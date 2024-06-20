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Внешнеторговый оборот продолжает падать: с кем торгует Грузия?

Внешнеторговый оборот продолжает падать: с кем торгует Грузия?

Sputnik Грузия

За пять месяцев в страну импортировали продукцию на 6,2 миллиарда долларов 20.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-20T09:01+0400

2024-06-20T09:01+0400

2024-06-20T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-мае 2024 года снизился на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 8,4 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".За отчетный период в страну импортировали продукцию на 6,2 миллиарда долларов, что на 0,7% больше данных за январь-май 2023 года.Экспорт составил 2,3 миллиарда долларов, это на 9,2% меньше, чем в аналогичный период 2023 года.Отрицательный торговый баланс Грузии за пять месяцев 2024 года составил 3,9 миллиардов долларов, что на 7,5% больше аналогичного прошлогоднего показателя.Чем торгует ГрузияИз Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.За пять месяцев 2024 года больше всего вырос экспорт руд драгоценных металлов и концентратов – на 206,2%, спиртных напитков – на 52,2%, а также натурального виноградного вина – почти на 36%.В то же время с начала года упал лишь экспорт азотных удобрений – на 38,7%, легковых автомобилей – на 7%, а также воды, в том числе минеральной и газированной, с содержанием сахарных добавок – на 1,2%.В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки, и так далее.За отчетный период больше всего вырос импорт вычислительных машин и их блоков – почти на 85%, а также пруток из углеродистой стали, без дальнейшей обработки – на 48,4%, и грузовых авто – на 43,2%.С начала года сократился лишь импорт легковых автомобилей – на 23,4%, нефтяного газа и газообразного углеводорода – на 18,4%, телефонных аппаратов – на 17%, а также сигар, сигарилл и сигарет, изготовленных из табака или его заменителей.С кем торгует Грузия?Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-мае 2024 года составил до 1,3 миллиардов долларов, что составляет 14,9% от общего торгового оборота Грузии.В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Германия, Кыргызстан, Армения, Казахстан и Италия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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