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Пассажир упал на рельсы в Тбилисском метро – движение поездов приостановлено
Пассажир упал на рельсы в Тбилисском метро – движение поездов приостановлено
Sputnik Грузия
Причины случившегося пока неизвестны 21.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-21T09:37+0400
2024-06-21T09:37+0400
2024-06-21T10:40+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Пассажир упал на рельсы на станции метро "Важа-Пшавела", движение поездов на Сабурталинской линии приостановлено, сообщает телеканал "Мавари Архи". В Тбилисской транспортной компании не смогли уточнить, в каком состоянии находится человек.Другие подробности неизвестны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Пассажир упал на рельсы в Тбилисском метро – движение поездов приостановлено
09:37 21.06.2024 (обновлено: 10:40 21.06.2024)
Причины случившегося пока неизвестны
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Пассажир упал на рельсы на станции метро "Важа-Пшавела", движение поездов на Сабурталинской линии приостановлено, сообщает телеканал "Мавари Архи".
В Тбилисской транспортной компании не смогли уточнить, в каком состоянии находится человек.
Другие подробности неизвестны.