровода. Расследование ведется по двум статьям УК Грузии: "Повреждение или уничтожение вещи по неосторожности" и "Осуществление деятельности без разрешения на воздействие на окружающую среду". Виновным грозит штраф либо до трех лет тюрьмы. В результате аварии на магистральной трубе без водоснабжения c утра 16 июня остались 110 тысяч человек – часть жителей столичных районов Ваке, Сабуртало и Глдани, а также жители города Мцхета. Уже 17 июня проблемный ареал сократили примерно до 63,4 тысячи абонентов, которые с 18 июня получают воду по графику. В Мцхета проблема устранена.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, мцхета, georgian water and power