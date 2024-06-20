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Цветные революции вышли из моды – политолог

Цветные революции вышли из моды – политолог

Sputnik Грузия

О том, есть ли риск повторения Евромайдана в Грузии, станет известно ближе к осени, когда в стране будут проходить парламентские выборы, к которым будут... 20.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-20T14:52+0400

2024-06-20T14:52+0400

2024-06-20T14:56+0400

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Так считает политолог и эксперт Финансового Университета при Правительстве РФ Руслан Сафаров.Об это он заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.По словам эксперта, так называемые "цветные революции" были популярны в начале нулевых, так как они тогда были новинкой."Сегодня уже все понимают, как эти революции проходят. Соответственно, люди, которых призывают на эти майданы, прекрасно понимают уже, куда и во что их зовут. Во-вторых, правительства стран уже понимают, что это и что с этим делать. К тому же народы многих стран не стремятся выходить на майданы, потому что результаты очень плачевные…" – заявил Сафаров.По словам Сафарова, Грузия и грузинский народ должны руководствоваться национальными интересами, так как сейчас эта страна представляет собой очень большой интерес для сверхдержав, которые между собой "играют в геополитические шахматы".

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