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Подорожает ли топливо в Грузии?
Подорожает ли топливо в Грузии?
Sputnik Грузия
В мае правительство России приостановило запрет на экспорт бензина до 30 июня, но с 1 июля по 31 августа запрет продолжит действие 21.06.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Продление Россией запрета на экспорт бензина может вызвать его подорожание в Грузии, заявил основатель нефтеимпортирующей компании "Сента Петролиум" Заал Иакобидзе в пресс-лубе "Квира". Правительство России для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период высокого спроса ранее ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа 2024 года. В мае было принято решение приостановить запрет до 30 июня, а с 1 июля по 31 августа запрет продолжит действие. По его словам, на сегодняшний день российский рынок нефтепродуктов является самым дешевым для Грузии. Иакобидзе отметил что последний месяц был положительным в связи с тем, что совпало два положительных момента, влияющих на стоимость топлива в Грузии. Первое – это снижение цен на нефтепродукты, а также возможность импорта из России. Хотя негативным моментом было обесценивание лари. С начала недели лари укрепился по отношению к доллару на 2,4% и составил 2, 8001GEL/$1. Россия стала главным экспортером бензина и дизельного топлива в Грузию в 2023 году – 736,1 тыс. тонн, что составляет 60,9% всего импорта. Также в список важных поставщиков нефтепродуктов входят Румыния (180,6 тысячи тонн, 14,9% от общего импорта), Болгария (107,2 тысячи тонн, 8,9% от импорта), Азербайджан (84,2 тысячи тонн, 7% от общего импорта). В Грузии сегодня оперируют пять крупных компаний, которым принадлежат около 600 бензоколонок по всей стране. Также есть десятки мелких и средних компаний, т. н. небрендированные, у которых в сумме также около 600 бензозаправочных станций. Часть компаний закупают топливо на оптовом рынке нефтепродуктов Грузии, а часть импортируют напрямую.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, румыния, болгария, азербайджан, россия, бензин
Подорожает ли топливо в Грузии?
23:51 21.06.2024 (обновлено: 01:08 22.06.2024)
В мае правительство России приостановило запрет на экспорт бензина до 30 июня, но с 1 июля по 31 августа запрет продолжит действие
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Продление Россией запрета на экспорт бензина может вызвать его подорожание в Грузии, заявил основатель нефтеимпортирующей компании "Сента Петролиум" Заал Иакобидзе в пресс-лубе "Квира".
Правительство России для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период высокого спроса ранее ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа 2024 года. В мае было принято решение приостановить запрет до 30 июня, а с 1 июля по 31 августа запрет продолжит действие.
"Если случится так, что запрет на экспорт будет продлен, это не повлияет на наш рынок в лучшую сторону. Я не имею в виду, что возникнет дефицит товара, этого не произойдет, но это негативно скажется на цене продукции. Мы будем вынуждены импортировать продукцию из разных европейских стран, которая дороже. Следовательно, это вызовет подорожание топлива", – заявил Иакобидзе.
По его словам, на сегодняшний день российский рынок нефтепродуктов является самым дешевым для Грузии.
Иакобидзе отметил что последний месяц был положительным в связи с тем, что совпало два положительных момента, влияющих на стоимость топлива в Грузии. Первое – это снижение цен на нефтепродукты, а также возможность импорта из России. Хотя негативным моментом было обесценивание лари.
Сегодня, по его словам, ситуация иная. Цены на международных рынках повышаются, а лари в последние дни укрепляется. Импортер считает, что эта ситуация не отразится негативно на стоимости топлива в ближайшее время, так как июньские контракты уже заключены, а цены определены.
С начала недели лари укрепился по отношению к доллару на 2,4% и составил 2, 8001GEL/$1.
Россия стала главным экспортером бензина и дизельного топлива в Грузию в 2023 году – 736,1 тыс. тонн, что составляет 60,9% всего импорта. Также в список важных поставщиков нефтепродуктов входят Румыния (180,6 тысячи тонн, 14,9% от общего импорта), Болгария (107,2 тысячи тонн, 8,9% от импорта), Азербайджан (84,2 тысячи тонн, 7% от общего импорта).
В Грузии сегодня оперируют пять крупных компаний, которым принадлежат около 600 бензоколонок по всей стране. Также есть десятки мелких и средних компаний, т. н. небрендированные, у которых в сумме также около 600 бензозаправочных станций. Часть компаний закупают топливо на оптовом рынке нефтепродуктов Грузии, а часть импортируют напрямую.