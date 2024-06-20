https://sputnik-georgia.ru/20240620/shansy-gruzii-vesti-nezavisimuyu-politiku-v-usloviyakh-sovremennykh-realiy--otvet-politologa-288521067.html
Шансы Грузии вести независимую политику в условиях современных реалий – ответ политолога
Шансы Грузии вести независимую политику в условиях современных реалий – ответ политолога
Sputnik Грузия
Мнение о том, что Грузия не в состоянии вести независимую политику и обязательно должна принять сторону какого-то глобального игрока на геополитической арене –... 20.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-20T15:31+0400
2024-06-20T15:31+0400
2024-06-20T15:31+0400
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Так, считает политолог и эксперт Финансового Университета при Правительстве РФ Руслан Сафаров.По его словам, так называемые "цветные революции" были популярны в начале нулевых, так как они тогда были новинкой."Сегодня формируются новые инструменты, новые структуры многополярного мира. Если мы говорим о многополярном мире, то каждая страна будет отстаивать свои национальные интересы.Я думаю, что это будет возможным для Грузии… Современные тренды и структуры заточены на то, чтобы у средних и малых стран был голос, равный голосу больших держав. Если Грузия сможет выстоять, то перспектива у нее будет очень хорошая", - заявил Сафаров.По словам Сафарова, Грузия и грузинский народ должны руководствоваться национальными интересами, так как сейчас эта страна представляет собой очень большой интерес для сверхдержав, которые между собой "играют в геополитические шахматы".
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, политика, пресс-центр, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, политика, пресс-центр, видео
Шансы Грузии вести независимую политику в условиях современных реалий – ответ политолога
Мнение о том, что Грузия не в состоянии вести независимую политику и обязательно должна принять сторону какого-то глобального игрока на геополитической арене – это мнение адептов политики формата 19-20 века
Так, считает политолог и эксперт Финансового Университета при Правительстве РФ Руслан Сафаров.
По его словам, так называемые "цветные революции" были популярны в начале нулевых, так как они тогда были новинкой.
"Сегодня формируются новые инструменты, новые структуры многополярного мира. Если мы говорим о многополярном мире, то каждая страна будет отстаивать свои национальные интересы.
Я думаю, что это будет возможным для Грузии… Современные тренды и структуры заточены на то, чтобы у средних и малых стран был голос, равный голосу больших держав. Если Грузия сможет выстоять, то перспектива у нее будет очень хорошая", - заявил Сафаров.
По словам Сафарова, Грузия и грузинский народ должны руководствоваться национальными интересами, так как сейчас эта страна представляет собой очень большой интерес для сверхдержав, которые между собой "играют в геополитические шахматы".