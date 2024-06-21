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GWP добралась до места поломки магистрального водопровода близ Тбилиси
GWP добралась до места поломки магистрального водопровода близ Тбилиси
Sputnik Грузия
Подача воды десяткам тысяч жителей Тбилиси возобновится в прежнем режиме на следующей неделе 21.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-21T22:29+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Специалисты водораспределительной компании Georgian Water and Power (GWP) на пятый день аварии добрались до места повреждения центрального магистрального трубопровода, вследствие чего без воды остались десятки тысяч жителей Тбилиси и города Мцхета, говорится в сообщении компании. Авария произошла на магистральной трубе близ села Цицамури (23 км от Тбилиси) утром 16 июня. Своевременно устранить повреждение не удалось из-за того, что место поломки оказалось под большой массой земли. Кто-то бесконтрольно сбрасывал там сыпучий материал, в результате чего образовался большой геологически нестабильный грунтовый склон.На данном этапе идет внутреннее сканирование магистральной трубы специальной техникой, чтобы идентифицировать точные координаты других поврежденных участков и уровень повреждения. По завершении сканирования и диагностирования начнется очистка поврежденных участков трубы от грунтового покрытия."Исходя из того, что эта территория является оползневой зоной, работы по освобождению трубы от грунта достаточно сложные, и постоянно приходится принимать дополнительные меры, предусмотренные стандартами безопасности", – сказано в сообщении. Как только завершатся диагностирование сети и освобождение соответствующих поврежденных участков от грунтового покрытия, начнутся работы по замене поврежденных участков магистральной трубы. В результате аварии на магистральной трубе без водоснабжения c утра 16 июня остались 110 тысяч человек – часть жителей столичных районов Ваке, Сабуртало и Глдани, а также жители города Мцхета. Уже 17 июня проблемный ареал сократили примерно до 63,4 тысячи абонентов, которые с 18 июня получают воду по графику. В Мцхета проблема с водоснабжением была устранена.Работы на месте ведутся непрерывно в 24-часовом режиме с 17 июня. Все эти дни, чтобы безопасно добраться до места поломки, специалисты с использованием техники срезали оползневый грунтовый склон и создавали ступенчатые террасы.Между тем МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту повреждения магистрального трубопровода. Виновным грозит штраф либо до трех лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, мцхета, georgian water and power, вода
грузия, новости, происшествия, тбилиси, мцхета, georgian water and power, вода
GWP добралась до места поломки магистрального водопровода близ Тбилиси
22:29 21.06.2024 (обновлено: 22:44 21.06.2024)
Подача воды десяткам тысяч жителей Тбилиси возобновится в прежнем режиме на следующей неделе
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Специалисты водораспределительной компании Georgian Water and Power (GWP) на пятый день аварии добрались до места повреждения центрального магистрального трубопровода, вследствие чего без воды остались десятки тысяч жителей Тбилиси и города Мцхета, говорится в сообщении компании.
Авария произошла на магистральной трубе близ села Цицамури (23 км от Тбилиси) утром 16 июня. Своевременно устранить повреждение не удалось из-за того, что место поломки оказалось под большой массой земли. Кто-то бесконтрольно сбрасывал там сыпучий материал, в результате чего образовался большой геологически нестабильный грунтовый склон.
"В результате проведенных работ уже обработана основная часть оползневого склона, проведена первичная диагностика магистральной трубы, и от грунтового покрытия освобождена одна часть поврежденной трубы", – сказано в сообщении.
На данном этапе идет внутреннее сканирование магистральной трубы специальной техникой, чтобы идентифицировать точные координаты других поврежденных участков и уровень повреждения.
По завершении сканирования и диагностирования начнется очистка поврежденных участков трубы от грунтового покрытия.
"Исходя из того, что эта территория является оползневой зоной, работы по освобождению трубы от грунта достаточно сложные, и постоянно приходится принимать дополнительные меры, предусмотренные стандартами безопасности", – сказано в сообщении.
Как только завершатся диагностирование сети и освобождение соответствующих поврежденных участков от грунтового покрытия, начнутся работы по замене поврежденных участков магистральной трубы.
"Завершение восстановительных работ на магистральной сети запланировано через четыре дня", – сказано в сообщении GWP.
В результате аварии на магистральной трубе без водоснабжения c утра 16 июня остались 110 тысяч человек – часть жителей столичных районов Ваке, Сабуртало и Глдани, а также жители города Мцхета. Уже 17 июня проблемный ареал сократили примерно до 63,4 тысячи абонентов, которые с 18 июня получают воду по графику. В Мцхета проблема с водоснабжением была устранена.
Работы на месте ведутся непрерывно в 24-часовом режиме с 17 июня. Все эти дни, чтобы безопасно добраться до места поломки, специалисты с использованием техники срезали оползневый грунтовый склон и создавали ступенчатые террасы.
Между тем МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту повреждения магистрального трубопровода. Виновным грозит штраф либо до трех лет тюрьмы.