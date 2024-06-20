Внешнеторговый оборот продолжает падать: с кем торгует Грузия?
© photo: Sputnik / StringerГрузинское вино
© photo: Sputnik / Stringer
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За пять месяцев в страну импортировали продукцию на 6,2 миллиарда долларов
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-мае 2024 года снизился на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 8,4 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 6,2 миллиарда долларов, что на 0,7% больше данных за январь-май 2023 года.
Внешнеторговый оборот Грузии за январь-май 2024 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
2 274,0
-9,2
Импорт
6 158,0
0,7
Всего
8 432,0
-2,2
Экспорт составил 2,3 миллиарда долларов, это на 9,2% меньше, чем в аналогичный период 2023 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии за пять месяцев 2024 года составил 3,9 миллиардов долларов, что на 7,5% больше аналогичного прошлогоднего показателя.
Чем торгует Грузия
Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.
Топ-5 экспортируемых из Грузии товаров за январь-май 2024 год
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Легковые автомобили
739,7
-7,0
Вино
140,7
35,9
Ферросплавы
105,6
22,1
Спиртные напитки
104.3
52,2
Руды и концентраты драгоценных металлов
73,1
206,2
За пять месяцев 2024 года больше всего вырос экспорт руд драгоценных металлов и концентратов – на 206,2%, спиртных напитков – на 52,2%, а также натурального виноградного вина – почти на 36%.
В то же время с начала года упал лишь экспорт азотных удобрений – на 38,7%, легковых автомобилей – на 7%, а также воды, в том числе минеральной и газированной, с содержанием сахарных добавок – на 1,2%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки, и так далее.
Топ-5 импортируемых из Грузии товаров за январь-май 2024 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Легковые автомобили
967,4
-23,4
Нефтепродукты
513,9
28,5
Лекарства
265,5
22,6
Газ
215,9
-18,4
Вычислительные машины и их блоки
140,0
84,9
За отчетный период больше всего вырос импорт вычислительных машин и их блоков – почти на 85%, а также пруток из углеродистой стали, без дальнейшей обработки – на 48,4%, и грузовых авто – на 43,2%.
С начала года сократился лишь импорт легковых автомобилей – на 23,4%, нефтяного газа и газообразного углеводорода – на 18,4%, телефонных аппаратов – на 17%, а также сигар, сигарилл и сигарет, изготовленных из табака или его заменителей.
С кем торгует Грузия?
Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-мае 2024 года составил до 1,3 миллиардов долларов, что составляет 14,9% от общего торгового оборота Грузии.
Топ-5 крупнейших торговых партнеров Грузии в январе-мае 2024 года
Страны
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Турция
1 254,4
4,3
Россия
1 004,1
-5,3
Китай
691,6
10,2
США
640,4
-18,0
Азербайджан
500,0
-18,8
В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Германия, Кыргызстан, Армения, Казахстан и Италия.