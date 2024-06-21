https://sputnik-georgia.ru/20240621/passazhir-upal-na-relsy-v-tbilisskom-metro---dvizhenie-poezdov-priostanovleno-288531560.html

Пассажир упал на рельсы в Тбилисском метро – движение поездов приостановлено

Пассажир упал на рельсы в Тбилисском метро – движение поездов приостановлено

Sputnik Грузия

Причины случившегося пока неизвестны 21.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-21T09:37+0400

2024-06-21T09:37+0400

2024-06-21T10:40+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Пассажир упал на рельсы на станции метро "Важа-Пшавела", движение поездов на Сабурталинской линии приостановлено, сообщает телеканал "Мавари Архи". В Тбилисской транспортной компании не смогли уточнить, в каком состоянии находится человек.Другие подробности неизвестны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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