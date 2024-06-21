https://sputnik-georgia.ru/20240621/premer-schitayu-gruziya-pobedit-chekhiyu-na-evro-2024-288528556.html

Премьер: считаю, Грузия победит Чехию на Евро 2024

Премьер: считаю, Грузия победит Чехию на Евро 2024

Sputnik Грузия

Ираклий Кобахидзе будет присутствовать и на втором матче сборной Грузии на ЧЕ 21.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-21T00:49+0400

2024-06-21T00:49+0400

2024-06-21T00:49+0400

грузия на евро-2024

спорт

грузия

новости

чехия

ираклий кобахидзе

турция

динамо арена

германия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/15/288528384_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_8ffc78e33101046ceef2d1606961adcf.jpg

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Сборной Грузии по футболу не хватило удачи в матче против Турции на чемпионате Европы, но Чехию она обязательно обыграет, сказал глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе. Сборная Грузии после проигрыша в дебютном матче на Евро 2024 команде Турции со счетом 1:3 сыграет в субботу, 22 июня, встретится с командой Чехии. Чешские футболисты свой первый матч против Португалии тоже проиграли - 1:2. Премьер, как и многие представители власти Грузии, присутствовал и на матче Грузия-Турция. Третий матч сборная Грузии проведет с командой Португалии в Гельзенкирхене 26 июня.Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Грузия вышла в финальную часть чемпионата Европы в Германии благодаря победе в финале плей-офф Лиги Наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

чехия

турция

германия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, чехия, ираклий кобахидзе, турция, динамо арена, германия