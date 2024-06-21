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Прогноз экс-капитана сборной Грузии по футболу перед матчем с Чехией на Евро 2024
Прогноз экс-капитана сборной Грузии по футболу перед матчем с Чехией на Евро 2024
Sputnik Грузия
Наши игроки намного лучше в плане импровизации и креатива, заявил бывший капитан сборной 21.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-21T17:19+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Игроки сборной Грузии по футболу намного лучше сборной Чехии в плане импровизации и креатива, и есть шанс, что они смогут одержать победу над соперником на чемпионате Европы, заявил бывший капитан сборной Грузии и тбилисского "Динамо" Георгий Немсадзе. Сборная Грузии после проигрыша в дебютном матче на Евро-2024 команде Турции со счетом 1:3 сыграет в субботу, 22 июня, с командой Чехии. Чешские футболисты свой первый матч против Португалии тоже проиграли со счётом 1:2. По его словам, в конце 90-х годов чешская команда играла по-другому, и в ее составе были известные игроки. Третий матч сборная Грузии проведет с командой Португалии в Гельзенкирхене 26 июня. Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Грузия вышла в финальную часть чемпионата Европы в Германии благодаря победе в финале плей-офф Лиги Наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, георгий немсадзе, чехия, португалия, футбол, сборная грузии по футболу
Прогноз экс-капитана сборной Грузии по футболу перед матчем с Чехией на Евро 2024
17:19 21.06.2024 (обновлено: 17:59 21.06.2024)
Наши игроки намного лучше в плане импровизации и креатива, заявил бывший капитан сборной
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Игроки сборной Грузии по футболу намного лучше сборной Чехии в плане импровизации и креатива, и есть шанс, что они смогут одержать победу над соперником на чемпионате Европы, заявил бывший капитан сборной Грузии и тбилисского "Динамо" Георгий Немсадзе.
Сборная Грузии после проигрыша в дебютном матче на Евро-2024 команде Турции со счетом 1:3 сыграет в субботу, 22 июня, с командой Чехии. Чешские футболисты свой первый матч против Португалии тоже проиграли со счётом 1:2.
"Той игрой, которую показывают нам наши футболисты, шанс на победу есть. В последнее время они справляются с большими вызовами, и вполне возможно, что мы выиграем эту игру с чехами", – сказал Немсадзе.
По его словам, в конце 90-х годов чешская команда играла по-другому, и в ее составе были известные игроки.
"Сегодняшняя команда другая. Можно играть свободно, просто мы не должны уступить борьбу. Поверьте мне, наши игроки намного лучше в плане импровизации и креатива", – сказал Немсадзе в эфире передачи "Имеди LIVE".
Третий матч сборная Грузии проведет с командой Португалии в Гельзенкирхене 26 июня.
Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.
Грузия вышла в финальную часть чемпионата Европы в Германии благодаря победе в финале плей-офф Лиги Наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси.