https://sputnik-georgia.ru/20240621/putin-rossiya-gotova-obsuzhdat-evraziyskuyu-bezopasnost-s-chlenami-nato-288538307.html

Путин: Россия готова обсуждать евразийскую безопасность с членами НАТО

Путин: Россия готова обсуждать евразийскую безопасность с членами НАТО

Sputnik Грузия

Страны и регионы Евразии должны сами определить области сотрудничества в сфере совместной безопасности, сказал президент РФ 21.06.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Россия готова обсуждать создание евразийской системы безопасности, в том числе со странами НАТО, когда они будут к этому готовы, заявил Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов.О необходимости создания в Евразии новой системы безопасности Путин заявил на встрече с руководством МИД 14 июня.Президент подчеркнул, что страны и регионы Евразии должны сами определить области сотрудничества в сфере совместной безопасности, выстроить систему работающих институтов, механизмов и договоренностей.Он уточнил, что в нынешней ситуации тезис о сворачивании военного присутствия внешних держав в Евразийском регионе может показаться нереалистичным, но если получится выстроить надежную систему безопасности, то в их контингентах просто не будет необходимости.Важной частью евразийской системы безопасности должны стать вопросы экономики, социального благополучия, интеграции и взаимовыгодного сотрудничества, решение проблем бедности, неравенства, экологии и климата, подчеркнул российский лидер.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, в мире, политика, владимир путин, нато, снг, брикс, обострение ситуации вокруг украины