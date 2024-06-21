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Подорожает ли топливо в Грузии?

Подорожает ли топливо в Грузии?

Sputnik Грузия

В мае правительство России приостановило запрет на экспорт бензина до 30 июня, но с 1 июля по 31 августа запрет продолжит действие 21.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-21T23:51+0400

2024-06-21T23:51+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Продление Россией запрета на экспорт бензина может вызвать его подорожание в Грузии, заявил основатель нефтеимпортирующей компании "Сента Петролиум" Заал Иакобидзе в пресс-лубе "Квира". Правительство России для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период высокого спроса ранее ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа 2024 года. В мае было принято решение приостановить запрет до 30 июня, а с 1 июля по 31 августа запрет продолжит действие. По его словам, на сегодняшний день российский рынок нефтепродуктов является самым дешевым для Грузии. Иакобидзе отметил что последний месяц был положительным в связи с тем, что совпало два положительных момента, влияющих на стоимость топлива в Грузии. Первое – это снижение цен на нефтепродукты, а также возможность импорта из России. Хотя негативным моментом было обесценивание лари. С начала недели лари укрепился по отношению к доллару на 2,4% и составил 2, 8001GEL/$1. Россия стала главным экспортером бензина и дизельного топлива в Грузию в 2023 году – 736,1 тыс. тонн, что составляет 60,9% всего импорта. Также в список важных поставщиков нефтепродуктов входят Румыния (180,6 тысячи тонн, 14,9% от общего импорта), Болгария (107,2 тысячи тонн, 8,9% от импорта), Азербайджан (84,2 тысячи тонн, 7% от общего импорта). В Грузии сегодня оперируют пять крупных компаний, которым принадлежат около 600 бензоколонок по всей стране. Также есть десятки мелких и средних компаний, т. н. небрендированные, у которых в сумме также около 600 бензозаправочных станций. Часть компаний закупают топливо на оптовом рынке нефтепродуктов Грузии, а часть импортируют напрямую.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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