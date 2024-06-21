https://sputnik-georgia.ru/20240621/putin-rossiya-gotova-obsuzhdat-evraziyskuyu-bezopasnost-s-chlenami-nato-288538307.html
Путин: Россия готова обсуждать евразийскую безопасность с членами НАТО
Путин: Россия готова обсуждать евразийскую безопасность с членами НАТО
Sputnik Грузия
Страны и регионы Евразии должны сами определить области сотрудничества в сфере совместной безопасности, сказал президент РФ 21.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-21T20:58+0400
2024-06-21T20:58+0400
2024-06-21T21:01+0400
россия
в мире
политика
владимир путин
нато
снг
брикс
обострение ситуации вокруг украины
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/03/17/286996762_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_eb18fc793a052a597dc4fbb018a34eb3.jpg
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Россия готова обсуждать создание евразийской системы безопасности, в том числе со странами НАТО, когда они будут к этому готовы, заявил Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов.О необходимости создания в Евразии новой системы безопасности Путин заявил на встрече с руководством МИД 14 июня.Президент подчеркнул, что страны и регионы Евразии должны сами определить области сотрудничества в сфере совместной безопасности, выстроить систему работающих институтов, механизмов и договоренностей.Он уточнил, что в нынешней ситуации тезис о сворачивании военного присутствия внешних держав в Евразийском регионе может показаться нереалистичным, но если получится выстроить надежную систему безопасности, то в их контингентах просто не будет необходимости.Важной частью евразийской системы безопасности должны стать вопросы экономики, социального благополучия, интеграции и взаимовыгодного сотрудничества, решение проблем бедности, неравенства, экологии и климата, подчеркнул российский лидер.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/03/17/286996762_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_0352f5eb222668a1e5dcd90030c099c8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, в мире, политика, владимир путин, нато, снг, брикс, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, политика, владимир путин, нато, снг, брикс, обострение ситуации вокруг украины
Путин: Россия готова обсуждать евразийскую безопасность с членами НАТО
20:58 21.06.2024 (обновлено: 21:01 21.06.2024)
Страны и регионы Евразии должны сами определить области сотрудничества в сфере совместной безопасности, сказал президент РФ
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Россия готова обсуждать создание евразийской системы безопасности, в том числе со странами НАТО, когда они будут к этому готовы, заявил Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов.
О необходимости создания в Евразии новой системы безопасности Путин заявил на встрече с руководством МИД 14 июня.
"На встрече с руководством Министерства иностранных дел изложил наше видение работы по созданию равной и неделимой безопасности в Евразии. Мы готовы к широкому международному обсуждению этих ключевых, жизненно важных вопросов как с нашими коллегами по Шанхайской организации сотрудничества, СНГ, ЕврАзЭС, БРИКС, так и с другими международными объединениями, европейскими и натовскими государствами в том числе", — сказал глава государства.
Президент подчеркнул, что страны и регионы Евразии должны сами определить области сотрудничества в сфере совместной безопасности, выстроить систему работающих институтов, механизмов и договоренностей.
Он уточнил, что в нынешней ситуации тезис о сворачивании военного присутствия внешних держав в Евразийском регионе может показаться нереалистичным, но если получится выстроить надежную систему безопасности, то в их контингентах просто не будет необходимости.
Важной частью евразийской системы безопасности должны стать вопросы экономики, социального благополучия, интеграции и взаимовыгодного сотрудничества, решение проблем бедности, неравенства, экологии и климата, подчеркнул российский лидер.