https://sputnik-georgia.ru/20240621/prinyatie-zakona-o-prozrachnosti-v-mire-podtverdilo-absurdnost-obvineniya-vlasti--deputat-288538080.html

Принятие закона о прозрачности в мире подтвердило абсурдность обвинения власти – депутат

Принятие закона о прозрачности в мире подтвердило абсурдность обвинения власти – депутат

Sputnik Грузия

Закон является необходимым правовым плацдармом для защиты в стране суверенитета, для укрепления демократии, а также для повышения осведомленности... 21.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-21T20:24+0400

2024-06-21T20:24+0400

2024-06-21T20:58+0400

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законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Принятие закона о прозрачности демократическими странами еще раз подтвердило абсурдность обвинений Грузии в том, что принятый в Грузии закон "О прозрачности иностранного влияния" может подорвать в стране основы демократии, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Давид Матикашвили. Сенат Канады 19 июня одобрил законопроект, направленный на противодействие иностранному вмешательству. Законопроект требует регистрации в федеральном реестре лиц, действующих в интересах иностранных государств и компаний. При этом скрытые и мошеннические действия будут караться в уголовном порядке. Он еще раз отметил несправедливое отношение к Грузии. "Если это не подрывает демократию в Канаде, США, Франции, Израиле и многих других странах, а наоборот, укрепляет суверенитет этих демократических стран и демократические процессы там, то как это может помешать каким-либо образом в Грузии демократическим процессам и подорвать их", – заявил Давид Матикашвили. Ранее представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале написала, что грузинской оппозиции следует обратить внимание на "невиданную" скорость принятия законопроекта по борьбе с иностранным вмешательством в Канаде. Захарова привела хронологию внесения и одобрения канадскими властями законопроекта о создании реестра иноагентов начиная с 3 мая и заканчивая 18 июня. "Итого: весь процесс занял полтора месяца – невиданная скорость для столь важного изменения правового режима", – отметила Захарова Несмотря на предупреждения США и остального Запада, а также масштабные акции протеста оппозиции и неправительственных организаций, закон "О прозрачности иностранного влияния" все же был принят в Грузии. В начале июня он вступил в силу. Скандальный закон Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. С 15 апреля они проводят акции протеста, интенсивность которых в последнее время резко упала. К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО, утверждая, что он противоречит западным ценностям. В Грузии противники инициативы назвали ее "российским законом". Часть неправительственных организаций, включая самые авторитетные, заявили, что не намерены регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и готовы платить штраф за нарушение закона. В Евросоюзе заявили, что приступили к рассмотрению вопроса о принятии в июне надлежащих мер в отношении Грузии, среди которых может быть приостановление на полгода безвизового режима. Власти Грузии настаивают на том, что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, власти подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования есть у США, Франции, Израиля и Австралии, а также его рассматривает Евросоюз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, канада, сша, франция, мария захарова, грузинская мечта - демократическая грузия, законопроект об иноагентах