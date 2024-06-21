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Грузия как заложник политического противостояния США и Китая - депутат
Грузия как заложник политического противостояния США и Китая - депутат
Sputnik Грузия
Посол США в Грузии раскритиковала власти за выбор китайско-сингапурского консорциума в качестве частного партнера по проекту первого глубоководного порта в... 21.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-21T23:20+0400
2024-06-21T23:20+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Грузия не может стать заложником политического противостояния между США и Китаем, так как должна заботится о развитии своей экономики, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили. Посол США в Грузии Робин Даниган в одном из интервью раскритиковала власти Грузии за выбор китайско-сингапурского консорциума в качестве частного партнера по проекту первого глубоководного порта в стране, в городе Анаклия. По ее словам, владельцем большей доли в компании China Communications Construction Company, входящей в консорциум, является Коммунистическая партия Китая, которая финансирует российскую армию. По словам Кадагишвили, Грузия объявила открытый международный тендер по проекту строительства первого глубоководного порта в Грузии, в городке Анаклия, при полном соблюдении европейских и международных правил. "Кто принял участие в этом тендере, та компания и победила. К сожалению, компании США не приняли участие в этом тендере. Конкретный интерес не проявили и многие европейские страны, и на заключительном этапе у нас осталась только китайская компания, которая, разумеется, удовлетворяет всем тем условиям, которые были потребованы тендером", - отметил он. Посольство Китая назвало заявление посла США о том, что владельцем большей доли в китайской компании, которая планирует стать партнером правительства Грузии в проекте первого глубоководного порта в стране, является Коммунистическая партия Китая и что она же финансирует армию России, абсурдным, и серьезно противоречащим фактам. Кроме того, Даниган упрекнули в проявлении непрофессионализма. Как заявил депутат от партии "Гирчи" Герман Сабо, заявление Даниган согласовано с Вашингтоном. Оценку заявлению посольства Китая дала и депутат парламента, политический секретарь партии "Лело для Грузии" Саломе Самадашвили. "Заявления Китая связаны с их повесткой дня в нашей стране и в этом очень важном "Среднем коридоре", имеющем стратегическое значение", - заявила Самадашвили. Первый глубоководный порт Власти Грузии решили возобновить проект по строительству порта Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети) при условии, что владельцем 51% доли порта будет государство, а остальное получит частный инвестор. Партнером государства в этом историческом проекте с большой вероятностью станет китайско-сингапурский консорциум, в который входят китайская компания China Communications Construction Company Limited и сингапурская компания China Harbour Investment Pte. Ltd. На принятие окончательного решения потребуется, предположительно, еще несколько недель. Власти должны убедиться в том, что предложения, полученные от консорциума, полностью соответствуют тендерным требованиям, сказал вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. По итогам тендера до последнего времени претендентами на статус частного инвестора порта Анаклия были швейцарско-люксембургская компания и китайско-сингапурский консорциум. Техническое, коммерческое и финансовое предложения поступили только от консорциума. После того, как официально будет оформлен договор о партнерстве, основанная государством в 2023 году компания "Морской порт Анаклия" вместе с частным партнером создаст совместную компанию, в которой доля государства составит 51%. Совместная компания должна будет развивать порт. После завершения первой фазы проекта, по словам премьера, порт Анаклия сможет принимать 600 тысяч контейнеров в год. Это ресурс пропуска грузов в 7,8 миллиона тонн.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, политика, новости, китай, сша, анаклия, ираклий кадагишвили, герман сабо
грузия, политика, новости, китай, сша, анаклия, ираклий кадагишвили, герман сабо

