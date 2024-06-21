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ЧП в тбилисском метро: движение восстановлено, упавший на рельсы пассажир госпитализирован
ЧП в тбилисском метро: движение восстановлено, упавший на рельсы пассажир госпитализирован
Sputnik Грузия
Как пассажир оказался на рельсах тбилисского метро, пока неизвестно 21.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-21T12:29+0400
2024-06-21T12:29+0400
2024-06-21T12:50+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Движение поездов на Сабурталинской линии Тбилисского метрополитена восстановлено, упавший на рельсы мужчина доставлен в клинику, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе Тбилисской транспортной компании. Движение поездов на Сабурталинской линии было приостановлено с утра 21 июня после того, как пассажир упал на рельсы станции метро "Важа-Пшавела". На месте происшествия работали спасатели и полицейские. К этому времени сотрудники МВД закончили следственные мероприятия. Что касается пострадавшего пассажира, по информации СМИ, врачи оценивают состояние его здоровья как критически тяжелое. На сегодняшний день Тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, тбилиси, тбилисский метрополитен
происшествия, тбилиси, тбилисский метрополитен
ЧП в тбилисском метро: движение восстановлено, упавший на рельсы пассажир госпитализирован
12:29 21.06.2024 (обновлено: 12:50 21.06.2024)
Как пассажир оказался на рельсах тбилисского метро, пока неизвестно
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Движение поездов на Сабурталинской линии Тбилисского метрополитена восстановлено, упавший на рельсы мужчина доставлен в клинику, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе Тбилисской транспортной компании.
Движение поездов на Сабурталинской линии было приостановлено с утра 21 июня после того, как пассажир упал на рельсы станции метро "Важа-Пшавела".
"Примерно полчаса как движение восстановлено. Пассажир перевезен в клинику. МВД проводило соответствующие следственные мероприятия, поэтому столько времени движение не восстанавливалось", – сообщили в Транспортной компании.
На месте происшествия работали спасатели и полицейские. К этому времени сотрудники МВД закончили следственные мероприятия.
Что касается пострадавшего пассажира, по информации СМИ, врачи оценивают состояние его здоровья как критически тяжелое.
На сегодняшний день Тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.