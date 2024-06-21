Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240621/est-shans-na-pobedu--prognoz-eks-futbolista-sbornoy-gruzii-na-match-s-chekhiey-na-evro-24-288535778.html
Прогноз экс-капитана сборной Грузии по футболу перед матчем с Чехией на Евро 2024
Прогноз экс-капитана сборной Грузии по футболу перед матчем с Чехией на Евро 2024
Sputnik Грузия
Наши игроки намного лучше в плане импровизации и креатива, заявил бывший капитан сборной 21.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-21T17:19+0400
2024-06-21T17:59+0400
спорт
грузия
новости
георгий немсадзе
чехия
португалия
футбол
сборная грузии по футболу
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/12/288480220_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_24a608c9b80d5b4f67b1d23906e15ae5.jpg
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Игроки сборной Грузии по футболу намного лучше сборной Чехии в плане импровизации и креатива, и есть шанс, что они смогут одержать победу над соперником на чемпионате Европы, заявил бывший капитан сборной Грузии и тбилисского "Динамо" Георгий Немсадзе. Сборная Грузии после проигрыша в дебютном матче на Евро-2024 команде Турции со счетом 1:3 сыграет в субботу, 22 июня, с командой Чехии. Чешские футболисты свой первый матч против Португалии тоже проиграли со счётом 1:2. По его словам, в конце 90-х годов чешская команда играла по-другому, и в ее составе были известные игроки. Третий матч сборная Грузии проведет с командой Португалии в Гельзенкирхене 26 июня. Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Грузия вышла в финальную часть чемпионата Европы в Германии благодаря победе в финале плей-офф Лиги Наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
чехия
португалия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/12/288480220_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b03a63c98c48a0ff3c47cf5b81818d50.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спорт, грузия, новости, георгий немсадзе, чехия, португалия, футбол, сборная грузии по футболу
спорт, грузия, новости, георгий немсадзе, чехия, португалия, футбол, сборная грузии по футболу

Прогноз экс-капитана сборной Грузии по футболу перед матчем с Чехией на Евро 2024

17:19 21.06.2024 (обновлено: 17:59 21.06.2024)
© photo: Sputnik / StringerБолельщики сборной Грузии на стадионе Михаила Месхи во время матча с Турцией на Евро 2024
Болельщики сборной Грузии на стадионе Михаила Месхи во время матча с Турцией на Евро 2024 - Sputnik Грузия, 1920, 21.06.2024
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Наши игроки намного лучше в плане импровизации и креатива, заявил бывший капитан сборной
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Игроки сборной Грузии по футболу намного лучше сборной Чехии в плане импровизации и креатива, и есть шанс, что они смогут одержать победу над соперником на чемпионате Европы, заявил бывший капитан сборной Грузии и тбилисского "Динамо" Георгий Немсадзе.
Сборная Грузии после проигрыша в дебютном матче на Евро-2024 команде Турции со счетом 1:3 сыграет в субботу, 22 июня, с командой Чехии. Чешские футболисты свой первый матч против Португалии тоже проиграли со счётом 1:2.

"Той игрой, которую показывают нам наши футболисты, шанс на победу есть. В последнее время они справляются с большими вызовами, и вполне возможно, что мы выиграем эту игру с чехами", – сказал Немсадзе.

По его словам, в конце 90-х годов чешская команда играла по-другому, и в ее составе были известные игроки.

"Сегодняшняя команда другая. Можно играть свободно, просто мы не должны уступить борьбу. Поверьте мне, наши игроки намного лучше в плане импровизации и креатива", – сказал Немсадзе в эфире передачи "Имеди LIVE".

Третий матч сборная Грузии проведет с командой Португалии в Гельзенкирхене 26 июня.
Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.
Грузия вышла в финальную часть чемпионата Европы в Германии благодаря победе в финале плей-офф Лиги Наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0