Грузия как заложник политического противостояния США и Китая - депутат

23:20 21.06.2024
© photo: Sputnik / StringerЕНД. Акция сторонников "Единого нацдвижения" у здания парламента. Мужчины в масках
ЕНД. Акция сторонников Единого нацдвижения у здания парламента. Мужчины в масках - Sputnik Грузия, 1920, 21.06.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Посол США в Грузии раскритиковала власти за выбор китайско-сингапурского консорциума в качестве частного партнера по проекту первого глубоководного порта в стране
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Грузия не может стать заложником политического противостояния между США и Китаем, так как должна заботится о развитии своей экономики, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили.
Посол США в Грузии Робин Даниган в одном из интервью раскритиковала власти Грузии за выбор китайско-сингапурского консорциума в качестве частного партнера по проекту первого глубоководного порта в стране, в городе Анаклия. По ее словам, владельцем большей доли в компании China Communications Construction Company, входящей в консорциум, является Коммунистическая партия Китая, которая финансирует российскую армию.
"Государство, конечно, не может стать заложником политического противостояния между двумя странами. Мы должны заботиться о развитии нашей экономики. Тем более, конечно, китайские грузы будут теми основными грузами, которые в перспективе должны обеспечить связь между Западом и Востоком", - заявил Кадагишвили в эфире "Рустави 2".
По словам Кадагишвили, Грузия объявила открытый международный тендер по проекту строительства первого глубоководного порта в Грузии, в городке Анаклия, при полном соблюдении европейских и международных правил.
"Кто принял участие в этом тендере, та компания и победила. К сожалению, компании США не приняли участие в этом тендере. Конкретный интерес не проявили и многие европейские страны, и на заключительном этапе у нас осталась только китайская компания, которая, разумеется, удовлетворяет всем тем условиям, которые были потребованы тендером", - отметил он.
Посольство Китая назвало заявление посла США о том, что владельцем большей доли в китайской компании, которая планирует стать партнером правительства Грузии в проекте первого глубоководного порта в стране, является Коммунистическая партия Китая и что она же финансирует армию России, абсурдным, и серьезно противоречащим фактам.
Кроме того, Даниган упрекнули в проявлении непрофессионализма.
Как заявил депутат от партии "Гирчи" Герман Сабо, заявление Даниган согласовано с Вашингтоном.
"Не думаю, что американцы что-то говорят на воздух, и это уже наверно вопрос выяснения американско-китайских отношений. Не думаю также, что г-жа посол говорит по своей инициативе. Ее месиджбокс будет абсолютно согласован с Вашингтоном. Так что, обвинить ее в том, что она поступила непрофессионально, не думаю адекватным", - заявил Сабо.
Оценку заявлению посольства Китая дала и депутат парламента, политический секретарь партии "Лело для Грузии" Саломе Самадашвили.
"Заявления Китая связаны с их повесткой дня в нашей стране и в этом очень важном "Среднем коридоре", имеющем стратегическое значение", - заявила Самадашвили.

Первый глубоководный порт

Власти Грузии решили возобновить проект по строительству порта Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети) при условии, что владельцем 51% доли порта будет государство, а остальное получит частный инвестор.
Партнером государства в этом историческом проекте с большой вероятностью станет китайско-сингапурский консорциум, в который входят китайская компания China Communications Construction Company Limited и сингапурская компания China Harbour Investment Pte. Ltd.
На принятие окончательного решения потребуется, предположительно, еще несколько недель. Власти должны убедиться в том, что предложения, полученные от консорциума, полностью соответствуют тендерным требованиям, сказал вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.
По итогам тендера до последнего времени претендентами на статус частного инвестора порта Анаклия были швейцарско-люксембургская компания и китайско-сингапурский консорциум. Техническое, коммерческое и финансовое предложения поступили только от консорциума.
После того, как официально будет оформлен договор о партнерстве, основанная государством в 2023 году компания "Морской порт Анаклия" вместе с частным партнером создаст совместную компанию, в которой доля государства составит 51%. Совместная компания должна будет развивать порт.
После завершения первой фазы проекта, по словам премьера, порт Анаклия сможет принимать 600 тысяч контейнеров в год. Это ресурс пропуска грузов в 7,8 миллиона тонн.
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