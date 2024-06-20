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В ближайшие несколько дней в Грузии ожидается ухудшение погоды

В ближайшие несколько дней в Грузии ожидается ухудшение погоды

Sputnik Грузия

Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний 20.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-20T17:01+0400

2024-06-20T17:01+0400

2024-06-20T17:06+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Кратковременные дожди с грозами, местами сильные, град и усиление ветра ожидаются на большей части территории Грузии с 20-22 июня, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. Ожидаемые осадки могут спровоцировать оползнево-селевые процессы в холмистых и горных зонах страны, вызвать значительное повышение уровня воды в небольших реках. Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний. При этом температура воздуха в большинстве районов страны превышает 32 градуса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии