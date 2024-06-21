https://sputnik-georgia.ru/20240621/est-shans-na-pobedu--prognoz-eks-futbolista-sbornoy-gruzii-na-match-s-chekhiey-na-evro-24-288535778.html

Прогноз экс-капитана сборной Грузии по футболу перед матчем с Чехией на Евро 2024

Прогноз экс-капитана сборной Грузии по футболу перед матчем с Чехией на Евро 2024

Sputnik Грузия

Наши игроки намного лучше в плане импровизации и креатива, заявил бывший капитан сборной 21.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-21T17:19+0400

2024-06-21T17:19+0400

2024-06-21T17:59+0400

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сборная грузии по футболу

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Игроки сборной Грузии по футболу намного лучше сборной Чехии в плане импровизации и креатива, и есть шанс, что они смогут одержать победу над соперником на чемпионате Европы, заявил бывший капитан сборной Грузии и тбилисского "Динамо" Георгий Немсадзе. Сборная Грузии после проигрыша в дебютном матче на Евро-2024 команде Турции со счетом 1:3 сыграет в субботу, 22 июня, с командой Чехии. Чешские футболисты свой первый матч против Португалии тоже проиграли со счётом 1:2. По его словам, в конце 90-х годов чешская команда играла по-другому, и в ее составе были известные игроки. Третий матч сборная Грузии проведет с командой Португалии в Гельзенкирхене 26 июня. Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Грузия вышла в финальную часть чемпионата Европы в Германии благодаря победе в финале плей-офф Лиги Наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, георгий немсадзе, чехия, португалия, футбол, сборная грузии по футболу