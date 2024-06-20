https://sputnik-georgia.ru/20240620/zhenschina-v-gruzii-poluchila-dva-goda-uslovno-za-rasprostranenie-perepiski-muzha-s-lyubovnitsey-288524813.html

Женщина в Грузии получила два года условно за распространение переписки мужа с любовницей

Женщина в Грузии получила два года условно за распространение переписки мужа с любовницей

Sputnik Грузия

Женщина нашла любовную переписку мужа с другой женщиной спустя несколько месяцев после замужества 20.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-20T18:46+0400

2024-06-20T18:46+0400

2024-06-20T19:42+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Суд приговорил 30-летнюю жительницу Грузии к двум годам условно за распространение любовной переписки своего мужа с другой женщиной, с которой у него были интимные отношения, говорится в сообщении Специальной следственной службы. Пара находилась в браке с ноября 2022 года. Как установило следствие, 28 января 2023 года женщина нашла в телефоне мужа, в аппликации Viber, любовную переписку, сделала скрины и незаконно распространила их среди родственников и друзей мужа. Женщину осудили за посягательство на тайну личной жизни и нарушение тайны личной переписки, телефонных переговоров или сообщений, переданных иным способом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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