https://sputnik-georgia.ru/20240621/chp-v-tbilisskom-metro-dvizhenie-vosstanovleno-upavshiy-na-relsy-passazhir-gospitalizirovan-288533194.html

ЧП в тбилисском метро: движение восстановлено, упавший на рельсы пассажир госпитализирован

ЧП в тбилисском метро: движение восстановлено, упавший на рельсы пассажир госпитализирован

Sputnik Грузия

Как пассажир оказался на рельсах тбилисского метро, пока неизвестно 21.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-21T12:29+0400

2024-06-21T12:29+0400

2024-06-21T12:50+0400

происшествия

тбилиси

тбилисский метрополитен

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Движение поездов на Сабурталинской линии Тбилисского метрополитена восстановлено, упавший на рельсы мужчина доставлен в клинику, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе Тбилисской транспортной компании. Движение поездов на Сабурталинской линии было приостановлено с утра 21 июня после того, как пассажир упал на рельсы станции метро "Важа-Пшавела". На месте происшествия работали спасатели и полицейские. К этому времени сотрудники МВД закончили следственные мероприятия. Что касается пострадавшего пассажира, по информации СМИ, врачи оценивают состояние его здоровья как критически тяжелое. На сегодняшний день Тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, тбилиси, тбилисский метрополитен