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Проблема с подачей воды в Тбилиси – названы сроки восстановления водоснабжения
Проблема с подачей воды в Тбилиси – названы сроки восстановления водоснабжения
Sputnik Грузия
В GWP заявили, что работы на месте ведутся непрерывно в 24-часовом режиме с 17 июня 20.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-20T20:43+0400
2024-06-20T20:43+0400
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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Водоснабжение части жителей Тбилиси и Мцхета, оставшихся без воды из-за аварии, будет полностью восстановлено ко вторнику, 25 июня, заявил директор по управлению активами водораспределительной компании Georgian Water Power Гига Надирадзе в эфире телекомпании "Рустави 2". Авария произошла на магистральной трубе близ села Цицамури (23 км от Тбилиси) утром 16 июня. Своевременно устранить повреждение не удалось из-за того, что место поломки находится под большой массой земли. Кто-то бесконтрольно сбрасывал там сыпучий материал, в результате чего образовался большой геологически нестабильный склон земли. По его словам, затем в компании планируют разрезать поврежденный участок. После этого трубопровод осмотрят изнутри как с правой, так и с левой стороны поврежденного участка и просканируют его специальным оборудованием, чтобы определить, нет ли проблем с трубопроводом в отдельном шве. Эти повреждения могут стать причиной дальнейших задержек после восстановления. В GWP заявили, что работы на месте ведутся непрерывно в 24-часовом режиме с 17 июня. Специалисты с использованием техники срезают оползневый склон земли и создают ступенчатые террасы. МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту повреждения магистрального трубопровода. Расследование ведется по двум статьям УК Грузии: "Повреждение или уничтожение вещи по неосторожности" и "Осуществление деятельности без разрешения на воздействие на окружающую среду". Виновным грозит штраф либо до трех лет тюрьмы. В результате аварии на магистральной трубе без водоснабжения c утра 16 июня остались 110 тысяч человек – часть жителей столичных районов Ваке, Сабуртало и Глдани, а также жители города Мцхета. Уже 17 июня проблемный ареал сократили примерно до 63,4 тысячи абонентов, которые с 18 июня получают воду по графику. В Мцхета проблема устранена.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, мцхета, georgian water and power
грузия, новости, общество, тбилиси, мцхета, georgian water and power
Проблема с подачей воды в Тбилиси – названы сроки восстановления водоснабжения
20:43 20.06.2024 (обновлено: 20:49 20.06.2024)
В GWP заявили, что работы на месте ведутся непрерывно в 24-часовом режиме с 17 июня
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Водоснабжение части жителей Тбилиси и Мцхета, оставшихся без воды из-за аварии, будет полностью восстановлено ко вторнику, 25 июня, заявил директор по управлению активами водораспределительной компании Georgian Water Power Гига Надирадзе в эфире телекомпании "Рустави 2".
Авария произошла на магистральной трубе близ села Цицамури (23 км от Тбилиси) утром 16 июня. Своевременно устранить повреждение не удалось из-за того, что место поломки находится под большой массой земли. Кто-то бесконтрольно сбрасывал там сыпучий материал, в результате чего образовался большой геологически нестабильный склон земли.
"Уже вывезены и переработаны десятки тысяч кубометров грунта. На данный момент мы уже дошли до трубопровода, что означает, что труба уже освобождается от лишней насыпи грунта. Следующими мероприятиями, исходя из мер безопасности, будет подготовка и обработка рабочего ареала", – сказал Надирадзе.
По его словам, затем в компании планируют разрезать поврежденный участок. После этого трубопровод осмотрят изнутри как с правой, так и с левой стороны поврежденного участка и просканируют его специальным оборудованием, чтобы определить, нет ли проблем с трубопроводом в отдельном шве. Эти повреждения могут стать причиной дальнейших задержек после восстановления.
"Позже этот поврежденный участок будет восстановлен новым, заменен, и мы начнем загружать сеть", – сказал Надирадзе.
В GWP заявили, что работы на месте ведутся непрерывно в 24-часовом режиме с 17 июня. Специалисты с использованием техники срезают оползневый склон земли и создают ступенчатые террасы.
МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту повреждения магистрального трубопровода. Расследование ведется по двум статьям УК Грузии: "Повреждение или уничтожение вещи по неосторожности" и "Осуществление деятельности без разрешения на воздействие на окружающую среду".
Виновным грозит штраф либо до трех лет тюрьмы.
В результате аварии на магистральной трубе без водоснабжения c утра 16 июня остались 110 тысяч человек – часть жителей столичных районов Ваке, Сабуртало и Глдани, а также жители города Мцхета. Уже 17 июня проблемный ареал сократили примерно до 63,4 тысячи абонентов, которые с 18 июня получают воду по графику. В Мцхета проблема устранена.