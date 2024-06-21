https://sputnik-georgia.ru/20240621/prezident-ne-mozhet-argumentirovat-svoe-veto-na-popravki-v-izbiratelnyy-kodeks---deputaty-288534012.html

Президент не может аргументировать свое вето на поправки в Избирательный кодекс – депутаты

Президент не может аргументировать свое вето на поправки в Избирательный кодекс – депутаты

Sputnik Грузия

Антитупиковый механизм необходим в тех случаях, когда не удается принять решение, требующее высокого кворума, пояснили авторы поправок 21.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-21T13:25+0400

2024-06-21T13:25+0400

2024-06-21T14:02+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили cо своей администрацией вышла за рамки демократии – они не могут аргументировать свое вето на поправки в Избирательный кодекс, предусматривающие создание т. н. антитупикового механизма, заявил глава комитета по юридичекским вопросам парламента Анри Оханашвили. Антитупиковый механизм необходим в тех случаях, когда на заседании Центризбиркома не удается принять решение, требующее голосования как минимум 2/3 полного состава ЦИК, пояснили авторы законопроекта. Согласно поправкам, на том же заседании должно будет состояться повторное голосование, и в данном случае для принятия решения будет достаточно 1/2 голосов. На заседании юридического комитета мотивированные замечания президента представил ее парламентский секретарь Георгий Мсхиладзе. Он заявил, что вследствие поправок упраздняется необходимость достижения консенсуса между партиями для принятия решений в ЦИК и у правящей партии появляется возможность практически однопартийно принимать решения. Оханашвили поинтересовался у Мсхиладзе, на какой процент при отсутствии консенсуса снижается степень легитимности решения. В ответ Георгий Мсхиладзе сказал, что решение, основанное на консенсусе, придает больше легитимности любому органу, после чего отказался дальше отвечать на вопросы по этой теме. По его словам, президент Грузии просто так наложила вето на законопроект. "Это отход от демократических рамок, что очень прискорбно", – сказал Оханашвили. Вето на этот законопроект – просто каприз президента, сказал другой депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", первый зампредседателя юридического комитета Давид Матикашвили. "Зурабишвили настолько привыкла пользоваться вето, что не может себя представить без него. Это больше похоже на каприз, чем на какой-либо правовой шаг, безусловно, мы рассмотрим это вето и преодолеем его", – сказал Матикашвили. Юридический комитет парламента по итогу заседания не поддержал мотивированные замечания президента. Вето президента будет преодолено парламентом на ближайшей пленарной неделе. Для преодоления вето необходимо всего 76 голосов, тогда как у парламентского большинства 83 места в парламенте. Если президент и на этот раз откажется подписывать законопроект, это сможет сделать председатель парламента.Авторы законопроекта пояснили, что вводимые изменения будут способствовать эффективному функционированию ЦИК и пресечению препятствий его работе.Новшество коснется тех решений ЦИК, которые касаются отмены решений, принятых нижестоящими избирательными комиссиями, в том числе результатов по избирательному округу/участку, вскрытия пакетов, поступивших из участковой избирательной комиссии, и пересчета избирательных бюллетеней. Очередные парламентские выборы состоятся в Грузии 26 октября. Они впервые пройдут полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам, и с использованием электронных технологий. От парламентских выборов зависит, кто получит право формировать правительство и управлять страной ближайшие четыре года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, анри оханашвили, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, парламент грузии, цик грузии