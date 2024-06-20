Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240620/v-blizhayshie-neskolko-dney-v-gruzii-ozhidaetsya-ukhudshenie-pogody-288522602.html
В ближайшие несколько дней в Грузии ожидается ухудшение погоды
В ближайшие несколько дней в Грузии ожидается ухудшение погоды
Sputnik Грузия
Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний 20.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-20T17:01+0400
2024-06-20T17:06+0400
погода
грузия
новости
национальное агентство окружающей среды
прогноз погоды в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24535/32/245353205_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_e5adcc20a82f82b815a94f9ca17d4a8e.jpg
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Кратковременные дожди с грозами, местами сильные, град и усиление ветра ожидаются на большей части территории Грузии с 20-22 июня, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. Ожидаемые осадки могут спровоцировать оползнево-селевые процессы в холмистых и горных зонах страны, вызвать значительное повышение уровня воды в небольших реках. Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний. При этом температура воздуха в большинстве районов страны превышает 32 градуса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24535/32/245353205_110:0:1890:1335_1920x0_80_0_0_0ff2314c73110347e236b83951f1735e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии

В ближайшие несколько дней в Грузии ожидается ухудшение погоды

17:01 20.06.2024 (обновлено: 17:06 20.06.2024)
© photo: Sputnik / StringerВид на центр города Тбилиси в пасмурную погоду
Вид на центр города Тбилиси в пасмурную погоду - Sputnik Грузия, 1920, 20.06.2024
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Кратковременные дожди с грозами, местами сильные, град и усиление ветра ожидаются на большей части территории Грузии с 20-22 июня, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
Ожидаемые осадки могут спровоцировать оползнево-селевые процессы в холмистых и горных зонах страны, вызвать значительное повышение уровня воды в небольших реках.
Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний. При этом температура воздуха в большинстве районов страны превышает 32 градуса.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0