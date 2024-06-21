https://sputnik-georgia.ru/20240621/armeniyu-otryvayut-ot-rossii-deputat-kocharyan-o-glavnoy-tseli-armyanskogo-pravitelstva-288537400.html

Армению отрывают от России: депутат Кочарян о главной цели армянского правительства

Армению отрывают от России: депутат Кочарян о главной цели армянского правительства

Sputnik Грузия

Многие в Армении сегодня не согласны с действиями власти, а потому все больше людей выходят на улицы 21.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-21T18:57+0400

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2024-06-21T18:57+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал депутат парламента Армении от фракции "Айастан" Левон Кочарян. Как власти Армении борются с альтернативным мнением? Что не так с процессом делимитации границ Армении и Азербайджана? Зачем руководство Армении делает выбор в пользу западного оружия? Обо всем этом смотрите в видео.

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мультимедиа, видео, политика, в мире, армения, азербайджан, видео