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В ближайшие несколько дней в Грузии ожидается ухудшение погоды
В ближайшие несколько дней в Грузии ожидается ухудшение погоды
Sputnik Грузия
Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний 20.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-20T17:01+0400
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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Кратковременные дожди с грозами, местами сильные, град и усиление ветра ожидаются на большей части территории Грузии с 20-22 июня, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. Ожидаемые осадки могут спровоцировать оползнево-селевые процессы в холмистых и горных зонах страны, вызвать значительное повышение уровня воды в небольших реках. Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний. При этом температура воздуха в большинстве районов страны превышает 32 градуса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
В ближайшие несколько дней в Грузии ожидается ухудшение погоды
17:01 20.06.2024 (обновлено: 17:06 20.06.2024)
Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Кратковременные дожди с грозами, местами сильные, град и усиление ветра ожидаются на большей части территории Грузии с 20-22 июня, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
Ожидаемые осадки могут спровоцировать оползнево-селевые процессы в холмистых и горных зонах страны, вызвать значительное повышение уровня воды в небольших реках.
Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний. При этом температура воздуха в большинстве районов страны превышает 32 градуса.