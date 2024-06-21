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Сборную Грузии ждет сложный матч с Чехией на Евро-2024 – вице-капитан

Сборную Грузии ждет сложный матч с Чехией на Евро-2024 – вице-капитан

Sputnik Грузия

Грузинская команда обладает одним из лучших атакующих потенциалов, считает Цхададзе 21.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-21T14:31+0400

2024-06-21T14:31+0400

2024-06-21T14:31+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Сборной Грузии по футболу предстоит провести тяжелый матч с командой Чехией на чемпионате Европы – преимущество чехов в физически крепких и высоких игроках, а грузины отличаются сильными индивидуальными, техничными игроками, заявил бывший капитан национальной сборной Каха Цхададзе. Сборная Грузии после проигрыша в дебютном матче на Евро-2024 команде Турции со счетом 1:3 сыграет в субботу, 22 июня, встретится с командой Чехии. Чешские футболисты свой первый матч против Португалии проиграли со счетом 1:2. При этом он посоветовал грузинской команде ни в коем случае не подпускать чехов к своим воротам. "Учитывая то, что у них физически сильные, высокие игроки, стандартные будут очень тяжелыми у наших ворот, поэтому чем дальше мы будем от наших ворот, тем лучше", – сказал Цхададзе. По его словам, игроки сборной Грузии не должны отдавать такую большую инициативу соперникам, как это произошло в начале второго тайма с Турцией. "Наша сила, как всегда, – это сильные индивидуальные, техничные футболисты, которые могут создавать очень хорошие индивидуальные моменты. Это наша сила в атаке. Я считаю, что наша команда обладает одним из лучших атакующих потенциалов, и это было продемонстрировано на этом чемпионате Европы", – сказал Цхададзе. Он отметил, что во время первого матча на ЧЕ сборная Грузии была под большим психологическим давлением. "Те первые 15 минут, которые мы увидели, конечно, не отражают ту игру, на которую способна наша команда, и когда мы пропустили гол, мы увидели, что эта команда может перестроиться", – отметил Цхададзе. Было очень важно, что у команды есть такой психологический и технический запас, чтобы трансформироваться и изменить игру, отметил он. "Если судить по статистике, моментов, которые мы создали, абсолютно достаточно для победы в двух матчах", – добавил Цхададзе. Третий матч сборная Грузии проведет с командой Португалии в Гельзенкирхене 26 июня. Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Грузия вышла в финальную часть чемпионата Европы в Германии благодаря победе в финале плей-офф Лиги Наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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