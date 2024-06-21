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Премьер: считаю, Грузия победит Чехию на Евро 2024
Премьер: считаю, Грузия победит Чехию на Евро 2024
Sputnik Грузия
Ираклий Кобахидзе будет присутствовать и на втором матче сборной Грузии на ЧЕ 21.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-21T00:49+0400
2024-06-21T00:49+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Сборной Грузии по футболу не хватило удачи в матче против Турции на чемпионате Европы, но Чехию она обязательно обыграет, сказал глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе. Сборная Грузии после проигрыша в дебютном матче на Евро 2024 команде Турции со счетом 1:3 сыграет в субботу, 22 июня, встретится с командой Чехии. Чешские футболисты свой первый матч против Португалии тоже проиграли - 1:2. Премьер, как и многие представители власти Грузии, присутствовал и на матче Грузия-Турция. Третий матч сборная Грузии проведет с командой Португалии в Гельзенкирхене 26 июня.Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Грузия вышла в финальную часть чемпионата Европы в Германии благодаря победе в финале плей-офф Лиги Наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, чехия, ираклий кобахидзе, турция, динамо арена, германия
спорт, грузия, новости, чехия, ираклий кобахидзе, турция, динамо арена, германия
Премьер: считаю, Грузия победит Чехию на Евро 2024
Ираклий Кобахидзе будет присутствовать и на втором матче сборной Грузии на ЧЕ
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Сборной Грузии по футболу не хватило удачи в матче против Турции на чемпионате Европы, но Чехию она обязательно обыграет, сказал глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе.
Сборная Грузии после проигрыша в дебютном матче на Евро 2024 команде Турции со счетом 1:3 сыграет в субботу, 22 июня, встретится с командой Чехии. Чешские футболисты свой первый матч против Португалии тоже проиграли - 1:2.
"Что касается гамбургского матча, я обязательно буду присутствовать, и я очень надеюсь на победу. Вы знаете, что наши футболисты все вложили в первый матч, просто нам немного не хватило удачи. Я думаю, что на этот раз в том числе удача будет на нашей стороне, и думаю, что мы обязательно обыграем Чехию", - сказал Кобахидзе.
Премьер, как и многие представители власти Грузии, присутствовал и на матче Грузия-Турция.
Третий матч сборная Грузии проведет с командой Португалии в Гельзенкирхене 26 июня.
Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.
Грузия вышла в финальную часть чемпионата Европы в Германии благодаря победе в финале плей-офф Лиги Наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси.