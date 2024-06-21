https://sputnik-georgia.ru/20240621/zhitelnits-gruzii-zaderzhali-za-rasprostranenie-intimnykh-foto-i-video-devushki-288535316.html

Жительниц Грузии задержали за распространение интимных фото и видео девушки

Жительниц Грузии задержали за распространение интимных фото и видео девушки

Sputnik Грузия

В данный момент обвиняемые находятся на свободе, выплатив залог в три тысячи лари 21.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-21T15:54+0400

2024-06-21T15:54+0400

2024-06-21T16:07+0400

грузия

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происшествия

специальная следственная служба

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Сотрудники специальной следственной службы задержали мать и дочь, которые распространили интимные кадры живущей за границей женщины, у которой была переписка с парнем дочери, говорится в сообщении ведомства. По данным службы, у пострадавшей женщины была переписка с мужчиной в соцсетях, которому она из-за рубежа отправила свои интимные фото и видео. Мужчина хранил все в своем телефоне и параллельно в Грузии встречался с другой женщиной. Женщина обнаружила переписку своего мужчины и интимные фотографии и вместе со своей матерью переслала их родственникам и близким пострадавшей женщины. Мать и дочь были задержаны за незаконное добывание, хранение, использование, распространение тайны личной жизни или иное обеспечение доступа к ней. В данный момент они находятся на свободе, выплатив залог в 3 тысячи лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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